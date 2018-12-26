Ремонт от А до Я. Часть вторая

Продолжаем обзор компаний, к которым можно обратиться, если вы затеяли глобальную переделку дома, офиса, или просто хотите обновить что-то устаревшее.

Valenti

Натяжной потолок меняет вид любого помещения, и позволяет воплотить в жизнь дизайнерские идеи любой сложности. С его помощью вы сможете сделать свою квартиру уютной и стильной.

Компания Valenti уже более 8 лет устанавливает натяжные потолки в Туле. Слаженный и опытный коллектив профессионалов производит и монтирует потолки в квартирах, частных домах, коттеджах, офисных, торговых и других помещениях.

В чём же плюсы натяжных потолков?

Это стильная, современная и очень практичная часть интерьера. За ними легко ухаживать, они служат много лет и не выцветают. Они позволяют реализовать любой дизайн-проект. Можно выбрать любой цвет и любое количество уровней. Это доступно по цене. Быстрый и простой монтаж, без пыли и грязи.

Потолки в кампании Valenti изготавливаются на оборудовании европейского производства. Для нанесения фотопечати используется японский станок. Всё это гарантирует высочайшее качество!

Вас удивит богатство выбора вариантов потолка:

Сатиновые;

Матовые;

Глянцевые;

Тканевые;

«Звёздное небо»;

Цветные;

С фотопечатью;

Двухуровневые;

Резные;

Фактурные;

3D;

«Парящие»;

С подсветкой.

Главные преимущества компании Valenti:

Собственное производство; Качество материалов; Доступные цены; Быстрые сроки выполнения заказов; Работы проводятся аккуратно и качественно. Гарантии качества — 10 лет.

Для вас создадут дизайн-проект, в котором вы заранее сможете увидеть, каким будет ваш потолок. Специалист подберёт лучшее решение для вашего интерьера.

Внимание, акция! При заказе натяжного потолка, фирменный светильник Ecola (Экола) со светодиодной лампой - в подарок!*

*Подробности акции уточняйте по телефону.

Закажите свои новые потолки в Valenti, и они станут настоящим украшением вашего дома или офиса!

Тула, ул Марата, 100, офис 209Б

8 (4872) 58-58-58

valenti71.ru

ВК

Дизайнер интерьера и художник по росписи стен Марина Шишкина

Художественная роспись стен поможет сделать любое помещение уникальным. Этот вид оформления не требует серьёзных перепланировок, но может кардинально поменять ваш интерьер, добавив уюта и особую атмосферу.



Дизайнер интерьера и художник по росписи стен Марина Шишкина занимается росписью любой сложности, по Туле и в Москве. Она может работать в разных техниках, сочетая приёмы академической живописи с современными элементами и техниками.

Марина воплотит любой сюжет настенной росписи в вашей квартире или другом помещении. Она внимательно учтёт все ваши пожелания, и сделает именно так, как вы представляете. Ну, а если у вас нет конкретных идей, то художница предложит свои варианты и эскизы, на выбор.

По вашему заказу она сделает как небольшое изображение на стене, так и объёмную или натуралистичную роспись, сюжет переходящий со стены на потолок, и многое другое.

Вы можете не беспокоиться за сохранность мебели и полов, если у вас уже сделан ремонт. Опытный специалист работает аккуратно и максимально чисто.

Преобразите ваш дом, офис или заведение настенной росписью от Марины Шишкиной!

Звоните: 8 (920) 767-50-03

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DE-TULA — Супермаркет теплых полов

Daewoo-Enertec

Когда наступает холодное время года, так хочется, чтобы дома всегда было тепло. Вам надоело надеяться на центральное отопление, которое не справляется с обогревом дома, кутаться и беспокоиться, что вашей семье холодно?

Можно отапливать весь дом с помощью тёплых полов. Компания DE-TULA поможет в этом.

Эта компания является официальным представителем в Туле DAEWOO ENERTEC — одного из лидеров на мировом рынке систем тёплых полов и антиобледенения из Южной Кореи. Больше 1000 лет опыта применения систем тёплых полов в Южной Корее позволили создать в нашей стране одну из лучших систем обогрева полов!

Тёплые полы эффективно отапливают дом любой площади, даже в российских климатических условиях, причём абсолютно автономно. Комфортная температура пола в 30 градусов прогревает в помещении воздух до 21 градуса.

Это дорого, думают многие. Но это заблуждение!

Отопление тёплыми полами

очень выгодно: на 12% эффективнее радиаторного и на 30%-40% экономичнее обычных

электрических кабельных

тёплых полов.

Автономное отопление дома инновационным электроводяным тёплым полом XL PIPE набирает в России всё большую популярность.

Основа конструкции — герметичная труба с незамерзающим теплоносителем. По типу это водяной тёплый пол, а по принципу работы — электрический (без котла и насоса).

Система с незамерзающим теплоносителем и греющим элементом внутри труб легко укладывается в стяжку пола и работает от электричества, а нагрев контролируется автоматическими терморегуляторами. Монтируется система быстро — всего за 1-3 дня – и не требует никаких согласований. Она не перегревается и не перемерзает.

Очень важный плюс: если потребуется ремонт системы, вам не придётся вскрывать всё напольное покрытие!

Это, пожалуй, единственный ремонтируемый тёплый пол в России.

Ещё одна приятная особенность: электроводяной тёплый пол XL PIPE обладает высокой прочностью и не боится запирания мебелью. Вы сможете делать перестановки неограниченно.

Смело укладывайте любое

покрытие пола: ламинат, плитку, ковролин, линолеум.

Срок службы системы впечатляет — более 50 лет.

Закажите тёплый пол в компании

DE-TULA и получите скидку 50% на монтаж!

Подарите своей семье комфорт с системой электроводяного отопления XL PIPE. Забудьте про тёплую одежду и носки дома зимой!

Тула, ул. Путейская, 11

8 (4872) 58-14-40

8 (920) 276-78-84

de-tula.ru

tula.xl-pipe.ru

vk.com

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