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Предприниматель Николай Рычковский: «Занялся бизнесом, когда не смог найти работу по специальности»

Предприниматель Николай Рычковский: «Занялся бизнесом, когда не смог найти работу по специальности»

Николай Рычковский – пример того, как построить бизнес, когда решил полностью сменить сферу деятельности и работать исключительно на себя.

Николай Рычковский занял второе место в конкурсе «Молодой предприниматель России». Николай по профессии инженер путей сообщения, но с работой по специальности не сложилось. 

– Мне всегда было сложно работать наемным сотрудником. Руководство не понимало меня, у нас были разные взгляды на многие важные вещи. И тогда я решил открыть свое дело. Страшно не было: когда у тебя маленькие дети, бояться некогда, нужно брать и делать.

У моего отца имелось какое-то оборудование для обработки дерева. Мне была интересна эта сфера, я подробно изучил процесс деревообработки, снял ангар и начал работать. Так родилось мое детище TryWood. Мы занимаемся производством различной готовой продукции из дерева: вагонки, половой доски, строганого бруса, обрезной доски и т. д.

Бизнес развивается четыре года. За это время я смог обзавестись собственным земельным участком, оборудованием и ангаром на 700 кв. м. Конечно, сначала было сложно. Мой начальный капитал, по сути, составлял 300 000 рублей – именно столько я занял у родственников на старте.

Первые партии продавал через Авито. Потом сработало сарафанное радио. Это неизбежно, если ты делаешь хороший продукт. Клиенты приходят ко мне именно за качеством.

У меня в штате четыре сотрудника, найти новый персонал сложно. Работа на пилораме в нашей стране считается непрестижной, как будто она хуже некуда, на нее не хотят приходить люди с образованием. Это ошибочно. Обработка дерева – сложный процесс, нужно понимать, как работать с древесиной. Многие думают, что это слишком просто, а на деле по сложности это производство можно сравнить с металлургией.

Секрет успеха – в постоянной работе и стремлении не потерять лицо. Этого я бы пожелал и всем начинающим предпринимателям. Чтобы ни происходило, не снижайте качество, пусть оно станет вашей визитной карточкой! 

досье myslo

Старт бизнеса: 2016 год.

Начальный капитал: 300 000 руб. заемных средств.

Количество сотрудников: 4.

Выручка за год: 5,5 млн руб.

 

Тула, дер. Барсуки.

Тел.: 8-915-783-18-50, 8-920-777-09-76.

trywood.ru

info@trywood.ru

 

Тула, ул. Кирова,                                            
135, к. 1, офис 420
Тел. 8 (800) 600-777-1
мойбизнестула.рф

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