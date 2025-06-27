Как в Туле отметят День молодежи: афиша

Фото Алексея Пирязева.

28 июня в Туле отметят День молодежи. Региональное правительство напомнило об основных праздничных мероприятиях.

Тульский областной центр молодежи подготовил масштабную культурно-развлекательную программу для жителей и гостей Тулы. Все события пройдут на территории молодежного центра в сквере «Точка» с 15.00 по адресу: ул. Демонстрации, 134.

Так, с 15.00 на парковке молодежного центра будет работать зона автозвука и выставки машин. В это же время на территории сквера «Точка» будут проходить мастер-классы по мыловарению и по изготовлению мини-букетов.

В 16.00 на сцене сквера можно услышать выступление Acoustic Boy и вокальный школы Оксиома (Oksioma). А в 17.00 ключевым событием мероприятия станет стендап от тульских комиков.

На протяжении всего времени будут работать локации «Таврида.Арт» с активностями и мастер-классом по росписи, квест от «Твой Ход», арт-выставка и зона Федерации спортивных настольных игр, где можно научиться играть в ряд интересных игр.

На площадке будет работать маркет молодых предпринимателей, где можно приобрести изделия и продукцию от тульских бизнесменов и зона фудкорта.

Завершится праздник розыгрышем лотереи и диджей-сетами.

Основной площадкой празднования Дня молодежи станет Казанская набережная.

Для гостей организуют четыре тематические зоны:

«Приумножай», где будет работать площадка от Российских студенческих отрядов, фотозоны, а также пройдет награждение талантливой молодежи и концертная программа от тульских артистов.

«Люби», где все желающие смогут отдохнуть в зоне отдыха, поучаствовать в мастер-классе «От каллиграфии до граффити», мероприятиях от «Добро.Центра», посетить творческую мастерскую от Арт-резиденции «Родина». Также можно будет принять участие в акции «Спасибо» и посетить интерактивную площадку «Город Первых». На ней можно будет станцевать медленный танец, обменяться книгами, написать письмо Герою — участнику СВО. На площадке «Город Первых» будет установлена фотовыставка «Они ищут дом», на которой будет представлены фотографии животных, которые находятся в приюте и ищут новых хозяев.

«Знай». На Казанской набережной будет работать лекторий от Российского общества «Знание», проектный университет и пространство знаний от «Газон_лекторий». Также будет работать открытый микрофон.

«Гордись», где все желающие смогут поучаствовать в спортивных играх и ознакомиться с арт-макетом «Гордость региона».

Хедлайнером праздника станет музыкант Дана Соколова.

Праздничные мероприятия пройдут во всех муниципалитетах региона.

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