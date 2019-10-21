Что нужно знать при выборе пластиковых окон

С покупкой пластиковых окон когда-нибудь сталкиваются почти все. Но чтобы приобретение было по-настоящему полезным и прослужило долгие годы, нужно знать несколько правил. О них читателям Myslo рассказывают профессионалы.

Что нужно знать перед заказом?

Пластиковые окна в большинстве домов и офисов уже практически вытеснили старые оконные конструкции из дерева. Однако до сих пор остаются жилища и производственные помещения, в которых оконные проемы пока ещё не закрыты стеклопакетами ПВХ.

Если вы откроете любую газету или посмотрите на доски объявлений, там всё буквально забито предложениями об изготовлении и монтаже окон. Выбирая среди такого множества вариантов люди обычно ориентируются на низкую стоимость. Однако это плохой подход. Если исходить только из цены, то проблемы с новыми стеклопакетами могут начаться уже в первые холода. Выбирать модели для своего дома нужно обдуманно и с пониманием того, что для вас будет оптимальным решением. Как это сделать, мы сейчас расскажем.

Основные критерии выбора окон ПВХ

Конструкция

Здесь достаточно понимать из чего и каким образом изготавливается оконная система. В большинстве случаев оконная конструкция включает в себя рамы, створки, фурнитуру, стеклопакет, уплотнители и штапики.

Из профиля ПВХ, который армируется стальными элементами, изготавливается рама и створки окна. Рама является основой всей конструкции. Она первой устанавливается в оконном проёме, а все остальные элементы закрепляются на ней. Профиль оконной рамы включает в себя несколько камер. Все они имеют определенное назначение. К примеру, это отвод конденсирующейся влаги, крепёж фурнитуры, установка армирующей планки и тому подобное.

С помощью стеклопакета закрыта основная часть оконного проема. Он крепится в оконной конструкции с помощью специальных штапиков. Чтобы обеспечить герметичность окна, используются резиновые или силиконовые уплотнители. Ещё одним важным элементом является фурнитура, которая определяет надежность и длительность эксплуатация окна.

Профиль

Для повышения прочности профиля ПВХ используются стальные пластины. Их толщина должна быть не менее 1,4 мм. Чем толще армирующие элементы, используемые в профиле рамы, тем более тяжёлый стеклопакет можно будет повесить на неё. Если профиль качественный и выполнен с соблюдением технологии, то он спокойно будет служить 60 и более лет.

Когда идёт речь о толщине профиля, то в первую очередь подразумевается толщина пластика. От этого значения напрямую зависит стойкость к механическому воздействию и срок службы окна. В зависимости от толщины внутренних и внешних стенок ПВХ профиля можно выделить 3 класса.

Класс А. Внешние стенки имеют толщину 2,8 мм, а внутренние 2,5 мм. Предназначены для жилых помещений.

Внешние стенки имеют толщину 2,8 мм, а внутренние 2,5 мм. Предназначены для жилых помещений. Класс В. Здесь эти величины равны 2,5 и 2 мм, соответственно. Предназначены для использования в нежилых помещениях.

Здесь эти величины равны 2,5 и 2 мм, соответственно. Предназначены для использования в нежилых помещениях. Класс С. По своим характеристикам этот профиль не дотягивает до первых двум классов. По сути, представляет собой «некондицию», которая сегодня практически не применяется.

Стоит также упомянуть о таком параметре, как монтажная ширина или глубина профиля. Это значение должно лежать в интервале от 58 до 70 мм. В любом случае, монтажная глубина не должна быть менее 50 мм. Иначе будут нарушены минимальные требования к шумо- и теплоизоляции помещения. Если вы живёте в холодном климате, то монтажная ширина может доходить до 130 мм.

У профиля есть ещё одна важная характеристика. Это число воздушных камер. Некоторые путают это понятие с камерами стеклопакета, но это разные вещи. Профили могут иметь два, три, четыре, восемь камер. Наиболее распространенными на сегодняшний день являются модели с тремя и пятью камерами. В большинстве офисов компаний, занимающихся производством и установкой окон, имеются куски профилей в разрезе. Их показывают клиенту, чтобы он мог увидеть внутреннее устройство профиля. Следует знать, что чем больше камер в оконном профиле, тем выше параметры шумо- и теплоизоляции.

Стеклопакет

Стеклопакет характеризуется числом стёкол и воздушными камерами между ними. Наиболее востребованными моделями являются окна с двухкамерным стеклопакетом. Если требуется увеличенная защита от шума, то производители предлагают модели с разной толщиной камер, которые лучше поглощают звуковые волны. В продаже можно найти 3- и даже 4-камерные стеклопакеты. Однако их использование может быть вызвано лишь какими-то экстремальными условиями. Например, жильё в условиях крайнего севера или находящееся рядом с аэропортом.

Важным параметром стеклопакета является тип стекла. Сегодня производители предлагают самые разные типы стекол, среди которых флоат (обычное и цветное), триплекс, селективное, армированное, закалённое и некоторые другие.

