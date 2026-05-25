Любовь Николаевна и Владимир Николаевич Негороженко вместе уже 53 года, из которых 49 лет – в законном браке. Их история началась в далекой юно­сти, когда ей было всего 14, а ему – 16 с половиной.

Владимир Николаевич до сих пор вспоминает момент встречи:

– У нас в компании один из друзей постоянно хвалил свою девушку. А я присмотрелся – и она мне так понравилась, что я тогда решил: «Сегодня она его девушка, а завтра будет моей!» Просто увидел ее и понял, что она моя.

Слово свое он сдержал. Ухаживания были трогательными и простыми. Владимир с Любовью катались на санках, гуляли. Приходилось, правда, брать с собой и младшего трехлетнего брата возлюбленной. Таков был наказ родителей: хотите гулять – берите с собой мальчишку.

Решение о свадьбе созрело быстро. Всего полгода понадобилось им, чтобы понять: это судьба. Предложение Владимир сделал, когда Любови исполнилось всего 15. Однако в семье невесты поставили строгое условие: сначала армия, а потом свадьба.

И Владимир, несмотря на отсрочку от военного завода, по­просился на службу. Очень хотелось приблизить день свадьбы.

– Мне было важно, чтобы она скорее стала моей официально, – объясняет Владимир.

Вернувшись со службы, он с Московского вокзала поехал не домой, а сразу к невесте, чем даже немного обидел свою маму. Но для влюбленных было важно снова быть вместе. Подавать заявление в загс они пошли в исторический для Тулы день – 7 декабря 1976 года, когда городу было присвоено звание «город-герой». Свадьбу назначили на 4 февраля 1977 года.

День бракосочетания выдался снежным. Три дня мела метель, завалив улицы так, что было ни проехать, ни пройти. На помощь пришел цех отца невесты: коллеги вышли на расчистку с трактором и лопатами. Впереди ехал трактор, за ним рабочие с лопатами, и только следом – свадебный кортеж. В то время многие расписывались на «Волге», а им повезло: в загс молодоженов везла «Чайка».

– Вот как повезло, так и летаем, как чайки, – шутят супруги.

Семейная жизнь строилась на взаимовыручке. Пока Владимир Николаевич служил, Любовь Николаевна растила детей. Помогали родители, которых муж с глубокой благодарностью до сих пор называет «золотыми» людьми.

Любовь не боялась отпускать мужа на войну, доверяя ему «больше, чем себе».

Владимир платил ей тем же: когда она получала высшее образование, именно он носил её работы в институт, досконально выяснял у преподавателей все ошибки и заставлял переписывать контрольные, если считал оценку недостаточной. В семье выросли трое детей. Владимир Николаевич всегда был надежным тылом.

– В самые сложные годы, когда нечего было есть, дети всегда были сыты, одеты и обуты, – вспоминает жена.

Их жизнь не была безоблачной, но они сумели выстоять и не потерять любовь и веру друг в друга.

Главный секрет семейного счастья им открыл еще дедушка на свадьбе:

– Любите друг друга, цените друг друга, уважайте друг друга, берегите друг друга, доверяйте друг другу – тогда всё получится.

Этот завет они пронесли через десятилетия. Даже сейчас, имея троих внуков, они не мыслят жизни порознь. Любовь Николаевна продолжает работать учителем начальных классов и шутит, что на работе она отдыхает от домашних дел; а Владимир Николаевич греет ей суп и заваривает чай к возвращению.

– В беде и в радости, и всегда вместе. Друг без друга мы себя и не представляем, – говорят Любовь и Владимир.

И в их глазах в этот момент появляются искорки, совсем как у молодоженов.

Семья Негороженко – актуальный пример для многих. Жизнь с военным человеком порой непроста, и их союз доказывает: пройти можно все.

Супруги уверены: нужно больше рассказывать молодежи о семейных традициях, показывать, как классно быть семьей, прививать правильные моральные ценности.

Как сейчас поддерживают семьи военных

Для поддержки участников СВО и членов их семей в регионе приняты 74 меры социальной поддержки. Из них 68 действуют по сей день:

37 финансовых – единовременные и ежемесячные выплаты, жилищные сертификаты и т. п.;

31 нематериальная – социальная, психологическая, правовая помощь.

В регионе уделяется большое внимание решению жилищного во­проса семей участников СВО. Предоставляются жилищные сертификаты добровольцам и мобилизованным гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилье, а также семьям участников СВО, проживающим в аварийном жилье. Молодые семьи участников СВО получают свидетельства о праве на выплату на приобретение жилья.

Уже 252 семьи участников СВО получили жилищные сертификаты и свидетельства о праве на выплату для приобретения жилья, из которых 229 семей приобрели жилье (864,49 млн руб.).

Специалисты работают с каждой семьей индивидуально, анализируют ее потребности. Иногда приходится даже корректировать нормы регионального законодательства. Например, благодаря этому выплату на приобретение жилья могут получить молодые семьи в возрасте до 36 лет. Также был продлен срок постановки на учет нуждающихся в жилье или проживающих в аварийном фонде для получения жилищного сертификата до 1 апреля 2025 года.

Что важно: в регионе поддерживают всех членов семей участников СВО, которые живут в Тульской области. Неважно, где человек был мобилизован или где подписал контракт, – если его семья здесь, она под защитой.

Для семей с детьми предусмотрена финансовая поддержка:

10 тысяч рублей – единовременная денежная выплата на каждого ребенка (в возрасте до 18 лет и в возрасте от 18 до 23 лет при условии его обучения по очной форме в образовательной организации);

30 тысяч рублей – единовременная денежная выплата детям, поступающим впервые на обучение в высшие учебные заведения;

10 тысяч рублей – единовременная денежная выплата к 1 сентября на каждого школьника.

Семьи с детьми освобождаются от платы за детский сад, пользуются внеочередным правом предоставления мест в школах, детских садах, а также в летних оздоровительных лагерях.

В первоочередном порядке дети зачисляются в спортивные секции с предоставлением спортивного инвентаря, бесплатно посещают занятия по дополнительным общеобразовательным программам. Обучающиеся в школах, колледжах и техникумах обеспечиваются горячим питанием.

Статус многодетной семьи сохраняется за семьями с тремя и более детьми, в которых совершеннолетний ребенок в возрасте до 23 лет проходит военную службу по контракту и участвует в СВО.

Члены семей участников СВО обеспечиваются бесплатными лекарствами, при посещении медицинских учреждений им оказывается индивидуальное сопровождение в получении услуг, они имеют внеочередное право при необходимости получения ТСР.

Дополнительные преференции – компенсация в полном объеме затрат на догазификацию домовладения, освобождение от уплаты налога на автомобиль, получение земельного участка или компенсации взамен – 200 тысяч рублей.

Предусмотрены меры поддержки, направленные на получение участ­никами СВО востребованной профессии: