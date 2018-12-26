город
город
Регистрация
Обзоры / Места

Ремонт от А до Я. Часть вторая

Партнерский материал

Ремонт от А до Я. Часть вторая

Продолжаем обзор компаний, к которым можно обратиться, если вы затеяли глобальную переделку дома, офиса, или просто хотите обновить что-то устаревшее. 

Valenti

 

Натяжной потолок меняет вид любого помещения, и позволяет воплотить в жизнь дизайнерские идеи любой сложности. С его помощью вы сможете сделать свою квартиру уютной и стильной.

Компания Valenti уже более 8 лет устанавливает натяжные потолки в Туле. Слаженный и опытный коллектив профессионалов производит и монтирует потолки в квартирах, частных домах, коттеджах, офисных, торговых и других помещениях.

В чём же плюсы натяжных потолков?

  1. Это стильная, современная и очень практичная часть интерьера. За ними легко ухаживать, они служат много лет и не выцветают.
  2. Они позволяют реализовать любой дизайн-проект.
  3. Можно выбрать любой цвет и любое количество уровней.
  4. Это доступно по цене.
  5. Быстрый и простой монтаж, без пыли и грязи.
 
Потолки в кампании Valenti изготавливаются на оборудовании европейского производства. Для нанесения фотопечати используется японский станок. Всё это гарантирует высочайшее качество!
 

Вас удивит богатство выбора вариантов потолка:

  • Сатиновые;
  • Матовые;
  • Глянцевые;
  • Тканевые;
  • «Звёздное небо»;
  • Цветные;
  • С фотопечатью;
  • Двухуровневые;
  • Резные;
  • Фактурные;
  • 3D;
  • «Парящие»;
  • С подсветкой.

Главные преимущества компании Valenti:

  1. Собственное производство;
  2. Качество материалов;
  3. Доступные цены;
  4. Быстрые сроки выполнения заказов;
  5. Работы проводятся аккуратно и качественно.
  6. Гарантии качества — 10 лет.

Для вас создадут дизайн-проект, в котором вы заранее сможете увидеть, каким будет ваш потолок. Специалист подберёт лучшее решение для вашего интерьера.

Внимание, акция!

При заказе натяжного потолка, фирменный светильник Ecola (Экола) со светодиодной лампой - в подарок!*

*Подробности акции уточняйте по телефону.

Закажите свои новые потолки в Valenti, и они станут настоящим украшением вашего дома или офиса!

Галерея
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 1
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 2
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 3
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 4
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 5
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 6
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 7
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 8
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 9
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 10
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 11
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 12
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 13
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 14
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 15
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 16
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 17
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 18
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 19
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 20
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 21
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 22
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 23
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 24
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 25
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 26
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 27
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 28
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 29
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 30
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 31
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 32
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 33
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 34
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 35
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 36
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 37
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 38
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 39
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 40
показать все фотографии

Тула, ул Марата, 100, офис 209Б
8 (4872) 58-58-58

valenti71.ru

ВК

 

Дизайнер интерьера и художник по росписи стен Марина Шишкина

 

Художественная роспись стен поможет сделать любое помещение уникальным. Этот вид оформления не требует серьёзных перепланировок, но может кардинально поменять ваш интерьер, добавив уюта и особую атмосферу.

Дизайнер интерьера и художник по росписи стен Марина Шишкина занимается росписью любой сложности, по Туле и в Москве. Она может работать в разных техниках, сочетая приёмы академической живописи с современными элементами и техниками.

Марина воплотит любой сюжет настенной росписи в вашей квартире или другом помещении. Она внимательно учтёт все ваши пожелания, и сделает именно так, как вы представляете. Ну, а если у вас нет конкретных идей, то художница предложит свои варианты и эскизы, на выбор.

По вашему заказу она сделает как небольшое изображение на стене, так и объёмную или натуралистичную роспись, сюжет переходящий со стены на потолок, и многое другое.

 

Вы можете не беспокоиться за сохранность мебели и полов, если у вас уже сделан ремонт. Опытный специалист работает аккуратно и максимально чисто.

Преобразите ваш дом, офис или заведение настенной росписью от Марины Шишкиной!

Галерея
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 1
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 2
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 3
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 4
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 5
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 6
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 7
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 8
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 9
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 10
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 11
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 12
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 13
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 14
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 15
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 16
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 17
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 18
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 19
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 20
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 21
Ремонт от «А» до «Я». Часть вторая, Фото: 22
показать все фотографии

Звоните: 8 (920) 767-50-03

Инстаграм

Фейсбук

 

DE-TULA — Супермаркет теплых полов
Daewoo-Enertec

Когда наступает холодное время года, так хочется, чтобы дома всегда было тепло. Вам надоело надеяться на центральное отопление, которое не справляется с обогревом дома, кутаться и беспокоиться, что вашей семье холодно?

Можно отапливать весь дом с помощью тёплых полов. Компания DE-TULA поможет в этом.

Эта компания является официальным представителем в Туле DAEWOO ENERTEC — одного из лидеров на мировом рынке систем тёплых полов и антиобледенения из Южной Кореи. Больше 1000 лет опыта применения систем тёплых полов в Южной Корее позволили создать в нашей стране одну из лучших систем обогрева полов!

Тёплые полы эффективно отапливают дом любой площади, даже в российских климатических условиях, причём абсолютно автономно. Комфортная температура пола в 30 градусов прогревает в помещении воздух до 21 градуса.

Это дорого, думают многие. Но это заблуждение!

Отопление тёплыми полами
очень выгодно: на 12% эффективнее радиаторного и на 30%-40% экономичнее обычных
электрических кабельных
тёплых полов.

Автономное отопление дома инновационным электроводяным тёплым полом XL PIPE набирает в России всё большую популярность.

Основа конструкции — герметичная труба с незамерзающим теплоносителем. По типу это водяной тёплый пол, а по принципу работы — электрический (без котла и насоса).

Система с незамерзающим теплоносителем и греющим элементом внутри труб легко укладывается в стяжку пола и работает от электричества, а нагрев контролируется автоматическими терморегуляторами. Монтируется система быстро — всего за 1-3 дня – и не требует никаких согласований. Она не перегревается и не перемерзает.

Очень важный плюс: если потребуется ремонт системы, вам не придётся вскрывать всё напольное покрытие!

Это, пожалуй, единственный ремонтируемый тёплый пол в России.

Ещё одна приятная особенность: электроводяной тёплый пол XL PIPE обладает высокой прочностью и не боится запирания мебелью. Вы сможете делать перестановки неограниченно.

Смело укладывайте любое
покрытие пола: ламинат, плитку, ковролин, линолеум.

Срок службы системы впечатляет — более 50 лет.

Закажите тёплый пол в компании
DE-TULA и получите скидку 50% на монтаж!

Подарите своей семье комфорт с системой электроводяного отопления XL PIPE. Забудьте про тёплую одежду и носки дома зимой!

Тула, ул. Путейская, 11
8 (4872) 58-14-40
8 (920) 276-78-84

de-tula.ru

tula.xl-pipe.ru

vk.com

Инстаграм

вчера, в 15:57 0
Другие статьи по темам
Событие
Ремонт от А до ЯЧасть вторая
Место
Тула
Прочее
Ремонт в Туле
Architalon в Туле
Architalon в Туле
В Туле открылся семейный магазин распродаж «Галамарт»
В Туле открылся семейный магазин распродаж «Галамарт»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.