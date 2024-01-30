Умер близкий человек: что делать?

Смерть близкого человека – всегда страшный удар. Выдержать его непросто, но помимо тяжелого бремени утраты на человека наваливается и еще одна проблема – организация похорон. Когда ты уже оказался в этой ситуации, сложно сразу адекватно оценить происходящее.
От таких ситуаций никто не застрахован, поэтому лучше заранее узнать об особенностях этого процесса и реальной стоимости услуг. Для наших клиентов мы предлагаем пошаговую инструкцию.
- Вызовите сотрудника ГРС по тел. 227-221 или 8 991 353-46-84 (мобильный – КРУГЛОСУТОЧНО). Спросите и запишите ФИО назначенного сотрудника и номер его удостоверения.
- Сверьте у прибывшего сотрудника его паспорт и удостоверение с записанными вами ранее.
- Вместе с ним вызовите участкового врача (днем) или скорую (нерабочее время).
- Приготовьте паспорт и медицинский полис покойного, а также удостоверяющие личность документы тех, кто находится рядом с усопшим.
Будьте внимательны!
Информация о смерти человека часто продается сотрудниками экстренных служб «черным агентам». Стоимость сообщения может доходить до 12 000 рублей. «Черные агенты» тут же приезжают к родственникам усопшего и настойчиво предлагают услуги, включая в них затраты на оплату полученного сообщения.
Чтобы не тратить лишние деньги, запомните: самовольное прибытие сотрудников ритуальной компании не обязывает заключать договор. Но пустив в дом незваных гостей, вы рискуете переплатить в 2-3 раза больше по сравнению с ценой тех же услуг, заказанных в ГРС.
К сожалению, распространена практика, когда о смерти родственника в больнице сообщает не медработник, а «черный агент». Пользуясь шоковым состоянием человека и своим положением, он предлагает свои услуги по завышенным ценам, заманивая фиктивной скидкой на услуги морга.
Чтобы вы не стали жертвой обмана, наша компания предлагает:
- Позвонить в ГРС.
- Доверить прибывшему сотруднику оформление всех необходимых документов в морге и оформление документов в медучреждении.
Как уберечь себя и родных от обмана с помощью ГРС
Оформите прижизненный договор обслуживания с ГРС, зафиксировав в нем перечень услуг и товаров. Другой вариант – договор ритуального страхования. Такие программы – уверенность в целевом использовании отложенных на погребение денег и сохранение их от мошенников. Стоимость похорон не изменится, а близких вы обезопасите от «черных агентов» и забот при подготовке похорон.
Почему стоит выбрать ГРС
- Профессионализм: многолетний опыт позволяет решать любые задачи.
- Порядочность: ГРС не накручивает цены и не вымогает деньги. Ее цель – помочь в трудную минуту.
Сотрудники ГРС расскажут о пособиях, льготах и компенсациях на погребение и помогут оформить документы на получение пособия и др.
- Сопровождение на всех этапах в этот нелегкий час.
- Агент бесплатно выедет к вам домой, чтобы вы в минуты горя могли обсудить организацию траурной церемонии с близкими.
- Подготовит и проведет похороны, предоставит транспорт, траурный зал, организует поминальный обед.
- Большой выбор качественных ритуальных товаров – гробы разной ценовой категории, кресты, венки, подушки, одежда для усопших и многое другое. Благодаря собственному производству соотношение цены и качества ритуальных товаров оптимально.
- Изготовление и установка памятников из гранита, мрамора и искусственного камня, в том числе по индивидуальному проекту. Предоставляются услуги по комплексному благоустройству могильных участков.
Благоустройство могил
- покраска ограды;
- выравнивание памятника;
- уборка на могильном участке;
- демонтаж и монтаж любой сложности.
Цены на благоустройство могильных участков
- Памятники из гранита под ключ (стела + тумба + цветник) – от 40 000 руб.;
- памятник из искусственного камня под ключ (стела + тумба + цветник) – от 15 000 руб.;
- памятник из мрамора под ключ (стела + тумба + цветник) – от 30 000 руб.;
- художественное оформление памятника – БЕСПЛАТНО;
- ограды – от 1000 руб./метр;
- укладка плитки – 3500 руб.;
- скамейка – 2000 руб.;
- стол – 1500 руб.;
- цветник – 1500 руб.;
- гарантия на все работы по благоустройству – 8 лет;
- гарантия на изделия из камня – 50 лет.
Изготовление и монтаж сложных мемориальных комплексов.
Социальные гарантии при погребении граждан, проживавших в Тульской области:
Остерегайтесь мошенников, которые представляются нашим именем!
Тула, ул. Гоголевская, 31 /
ул. Жуковского, 51.
Телефоны:
8 (4872) 227-221,
8 991 353-46-84.
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