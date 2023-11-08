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Турнир по настольному теннису

Турнир по настольному теннису

11 и 12 ноября в Тульской Академии настольного тенниса состоятся два турнира.

11 ноября в 11.00 приглашаются все любители настольного тенниса на открытый турнир. А 12 ноября в 11.00 состоится детский турнир. 

Каждый желающий сможет попробовать свои силы и набраться опыта. Если нет собственной ракетки – вам её предоставят.

Место: ул. Коминтерна, д.30 (3 этаж).
Подробная информация по телефону: +7 (953) 435-15-55.

Где и когда?
Тула
Тула , Тула
11 ноября 2023, суббота
11:00
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12 ноября 2023, воскресенье
11:00
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