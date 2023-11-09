VK Лекторий
12 ноября в «Октаве» стартует «VK Лекторий» — новый формат публичных выступлений от VK Fest.
Спикеры:
- комик Евгений Чебатков;
- нутрициолог и диетолог Ирина Писарева;
- тренер по речи Седа Каспарова;
- историк моды Анатоль Вовк;
- генеральный директор кластера «Октава» Дмитрий Барсенков.
Затем лекторий отправится в Астрахань, а в декабре зрителей ждёт новогодний VK Лекторий в Москве.
Участие бесплатное. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула , Центральный переулок, д. 18
12 ноября 2023, воскресенье
17:00
2 - 15 ноября
22 июня - 15 ноября
12 ноября, воскресенье 00:00
11 мая - 15 ноября
10 октября - 15 ноября
4 октября - 15 ноября