Уплотнитель

Уплотнитель необходим для обеспечения герметичности. Для изготовления уплотнителей наиболее распространены следующие материалы:

Резина;

Силикон;

Этиленпропиленовый каучук;

Термоэластопласт.

Системы вентилирования

Если окно ПВХ было выполнено в соответствии с технологией, то помещение будет надежно изолировано от окружающей среды. В этих условиях актуальной становится организация вентилирования помещения для надлежащего воздухообмена. Иначе воздух будет душным, а также появляется опасность конденсата. Поэтому производители предусматривают в своих оконных системах различные конструктивные элементы для проветривания. Основные перечислены ниже.

Микрощелевое проветривание.

Изготовление форточки.

Установка гребёнки.

Изготовление вентиляционных клапанов.

Про вентиляционные клапаны стоит сказать немного подробнее. В большинстве случаев применяется один из следующих вариантов таких клапанов:

Щелевые. В этом случае имеется впускной нижний и выпускной верхний клапан. Они реализованы в виде профилей со специальными отверстиями.

В этом случае имеется впускной нижний и выпускной верхний клапан. Они реализованы в виде профилей со специальными отверстиями. Фальциевые. В этом случае приток воздуха с улицы обеспечивается за счёт фальциевого выреза. Подобный элемент стоит недорого и для его установки не требуется повторный монтаж окна.

В этом случае приток воздуха с улицы обеспечивается за счёт фальциевого выреза. Подобный элемент стоит недорого и для его установки не требуется повторный монтаж окна. Накладные. Эту разновидность обычно применяют в производственных помещениях, поскольку они имеют большую пропускную способность.

Фурнитура и способы открывания окна

Среди наиболее распространённых способов открывания створок можно отметить следующие:

Поворотный;

Откидной;

Поворотно-откидной;

Сдвижной.

Про выбор фурнитуры клиенты часто вообще не вспоминают, а зря. Некачественная дешевая фурнитура может испортить даже самое лучшее окно. Стоит обратить пристальное внимание на выбор ручек для окон. Они используются чаще всего. И если ручки низкого качества, то они быстро разболтаются, что потянет за собой выход из строя сопутствующей фурнитуры. Можно также выбрать качественные запоры, замки, защелки и так далее. Если вы выбрали качественное окно ПВХ, то не стоит экономить на фурнитуре. Этим вы испортите всё дело.

Дополнительные элементы

После того как Вы определились с основным окном, можно подумать об аксессуарах для него. Под аксессуарами понимаются следующие вещи:

Подоконники;

Откосы;

Москитная сетка;

Наличники;

Отливы.

Помимо всего этого можно подумать об индивидуализации оконной системы. Ведь сейчас можно заказать не только примелькавшиеся окна из белого пластика, но также изготовить оконные системы под дерево любой породы. Для этого существует такая операция, как ламинирование.

В качестве дополнительного украшения можно использовать тонировку, декоративную раскладку, витражи, зеркальные стёкла, умные стёкла. Есть даже предложения по установке декоративного триплекса. В этом случае красивый эффект достигается благодаря использованию нескольких слоев стёкол с различной прозрачностью.

Монтаж окон ПВХ

После выбора окон следует вызов обмерщика, изготовление и монтаж. Это ещё одна важная операция, которая влияет на дальнейшую эксплуатацию пластиковых оконных конструкций. Некачественный монтаж способен испортить даже самое дорогое окно. Поэтому стоит сказать пару слов о том, как следует подготовиться к монтажным работам и, что они в себя включают.

Замеры обязательно должны производиться представителем фирмы. Оконные проемы могут иметь свои особенности, которые влияют не только на процесс установки, но также и на изготовление оконных систем. Поэтому замеры должен сделать человек, который в этом понимает. Если же вы сами будете измерять оконные проёмы, то производитель снимет с себя всякую ответственность за конечный результат.

Перед установкой делается демонтаж старых конструкций. Он может производиться двумя способами. Когда старое окно сохраняется и не сохраняется. Демонтаж с сохранением старого окна имеет смысл в тех случаях, когда вы хотите установить его где-нибудь на даче или в других строениях. В любом случае этот процесс сопровождается появлением мусора, пыли и кусков цемента. Поэтому предварительно освободите проходы к окнам и пространство вокруг них. Также советуем застелить пленкой люстру, пол, мебель, бытовую электронику. Если нет такой возможности, то лучше вынести их из помещения, где будет производиться демонтаж и последующий монтаж.

Перед установкой оконной конструкции ПВХ монтажники должны провести контрольный замер проёма и изделий, изготовленных на предприятии. Если специалисты грамотные, то они обязательно очистят проем от цементной пыли и строительного мусора. Этапы работы выглядят следующим образом:

Сначала устанавливается рама. Она выставляется по уровню и отвесу. Монтаж рамы производится без створок.

