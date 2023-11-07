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  4. ZERO DISCO X AMNESIA. Коля Редькин - Вечеринки в Туле - Афиша - MySlo.ru
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ZERO DISCO X AMNESIA. Коля Редькин

ZERO DISCO X AMNESIA. Коля Редькин

10 ноября в «Типографии» пройдет вечеринка ZERO DISCO X AMNESIA вместе с ведущим шоу «Вписка» и создателем канала «Брокен Дэнс» Колей Редькиным. Танцуем под хопчик, эдиты и рнб.


LINE UP:

  • Коля Редькин. 

Zero Disco:

  • NEPRAVDA;
  • SHUUTOVA;
  • YLI NA;
  • SNUFF MOVIES.

Amnesia:

  • SALAME;
  • ROMASHKINA;
  • TRAZDEM.

Стоимость: от 400 руб.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула , ул. Ф. Энгельса, 70-а
10 ноября 2023, пятница
22:00
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