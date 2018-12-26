Ремонт от А до Я. Часть вторая
Продолжаем обзор компаний, к которым можно обратиться, если вы затеяли глобальную переделку дома, офиса, или просто хотите обновить что-то устаревшее.
Valenti
Натяжной потолок меняет вид любого помещения, и позволяет воплотить в жизнь дизайнерские идеи любой сложности. С его помощью вы сможете сделать свою квартиру уютной и стильной.
Компания Valenti уже более 8 лет устанавливает натяжные потолки в Туле. Слаженный и опытный коллектив профессионалов производит и монтирует потолки в квартирах, частных домах, коттеджах, офисных, торговых и других помещениях.
В чём же плюсы натяжных потолков?
- Это стильная, современная и очень практичная часть интерьера. За ними легко ухаживать, они служат много лет и не выцветают.
- Они позволяют реализовать любой дизайн-проект.
- Можно выбрать любой цвет и любое количество уровней.
- Это доступно по цене.
- Быстрый и простой монтаж, без пыли и грязи.
Вас удивит богатство выбора вариантов потолка:
- Сатиновые;
- Матовые;
- Глянцевые;
- Тканевые;
- «Звёздное небо»;
- Цветные;
- С фотопечатью;
- Двухуровневые;
- Резные;
- Фактурные;
- 3D;
- «Парящие»;
- С подсветкой.
Главные преимущества компании Valenti:
- Собственное производство;
- Качество материалов;
- Доступные цены;
- Быстрые сроки выполнения заказов;
- Работы проводятся аккуратно и качественно.
- Гарантии качества — 10 лет.
Для вас создадут дизайн-проект, в котором вы заранее сможете увидеть, каким будет ваш потолок. Специалист подберёт лучшее решение для вашего интерьера.
Внимание, акция!
При заказе натяжного потолка, фирменный светильник Ecola (Экола) со светодиодной лампой - в подарок!*
*Подробности акции уточняйте по телефону.
Закажите свои новые потолки в Valenti, и они станут настоящим украшением вашего дома или офиса!
Тула, ул Марата, 100, офис 209Б
8 (4872) 58-58-58
Дизайнер интерьера и художник по росписи стен Марина Шишкина
Художественная роспись стен поможет сделать любое помещение уникальным. Этот вид оформления не требует серьёзных перепланировок, но может кардинально поменять ваш интерьер, добавив уюта и особую атмосферу.
Дизайнер интерьера и художник по росписи стен Марина Шишкина занимается росписью любой сложности, по Туле и в Москве. Она может работать в разных техниках, сочетая приёмы академической живописи с современными элементами и техниками.
Марина воплотит любой сюжет настенной росписи в вашей квартире или другом помещении. Она внимательно учтёт все ваши пожелания, и сделает именно так, как вы представляете. Ну, а если у вас нет конкретных идей, то художница предложит свои варианты и эскизы, на выбор.
По вашему заказу она сделает как небольшое изображение на стене, так и объёмную или натуралистичную роспись, сюжет переходящий со стены на потолок, и многое другое.
Вы можете не беспокоиться за сохранность мебели и полов, если у вас уже сделан ремонт. Опытный специалист работает аккуратно и максимально чисто.
Преобразите ваш дом, офис или заведение настенной росписью от Марины Шишкиной!
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DE-TULA — Супермаркет теплых полов
Daewoo-Enertec
Когда наступает холодное время года, так хочется, чтобы дома всегда было тепло. Вам надоело надеяться на центральное отопление, которое не справляется с обогревом дома, кутаться и беспокоиться, что вашей семье холодно?
Можно отапливать весь дом с помощью тёплых полов. Компания DE-TULA поможет в этом.
Эта компания является официальным представителем в Туле DAEWOO ENERTEC — одного из лидеров на мировом рынке систем тёплых полов и антиобледенения из Южной Кореи. Больше 1000 лет опыта применения систем тёплых полов в Южной Корее позволили создать в нашей стране одну из лучших систем обогрева полов!
Тёплые полы эффективно отапливают дом любой площади, даже в российских климатических условиях, причём абсолютно автономно. Комфортная температура пола в 30 градусов прогревает в помещении воздух до 21 градуса.
Это дорого, думают многие. Но это заблуждение!
Отопление тёплыми полами
очень выгодно: на 12% эффективнее радиаторного и на 30%-40% экономичнее обычных
электрических кабельных
тёплых полов.
Автономное отопление дома инновационным электроводяным тёплым полом XL PIPE набирает в России всё большую популярность.
Основа конструкции — герметичная труба с незамерзающим теплоносителем. По типу это водяной тёплый пол, а по принципу работы — электрический (без котла и насоса).
Система с незамерзающим теплоносителем и греющим элементом внутри труб легко укладывается в стяжку пола и работает от электричества, а нагрев контролируется автоматическими терморегуляторами. Монтируется система быстро — всего за 1-3 дня – и не требует никаких согласований. Она не перегревается и не перемерзает.
Очень важный плюс: если потребуется ремонт системы, вам не придётся вскрывать всё напольное покрытие!
Это, пожалуй, единственный ремонтируемый тёплый пол в России.
Ещё одна приятная особенность: электроводяной тёплый пол XL PIPE обладает высокой прочностью и не боится запирания мебелью. Вы сможете делать перестановки неограниченно.
Смело укладывайте любое
покрытие пола: ламинат, плитку, ковролин, линолеум.
Срок службы системы впечатляет — более 50 лет.
Закажите тёплый пол в компании
DE-TULA и получите скидку 50% на монтаж!
Подарите своей семье комфорт с системой электроводяного отопления XL PIPE. Забудьте про тёплую одежду и носки дома зимой!
Тула, ул. Путейская, 11
8 (4872) 58-14-40
8 (920) 276-78-84