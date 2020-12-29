Что посмотреть по телевизору в новогоднюю ночь

Новый год на Первом канале 16+

Съемки новогоднего эфира уже несколько лет проходят в разных точках города, начиная от традиционных съемочных павильонов до одного из самых узнаваемых зданий Москвы – ГУМа. На каждый номер работники сцены меняют декорации. Вот на входе в павильон, где проходит главное действо, лежат огромные полупрозрачные шары с красными шипами, обмотанные мишурой. Да, именно так выглядит под микроскопом тот самый коронавирус! Эта декорация нужна для номера Владимира Винокура. Сегодня он исполняет арию Мистера Икс из оперетты Кальмана «Принцесса цирка». Сам артист будет подниматься под потолок павильона на качелях, а балет должен исполнять номер как раз в этих самых подвешенных шарах. Еще один номер записывает Стас Михайлов. Его новый хит «Я буду очень тебя беречь!» уже полюбился поклонникам. Номер получился очень эффектным: Стас – в алом костюме, а вокруг него актрисы кордебалета в красных шляпах-розах.

Следующий номер – у Григория Лепса. После небольшого перерыва свои номера записывают Максим Аверин и Любовь Успенская. Они порадуют телезрителей песней «А я милого узнаю по походке».

Ведущими новогодней ночи станут Иван Ургант, Алла Михеева, Максим Галкин, Дмитрий Нагиев, Лариса Гузеева и Дмитрий Борисов. К ним впервые присоединится ведущая программы «Жизнь других» Жанна Бадоева.

Конечно, в новогоднюю ночь будет множество сюрпризов для телезрителей Первого канала. Всех тайн раскрывать не имеем права. Скажем лишь, что запланированы необычные номера. Так, некоторые из артистов с помощью пластического грима перевоплотятся в других не менее известных артистов. Например, Алена Свиридова в образе Натальи Варлей исполнит «Песню про медведей», а Александр Олешко споет композицию «Потолок ледяной», которую пел Эдуард Хиль.



«Новогодний парад звезд» и «Голубой огонек – 2021» на канале «Россия» 16+



За несколько часов до боя курантов телеканал «Россия» соберет артистов на «Новогодний парад звезд», чтобы вместе со всей страной исполнить любимые песни, поделиться хорошим настроением, а также с юмором подвести итоги уходящего года. Веселая троица Геннадий Ветров, Игорь Маменко и Карен Аванесян первыми пройдут вакцинацию у Михаила Полицеймако. «Алла Пугачева» Елена Воробей проведет мастер-класс для молодого отца Евгения Петросяна. Справится ли новоиспеченный папа с такими обязанностями? Зрителей ждет специальный выпуск программы «Спокойной ночи, малыши!», в котором Степашка, Хрюша и дядя Коля (Николай Басков, Юрий Гальцев, Николай Валуев) дадут праздничные советы и поделятся рецептами, адаптированными ко всем санитарным нормам.

В канун Нового года возможны любые чудеса, и одно из них – «оживший» новогодний стол: «салат оливье» Юрий Аскаров, «бутылка шампанского» Стас Костюшкин и «сочный цитрус» Сергей Рост. Зрителей ждет встреча с символом наступающего года – быком, так что 2021-й непременно будет удачным.



А сразу после боя курантов – «Голубой огонек» на экране! Откроет огонек кавер-версия песни группы Kiss в исполнении Леонида Агутина, Сергея Лазарева и Димы Билана. Дмитрий Маликов и Юлианна Караулова загадают желание под «Снежинку», Эмин и Владимир Кузьмин исполнят «Сибирские морозы», а Валерий Сюткин и Екатерина Гусева поторопятся на «Последнюю электричку». Ильдар Абдразаков и Тамара Гвердцители подарят зрителям Besame Mucho, Таисия Повалий и Глеб Матвейчук закружат всех в танце под Mamma Maria, Юлия Савичева и Сосо Павлиашвили зажгут под Bamboleo, а трио Ларисы Долиной, Александра Панайотова и Игоря Бутмана представит свою версию знаменитой «Чаттануга Чу-чу».

За модный саундтрек «Новогоднего голубого огонька» отвечают Полина Гагарина, Егор Крид, Юля Zivert, группа Dabro, Артем Качер, «2Маши» и многие другие модные исполнители.

Семейный праздник на сцене продолжат самые яркие звездные пары: Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Леонид Агутин и Анжелика Варум, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. На сцене «Новогоднего голубого огонька» дебютируют участники конкурса юных талантов «Синяя птица» с ярким шоу под любимую всеми песню «Звенит январская вьюга».



«Новогодний квартирник» на НТВ 16+



Сразу после боя курантов зрителей ждет шоу «Новогодняя маска», а затем – «Новогодний квартирник НТВ у Маргулиса». В программе – новые аранжировки новогодних композиций и авторское прочтение рок-хитов. Также музыкальный проект, по обыкновению, останется территорией живого звука и дружеского общения.

– В этом году на «Новогоднем квартирнике» будут самые неожиданные дуэты, – приоткрывает тайну Евгений Маргулис. – И мы, как всегда, позвали абсолютно разных артистов, но все они очень крутые! Мы соединили классическую музыку, панк, рок-н-ролл, блюз и еще много всего другого воедино, и получилось очень интересно и здорово. Ну и, пользуясь случаем, хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Желаю здоровья и хорошего настроения!

На «Квартирнике» соберутся старые друзья Евгения Маргулиса: Александр Розенбаум, Валерий Сюткин, Лолита, Хибла Герзмава, группы «Чайф», «Би-2», «ДДТ» и многие другие. Заглянет к Маргулису на огонек и актриса Юлия Пересильд. Но самая большая неожиданность для всех – появление Стивена Сигала!

«Уральские пельмени» на СТС 16+

До полуночи в эфир выйдет праздничный выпуск «Дело пахнет мандарином», а уже в первые минуты 2021 года можно будет посмотреть «Заливной огонек» от «Уральских пельменей». Вы узнаете, как в новогоднюю ночь добиться правды от папы-депутата, а 47-летней «девочке» – получить подарок от Деда Мороза. Также в новогодних выпусках зрителей поздравят семь гномов-юмористов и, пожалуй, самый необычный Дед Мороз: лохматый, с черной бородой, в трениках и майке.

«Новый год на МУЗ-ТВ» 16+

В эфире – самые крутые хиты уходящего года и эксклюзивные поздравления артистов, подведение музыкальных итогов 2020 года и спецвыпуски любимых программ. А сразу после боя курантов стартует новогодняя дискотека «Танцы! Ёлка! МУЗ-ТВ!». Дима Билан, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Niletto, Zivert, Анна Семенович, Лолита, группы «Фабрика», «Город 312», «Дискотека Авария» и другие звезды.

«Пой без правил» на ТНТ 16+

После полуночи в эфире будет большой новогодний концерт «Пой без правил». Это шоу экстремальных выступлений. Артистам приходилось петь и танцевать, стойко проходя забавные испытания Ильи Соболева, Андрея Аверина, Зураба Матуа и Дмитрия Сорокина. Среди претендентов на победу Полина Гагарина, Zivert, Artik&Asti, Тима Белорусских, Niletto и другие.