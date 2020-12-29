Как подобрать очки и оправу под ваш стиль? Советы от тульского стилиста Гаи Петросян

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Очки – важная деталь в образе, привлекающая к себе не меньше внимания, чем обувь, часы или сумка. Очки могут многое сказать о характере и вкусе обладателя.

О том, как выбрать медицинскую оправу и солнцезащитные очки для девушек и женщин, учитывая стиль, рассказала известный тульский стилист Гая Петросян.

Примеры очков, которые гармонично дополнят любой образ, вне зависимости от предпочтений, стилист нашла во флагманском Центре здорового зрения сети SPAR Оптика на Советской, 8.

Некоторые из нас имеют одну пару очков, другие же коллекционируют их как украшения или сумки. Отличается у людей и подход к выбору очков. Одни выбирают универсальные варианты, которые будут сочетаться с большинством образов, другие же предпочитают разнообразие и приобретают очки для на все случаи и поводы.

Сначала рассмотрим универсальные модели, которые подойдут для разных стилей и образов, — каковы их особенности?

Это модели с лаконичным дизайном, цвет оправ базовый, — черный, коричневый, бежевый или другой пастельный.

Такие медицинские оправы и солнцезащитные очки не декорированы дополнительными элементами, не притягивают к себе лишнего внимания, а только дополняют образ.

В Центре здорового зрения сети SPAR Оптика выбор базовых оправ и очков настолько велик, что остановиться на определённых вариантах нелегко, однако несколько моделей все же привлекли к себе особое внимание:

Обратимся к стилям в одежде

Стиль — отражение нашего внутреннего мира, способ самовыражения, демонстрации своих предпочтений, и инструмент невербального диалога с окружающими.

На его формирование влияет множество внутренних и внешних факторов, среди которых — образ жизни, социальный статус, текущие события в жизни и просто настроение. Сегодня женщины работают, воспитывают детей, занимаются спортом, посещают вечерние мероприятия и пр. Такое многообразие отражается на стиле женщины, и часто его можно охарактеризовать одним словом, — эклектика.

Эклектика — смешение, соединение разнородных стилей, идей, взглядов и т. п.

В своих образах девушки часто сочетают разные стили одежды, используя соответствующую одежду, украшения и аксессуары.

Так какие основные направления в стиле можно выделить и какие очки подойдут для каждого из них?

CASUAL (КЭЖУАЛ) Повседневный, комфортный стиль, главным условием которого является удобство и практичность. Базовые по крою и цветовой гамме элементы образа отлично сочетаются и дополняют друг друга. Этот стиль выбирают девушки, предпочитающие свободу и комфорт, не ставящие целью привлечение внимания к себе при помощи внешности.

Как правило, гардероб у таких девушек оформлен рационально: все образы сочетаются в капсулах и дополняются одной-двумя парами базовых по дизайну моделей солнцезащитных очков или медицинских оправ.

Черные, коричневые и нейтральные по оттенку очки подойдут к большинству луков и гармонично завершат образ.

РОМАНТИЧНЫЙ СТИЛЬ Его предпочитают нежные, мечтательные девушки. Их девиз «Пусть мы давно выросли, но разве нету в жизни (пусть и взрослой) немного места для сказки?»

Гардероб полностью отражает их внутреннее состояние, а, значит, часто состоит из одежды пастельных оттенков, иногда это розовые тона. Могут встречаться и черные, и темные вещи, тогда они будут с цветочным принтом, в горошек; отделаны воланами и рюшами, складками и оборками. В холодное время года — мягкий и уютный трикотаж. Пышные юбки, юбки -плиссе, рукава-фонарики, бахрома, прически из плетений, — все это элементы образа романтичной девушки.

Очки могут иметь фантазийные формы — сердце, крылья бабочки, или быть выполнены в нежных оттенках пастельных тонов, поддерживая спокойную гамму образа.

минимализм Естественный, лаконичный, чистый, простой — именно эти эпитеты приходят на ум при упоминании этого стиля.

Одежду минималистичного стиля отличает оригинальный, но «спокойный» дизайн, высокое качество изготовления изделий, хорошая конструкция и приятные, в основном приглушенные оттенки и тона.

Аксессуары и украшения минимальны, именно поэтому в образах этого стиля очки и оправы должны быть подобраны особенно тщательно. Ведь чем меньше акцентов в образе, тем большее внимание будет обращено к тем, что имеются. Важно отметить, что часто минимализм ассоциируется с футуризмом, и это можно использовать при подборе очков

Спорт-шик Это стиль, объединяющий в образах повседневную одежду и изделия со спортивным характером/направленностью.

Спорт-шик — визуализация компромисса между естественным желанием девушек выглядеть стильно и женственно, и невозможностью носить обувь на высоком каблуке и сковывающие движения платья. Сегодня на смену этим вещам в повседневной носке пришли оверсайз-одежда и удобные кроссовки, массивные милитари-ботинки.

Многие женщины с удовольствием поддерживают этот тренд, миксуя, казалось бы, несочетаемые вещи. Смотрятся такие образы свежо и максимально оригинально.

Очки здесь могут играть как центральную роль, задавая тон всему образу, так и органично вписываться в уже сформированный лук.

Fashion Название стиля говорит само за себя. Его предпочитают модницы, приверженные не столько определённому направлению в образах, сколько следованию тенденциям самой моды.

Этот стиль воплощает все самые яркие тренды модного сезона, последние новинки и популярные веяния. Его выбирают уверенные в себе, часто творческие личности, привыкшие ко вниманию со стороны окружающих.

Очки в этом стиле часто акцентные, яркие, фантазийные, могут быть контрастными. В случаях, когда образ сам по себе максимально сложный, можно выбрать менее фокусные варианты.

Инстаграм СПАР Оптики

Стилист Гая Петросян

Инстаграм стилиста

Естественно, что при выборе очков мы руководствуемся множеством факторов, среди которых и удобство, и цена, и личные вкусы, предпочтения в одежде, и другие нюансы.

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