Турнир по настольному теннису

11 и 12 ноября в Тульской Академии настольного тенниса состоятся два турнира.

11 ноября в 11.00 приглашаются все любители настольного тенниса на открытый турнир. А 12 ноября в 11.00 состоится детский турнир.

Каждый желающий сможет попробовать свои силы и набраться опыта. Если нет собственной ракетки – вам её предоставят.

Место: ул. Коминтерна, д.30 (3 этаж).

Подробная информация по телефону: +7 (953) 435-15-55.