ZERO DISCO X AMNESIA. Коля Редькин
10 ноября в «Типографии» пройдет вечеринка ZERO DISCO X AMNESIA вместе с ведущим шоу «Вписка» и создателем канала «Брокен Дэнс» Колей Редькиным. Танцуем под хопчик, эдиты и рнб.
LINE UP:
- Коля Редькин.
Zero Disco:
- NEPRAVDA;
- SHUUTOVA;
- YLI NA;
- SNUFF MOVIES.
Amnesia:
- SALAME;
- ROMASHKINA;
- TRAZDEM.
Стоимость: от 400 руб.
Где и когда?
Тула , ул. Ф. Энгельса, 70-а
10 ноября 2023, пятница
22:00
10 октября - 15 ноября
4 октября - 15 ноября
12 ноября, воскресенье 00:00
2 - 15 ноября
22 июня - 15 ноября
11 мая - 15 ноября