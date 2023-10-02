11 ноября в Городском концертном зале покажут трагикомедию «Аккомпаниатор».



Разноплановый сюжет наполнен юмором и в то же время заставляет сопереживать героям этой истории, рассказывающей о любви, разных судьбах и умении прощать. События пьесы разворачиваются вокруг молодого музыканта Григория. Не слишком щепетильная супруга убеждает его найти приработок, и теперь Григорий вечером работает в клубе, а днём ухаживает за одинокими, но обеспеченными престарелыми людьми. И, конечно же, он рассчитывает на будущие дивиденды. Всё шло гладко, пока на горизонте не появилась энергичная старушка Светлана Васильевна (Раиса Рязанова).



Проявив талант детектива, она выяснила, что Григорий заботится не только о ней. В его списке значатся также богатая вдова Жанна Владимировна (Лариса Лужина) и певец-неудачник по имени Изольд Тимофеевич Кукин (работа Сергея Никоненко). Старички подозревают, что затевается неладное, но каждый из них успел искренне привязаться к Грише и верит, что Гриша по-настоящему предан лишь ему.