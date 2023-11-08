Турнир по настольному теннису
11 и 12 ноября в Тульской Академии настольного тенниса состоятся два турнира.
11 ноября в 11.00 приглашаются все любители настольного тенниса на открытый турнир. А 12 ноября в 11.00 состоится детский турнир.
Каждый желающий сможет попробовать свои силы и набраться опыта. Если нет собственной ракетки – вам её предоставят.
Место: ул. Коминтерна, д.30 (3 этаж).
Подробная информация по телефону: +7 (953) 435-15-55.
Где и когда?
Тула , Тула
11 ноября 2023, суббота
11:00
12 ноября 2023, воскресенье
11:00
11 мая - 15 ноября
2 - 15 ноября
10 октября - 15 ноября
22 июня - 15 ноября
12 ноября, воскресенье 00:00
4 октября - 15 ноября