Затем следует монтаж изоляционных лент.

Конструкция прикрепляется к оконному проему, а затем делается герметизация с помощью монтажной пены. Когда она высохнет, делается изоляция её наружной поверхности с помощью силиконового герметика.

Далее устанавливаются створки со стеклопакетами.

Производится установка подоконников и откосов.

Затем монтажники регулируют фурнитуру и удаляют с окон защитную пленку.

После этого вы должны проверить работоспособность окон и качество установки, а затем подписать акт сдачи приемки работ.

Выбор производителя окон

Теперь, давайте, поговорим о том, на что нужно обратить внимание, когда будете выбирать фирму-производителя оконных систем. Различные рейтинги и топы не дают возможности объективно выбрать компанию. В большинстве случаев они составляются для того, чтобы прорекламировать определенные фирмы. Поэтому обращать внимание нужно на следующие моменты.

Для начала следует найти реальные отзывы покупателей. Они говорят о работе компании значительно больше, чем любые рейтинги и проплаченные материалы. Причём изучать отзывы нужно на тех ресурсах, которые не подконтрольны фирмам-производителям.

Далее следует обратить внимание на то, как персонал с вами общается. Профессиональные консультанты всегда стремятся помочь заказчику и обладают высокой компетенцией. Понимая недостаточный уровень знаний клиента, они подробно объясняют ему все моменты. Поэтому вы сможете быстро определиться с необходимой для вас моделью окон ПВХ.

Замерщики также должны иметь высокую квалификацию. Они должны быть способны дать клиентам необходимые пояснения и рекомендации. Замерщик должен уметь не только правильно измерить габариты оконного проема, но также на месте понять, какие могут быть проблемы при установке окон в каждом конкретном случае.

Важным моментом является наличие правильного договора. В этом документе должны быть четко определены права и обязанности сторон. Ни в коем случае не соглашайтесь на работу по установке окон без договора. Если в фирме отказываются заключить договор и предлагают только чек, то от их услуг следует отказаться.

Обязательно изучите сертификаты фирмы производителя. Если таких документов у компании нет, то с большой степенью вероятности можно предположить, что они используют некачественные комплектующие. Сертификаты также должны быть и на готовую продукцию. В этом случае у производителя должен быть сертификат, который подтверждает характеристики оконных систем. Кроме того, все солидные и честные фирмы предлагают гарантию на свою работу.

Алгоритм выбора окон

Чтобы не ошибиться при выборе фирмы, пользуйтесь следующей последовательностью шагов.

Сначала подробно изучите параметры и стоимость окон различных моделей. Определите требуемый для вас набор комплектующих оконной системы.

Далее найдите в месте вашего проживания фирмы, которые занимаются производством оконных систем, тех марок, которые вам понравились.

Напишите этим компаниям ваш запрос с описанием требуемых услуг. Далее нужно дождаться от них ответа и сравнить, что будет лучше подходить в вашем случае. Первоначально оставьте 2−3 фирмы, из которых вы будете выбирать в дальнейшем.

При этом не нужно сразу отбрасывать предложения, которые имеют высокую стоимость. Вполне возможно поторговаться и поискать варианты, при которых можно снизить цену. Например, вы можете договориться с представителями компании об установке окон зимой, когда это будет дешевле. Возможно, вам удастся попасть на какую-нибудь акцию и получить существенную скидку.

Далее можете пригласить замерщика и посмотреть на профессионализм его действий во время визита к вам в дом. После проведения замеров станет известна конечная стоимость работ.

Когда выберете наиболее подходящую компанию, отправляйтесь к ним в офис для заключения договора.

После изготовления и монтажа окон оставьте в интернете свой отзыв, чтобы следующим клиентам было проще узнать о работе той или иной организации.

В заключении о том, как не попасться в лапы оконных мошенников. Рассказать об этом мы попросили специалистов офиса Сателс-Тула (http://tula.satels-okna.ru) на ул. Одоевского, филиала крупного завода по производству пластиковых и алюминиевых конструкций:

– Для начала поймите, что не существует каких-то услуг бесплатно. Поэтому если вы слышите это слово при звонке от какой-либо оконной компании, следует насторожиться. Не «ведитесь» на какой-либо бесплатный сыр в мышеловке. Если вас интересует озвученное предложение, лучше самим перезвонить в офис той или иной организации, чтобы узнать звонят ли от их имени с подобными предложениями. В любой солидной фирме вам ответят, их ли это сотрудники обзванивают клиентов.

Бывают также звонки от мошенников, которые представляются специалистами из пенсионного фонда. В этом случае также нужно самостоятельно перезвонить в пенсионный фонд и узнать звонят ли их специалисты с подобными предложениями.

В большинстве случаев специалисты просто советуют повесить трубку, поскольку подобные звонки практически наверняка являются мошенничеством.

Слушайте свой внутренний голос и здравый смысл. Тогда вы не попадетесь на удочку оконных мошенников.