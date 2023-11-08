Фестиваль красоты и таланта 2024
10 ноября в ДК Туламашзавод состоится финальное шоу конкурса красоты. Организатор - модельное агентство Gold Models, эксклюзивный представить по Тульской области национальных конкурсов «Миссис и Мисс Россия — Вселенная».
В Туле пройдет IV областной конкурс красоты и грации «Мисс и Миссис Тульская область – 2024». У нас есть возможность выбрать свою участницу, которая получит титул и подарок от Myslo.
Всего участниц: 14.
Голосование продлится до 10 ноября, 12.00.
Где и когда?
Тула , улица Демидовская, 52
10 ноября 2023, пятница
17:30
10 октября - 15 ноября
4 октября - 15 ноября
12 ноября, воскресенье 00:00
2 - 15 ноября
22 июня - 15 ноября
11 мая - 15 ноября