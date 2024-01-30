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Умер близкий человек: что делать?
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Умер близкий человек: что делать?

Если хоть раз вы сталкивались со смертью близкого человека, то вам хорошо знакомо чувство опустошения от утраты. Особенно тяжелы первые часы после того, как случилось горе.

Смерть близкого человека – всегда страшный удар. Выдержать его непросто, но помимо тяжелого бремени утраты на человека наваливается и еще одна проблема – организация похорон. Когда ты уже оказался в этой ситуации, сложно сразу адекватно оценить происходящее. 
От таких ситуаций никто не застрахован, поэтому лучше заранее узнать об особенностях этого процесса и реальной стоимости услуг. Для наших клиентов мы предлагаем пошаговую инструкцию.

Если горе случилось дома 
  1. Вызовите сотрудника ГРС по тел. 227-221 или 8 991 353-46-84 (мобильный – КРУГЛОСУТОЧНО). Спросите и запишите ФИО назначенного сотрудника и номер его удостоверения.
  2. Сверьте у прибывшего сотрудника его паспорт и удостоверение с записанными вами ранее.
  3. Вместе с ним вызовите участ­кового врача (днем) или скорую (нерабочее время).
  4. Приготовьте паспорт и медицинский полис покойного, а также удостоверяющие личность документы тех, кто находится рядом с усопшим.

Будьте внимательны!

Информация о смерти человека часто продается сотрудниками экстренных служб «черным агентам». Стоимость сообщения может доходить до 12 000 рублей. «Черные агенты» тут же приезжают к родственникам усопшего и настойчиво предлагают услуги, включая в них затраты на оплату полученного сообщения. 

Чтобы не тратить лишние деньги, запомните: самовольное прибытие сотрудников ритуальной компании не обязывает заключать договор. Но пустив в дом незваных гостей, вы рискуете переплатить в 2-3 раза больше по сравнению с ценой тех же услуг, заказанных в ГРС.

Горе случилось в больнице

К сожалению, распространена практика, когда о смерти родственника в больнице сообщает не медработник, а «черный агент». Пользуясь шоковым состоянием человека и своим положением, он предлагает свои услуги по завышенным ценам, заманивая фиктивной скидкой на услуги морга.
Чтобы вы не стали жертвой обмана, наша компания предлагает:

  1. Позвонить в ГРС.
  2. Доверить прибывшему сотруднику оформление всех необходимых документов в морге и оформ­ление документов в медучреждении.

Как уберечь себя и родных от обмана с помощью ГРС

Оформите прижизненный договор обслуживания с ГРС, зафиксировав в нем перечень услуг и товаров. Другой вариант – договор ритуального страхования. Такие программы – уверенность в целевом использовании отложенных на погребение денег и сохранение их от мошенников. Стоимость похорон не изменится, а близких вы обезопасите от «черных агентов» и забот при подготовке похорон.

Почему стоит выбрать ГРС

  • Профессионализм: многолетний опыт позволяет решать любые задачи. 
  • Порядочность: ГРС не накручивает цены и не вымогает деньги. Ее цель – помочь в трудную минуту. 

Сотрудники ГРС расскажут о пособиях, льготах и компенсациях на погребение и помогут оформить документы на получение пособия и др.

ГРС предоставляет абсолютно все услуги в ритуальной сфере
  • Сопровождение на всех этапах в этот нелегкий час.  
  • Агент бесплатно выедет к вам домой, чтобы вы в минуты горя могли обсудить организацию траурной церемонии с близкими.
  • Подготовит и проведет похороны, предоставит транспорт, траурный зал, организует поминальный обед.
  • Большой выбор качественных ритуальных товаров – гробы разной ценовой категории, кресты, венки, подушки, одежда для усопших и многое другое. Благодаря собст­венному производству соотношение цены и качества ритуальных товаров оптимально.
  • Изготовление и установка памятников из гранита, мрамора и искусственного камня, в том числе по индивидуальному проекту. Предоставляются услуги по комплексному благоустройству могильных участков.

Благоустройство могил

  • покраска ограды;
  • выравнивание памятника;
  • уборка на могильном участке;
  • демонтаж и монтаж любой сложности.

Цены на благоустройство могильных участков

  • Памятники из гранита под ключ (стела + тумба + цветник) – от 40 000 руб.;
  • памятник из искусственного камня  под ключ (стела + тумба + цветник) – от 15 000 руб.;
  • памятник из мрамора под ключ (стела + тумба + цветник) –  от 30 000 руб.;
  • художественное оформление памятника – БЕСПЛАТНО;
  • ограды – от 1000 руб./метр;
  • укладка плитки – 3500 руб.;
  • скамейка – 2000 руб.; 
  • стол – 1500 руб.;
  • цветник – 1500 руб.;
  • гарантия на все работы по благоустройству – 8 лет;
  • гарантия на изделия из камня – 50 лет.

Изготовление и монтаж сложных мемориальных комплексов.

 

Социальные гарантии при погребении граждан, проживавших в Тульской области:

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Остерегайтесь мошенников, которые представляются нашим именем!

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Тула, ул. Гоголевская, 31 / 
ул. Жуковского, 51.
Телефоны:
8 (4872) 227-221, 
8 991 353-46-84.
Ритуальная-служба-1.рф
 

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