Architalon в Туле

Фото Дмитрия Дзюбина.

30 ноября компания Италон – один из ведущих брендов по производству керамогранита в России и СНГ – собрала известных архитекторов и дизайнеров региона на уникальном мероприятии «AрхИталон в Туле».

Мероприятие состоялось на площадке Ликерка Лофт.

Официальным партнером и организатором мероприятия выступила студия интерьера «АртХаус», которая активно и успешно сотрудничает с дизайнерами и архитекторами нашего города на протяжении шести лет, а также предлагает услуги всем, кто планирует начать строительство или ремонт.

Одним из ключевых партнеров студии Артхаус является компания Италон – АО Керамогранитный завод.

Бренд ITALON® – это производитель керамогранита, занимающий на протяжении одиннадцати лет ведущие позиции на керамическом рынке России и СНГ в сегментах «выше среднего» и «премиум». Основная цель компании – сделать доступным то, что ждут от итальянской керамики: стиль, непередаваемый шарм, внимание к деталям и бесконечные возможности создавать яркие и интересные проекты.

В апреле 2018 года в Крокус Экспо (г.Москва) прошла ежегодная специализированная выставка Батимат , на которой фабрика представила две новые коллекции и в пятый раз получила приз за лучший стенд.

Презентация керамики Италон стало центральной темой вечеринки «АрхИталон в Туле». Пятничный вечер приятно дополнили фотоконкурсы, розыгрыши, зажигательная живая музыка в исполнении Каменских Бэнд, легкий фуршет, общение в неформальной обстановке, ну и, конечно же, возможность увидеть дизайн-проекты, выполненные с использованием материала от завода Италон.

Руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами компании Италон Сергей Дьяконов:

– Наша плитка – ответ на любой запрос клиента от люксового до обычного. Размер плитки варьируется от 7,5*30 см до 60*120 см, что позволяет работать на любых площадях.

Ассортимент керамогранитной плитки отличается широтой фактур, стилей, цветов и форм. Благодаря этому использование плитки возможно практически без ограничений.

Многие из гостей вечеринки знают и работают с нашей продукцией уже много лет.

Технические и эстетические возможности керамического гранита позволяют использовать его для разных назначений: как для внутренних, так и для наружных пространств, как для пола, так и для стен, как в жилых, так и в коммерческих помещениях. Он прочный, морозо- и износостойкий, устойчив к химическим воздействиям. Тульские дизайнеры знают, что используя в проектах продукцию Италон можно быть уверенным в качестве и долговечности материалов.

Можно много рассказывать, но лучше один раз увидеть! Именно поэтому гости подготовили для этого вечера презентации своих проектов. Работы действительно потрясающие и оригинальные, но нотку стильной Италии всем проектам неизменно подарил бренд Италон.

Параллельно с презентацией проходил фотоконкурс. В самом начале мероприятия у всех желающих была возможность сфотографироваться в фотозоне и с хэштегом #architalonвтуле опубликовать ее в Инстаграм. Условия конкурса были просты – автор фото, которое набрало за это время больше всего лайков, получает крутой приз от компании.

Отдельным гвоздем программы стало яркое бармен-шоу от Сергея Прокопца. Виртуозный бармен показал гостям свое мастерство и приготовил несколько сочных коктейлей.

В заключение вечера состоялось подведение итогов конкурса и вручение подарков от ITALON.

Организаторы, в лице представителей студии интерьера «АртХаус», отмечают, что вечеринка подобного формата в Туле проводилась впервые и уверяют, что такие события в сфере дизайна и архитектуры нашего города теперь будут проводиться чаще!

В офисе студии «АртХаус» вы можете визуально оценить, подобрать и приобрести керамическую плитку и керамогранит, обои и декоративные краски, напольные покрытия, а так же сантехнику и свет.

Сотрудники студии всегда готовы помочь своим клиентам сориентироваться в регулярно обновляющемся ассортименте товаров и в многообразии брендов, найти подходящее решение для реализации проектов любой сложности.

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