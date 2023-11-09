12 ноября в «Октаве» стартует «VK Лекторий» — новый формат публичных выступлений от VK Fest.



Спикеры:

комик Евгений Чебатков;

нутрициолог и диетолог Ирина Писарева;

тренер по речи Седа Каспарова;

историк моды Анатоль Вовк;

генеральный директор кластера «Октава» Дмитрий Барсенков.

Затем лекторий отправится в Астрахань, а в декабре зрителей ждёт новогодний VK Лекторий в Москве.

Участие бесплатное. Регистрация по ссылке.



