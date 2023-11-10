Почему anti-age гинекология — оружие молодости?

erid: 4CQwVszH9pWuJeHd53p, фото Дмитрия Дзюбина

Говоря об anti-age* терапии, первое, что приходит на ум, – это косметология. На сегодняшний день anti-age – это не только «уколы красоты» и пластические операции.

Это масштабное направление в медицине, в котором гинекологи занимают не последнее место. Поговорим об этом с акушером-гинекологом, гинекологом-эндокринологом Татьяной Владимировной Васиной.

— Татьяна Владимировна, что такое антивозрастная гинекология? И в чем она может помочь?

— Это направление в медицине, цель которого — повысить качество жизни женщины в современных условиях, увеличить ее длительность, сохранить молодость. В данный момент мы не говорим о долголетии, потому что у каждого есть свои определенные генетические особенности, а говорим о проблемах возрастных изменений, профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, остеопороза, недержания мочи, дисфункции в половой жизни.

— С какого возраста женщине нужна anti-age гинекология?

— В медицине среди приверженцев этого направления существуют две школы. Одна школа считает, что говорить об антиэйджинге можно начиная с 45 лет. Что это именно тот возраст, когда человек делает максимально все, чтобы поддержать свое здоровье. А до 45 лет речь идет о биохакинге: это примерно то же самое, что anti-age, но только в молодом возрасте. Для биохакеров человеческий организм — это своеобразная операционная система со своими сбоями. Но любую систему можно улучшить и защитить от воздействия внешних факторов с помощью медицинских препаратов, питания, тренировок и других методов. Все это помогает стимулировать мозговую активность и медленнее стареть.

Я приверженец второй школы, которая говорит об антиэйджинге как о направлении в целом, без возрастных разделений. Это терапия, направленная, в первую очередь, на решение внутренних проблем организма, нормализацию работы органов и на предупреждение развития заболеваний. А эта работа не зависит от возраста.

Сегодня в задачи акушеров-гинекологов входит помощь женщинам с проблемами нарушения строения и функций тазового дна, недержания мочи, рецидивирующих вагинальных дисбиозов, сексуальной дисфункции. С каждым годом растет запрос пациенток на эстетическую коррекцию половых органов. И это не прихоть, а конкретная потребность повысить качество жизни в любом возрасте.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

— Какие исследования и процедуры должна будет пройти женщина, которая хочет заняться такой профилактикой?

— Женщина должна посещать гинеколога ежегодно, это ключевое правило! На приеме тщательно собираются жалобы пациентки, анамнез, данные о наследственности, аллергоанамнез. Проводится физикальное (рост, вес, индекс массы тела, окружность талии, артериальное давление, пульс и т. д.) и гинекологическое обследования (гинекологический осмотр, УЗИ малого таза, цитология, обследование на вирус папилломы человека, УЗИ молочных желез или маммография).

Далее комплекс исследований подбирается строго индивидуально для каждой женщины и зависит от наличия или отсутствия тех или иных заболеваний пациентки, наследственного багажа. Например, женщина 50 лет обращается с жалобами на задержку менструации, чувство жара, потливость — дополнительно к основным исследованиям мы добавляем обследования на некоторые половые гормоны и гормоны щитовидной железы, коагулограмму, липидограмму и др.

— Какой комплекс мер может быть назначен по результатам диагностики?

— По результатам дообследования врач назначает лечение или профилактические меры по своему профилю, а при необходимости объединяет усилия с другими специалистами. Например, если у пациентки сахарный диабет или инсулинорезистентность, я обязательно направлю ее к эндокринологу. Если родители женщины страдают болезнями суставов, остеоартрозами, остеопорозом, мы корректируем лечение так, чтобы она не дошла до такого состояния, когда ей потребуется, например, замена сустава. Правильно всегда работать командой.

Комплекс мер и продолжительность лечения у всех будут разными. Я назначаю лечебные и профилактические мероприятия, даю рекомендации по изменению образа жизни, а оценить результаты мы можем, как правило, через 3-6 месяцев.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

— Какие результаты можно ждать от anti-age-гинекологии? Можно ли говорить о том, что в любом возрасте женщина может жить полноценной жизнью?

— Безусловно, мои пациентки и в 60-70 лет ведут полноценную жизнь, и личную тоже — антивозрастная гинекология работает в том числе и на это. Главный же результат — повышение качества жизни. Женщина, которая правильно заботится о себе, отлично себя чувствует, также отлично выглядит — она здорова, активна, красива, молода вне зависимости от возраста.

Важно! Женщинам в любом возрасте необходимо ежегодно посещать гинеколога, независимо от наличия жалоб.

Записаться на прием к Татьяне Васиной можно по ссылке.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

*Anti-age — антивозрастная.

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