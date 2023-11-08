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Фестиваль красоты и таланта 2024

Фестиваль красоты и таланта 2024

10 ноября в ДК Туламашзавод состоится финальное шоу конкурса красоты. Организатор - модельное агентство Gold Models, эксклюзивный представить по Тульской области национальных конкурсов «Миссис и Мисс Россия — Вселенная».

В Туле пройдет IV областной конкурс красоты и грации «Мисс и Миссис Тульская область – 2024». У нас есть возможность выбрать свою участницу, которая получит титул и подарок от Myslo.

Всего участниц: 14.
Голосование продлится до 10 ноября, 12.00.

Где и когда?
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
Тула , улица Демидовская, 52
10 ноября 2023, пятница
17:30
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