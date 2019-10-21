Выставка собак DoggyLand: забавные мопсы, милые йорки и красавцы папильоны

Фото Елены Колотевой.

В ТРЦ «РИО» открылась большая выставка собак DoggyLand, где представлено множество самых милых и удивительных пород. Это карликовый пудель, мопс, болонка, папильон, английский мини той терьер, китайская пушная хохлатая собака, шпиц, чихуа-хуа и многие другие.

Выставка продлится по 10 ноября. Режим работы: ежедневно с 10.00 до 21.00.