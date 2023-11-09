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VK Лекторий

VK Лекторий

12 ноября в «Октаве» стартует «VK Лекторий» — новый формат публичных выступлений от VK Fest. 

Спикеры: 

  • комик Евгений Чебатков;
  • нутрициолог и диетолог Ирина Писарева;
  • тренер по речи Седа Каспарова;
  • историк моды Анатоль Вовк;
  • генеральный директор кластера «Октава» Дмитрий Барсенков.

Затем лекторий отправится в Астрахань, а в декабре зрителей ждёт новогодний VK Лекторий в Москве.

Участие бесплатное. Регистрация по ссылке.


 

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
12 ноября 2023, воскресенье
17:00
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