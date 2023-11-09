Врач-педиатр Елена Плеханова: «Дети – самые благодарные пациенты»

Елену Плеханову в тульском Скуратово знают все. Вот уже 28 лет она принимает детей в небольшой амбулатории в посёлке 2-й Западный.

Педиатр Елена Плеханова признается: лечить детей она хотела с дет­ства, поэтому всегда делала уколы своим куклам. Мечта исполнилась: с 1993 года Елена в профессии, а с 1995-го – в детской поликлинике 2-го Западного поселка.

Много лет принимать детей приходилось в приспособленном маленьком здании 1950 года постройки. Сейчас условия работы изменились: в Скуратово по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение» установили современную комфортную врачебную лабораторию. Да и сами условия у педиатров стали приятнее: с 1 июня 2022 года эти специалисты, по инициативе губернатора Алексея Дюмина, получают ежемесячную выплату в размере 15 тысяч рублей. Впрочем, по признанию Елены Плехановой, это не главное. Секрет ее преданности профессии совсем в другом:

– Педиатр – самая благодарная профессия. Каждый день у нас наполнен положительными эмоциями. Дети легче поддаются лечению и всегда искренне общаются: и секретами делятся, и воздушные поцелуи посылают, и рисунки приносят. Как можно их не любить?

В видеть счастливых, активных и улыбающихся детей – вообще настоящее счастье.

Елена Плеханова умеет находить подход к любому ребенку и родителю:

– Нагрузка у нас большая. Иногда в день на прием приходят 70-80 человек. На каждого пациента по регламенту отводится 15 минут, а мы за это время иногда успеваем принять троих. В таких условиях важны в первую очередь знания. Осмотреть, выслушать, поставить диагноз и назначить лечение нужно быстро и точно.

Ну и вторая составляющая успеха – настрой. На ребенка нельзя сразу кидаться с осмотром. Спросить, как дела, что беспокоит, и только потом приступать к работе. Это несложно, но очень важно. Я вообще стараюсь относиться ко всем пациентам, как к своим детям. И даже вне приема всегда на связи. Я понимаю, что ребенок – самое главное для каждой матери, поэтому стараюсь помочь.

Такой настрой Елена передала и своим детям. Один из ее сыновей стал хирургом и принимает во взрослом отделении этой же больницы.

– Честно говоря, у него выбора не было, – шутит Елена. – Он с детства дежурил со мной в стационаре, видел пациентов, знает, как я отношусь к работе. У нас разные направления, но в вопросах тактики ведения пациентов я с удовольствием делюсь советом. Сейчас уже получаю положительные отзывы о сыне от родителей своих пациентов, и это главная моя профессиональная победа. Сыном я очень горжусь!