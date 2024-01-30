Умер близкий человек: что делать?

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Если хоть раз вы сталкивались со смертью близкого человека, то вам хорошо знакомо чувство опустошения от утраты. Особенно тяжелы первые часы после того, как случилось горе.

Смерть близкого человека – всегда страшный удар. Выдержать его непросто, но помимо тяжелого бремени утраты на человека наваливается и еще одна проблема – организация похорон. Когда ты уже оказался в этой ситуации, сложно сразу адекватно оценить происходящее.

От таких ситуаций никто не застрахован, поэтому лучше заранее узнать об особенностях этого процесса и реальной стоимости услуг. Для наших клиентов мы предлагаем пошаговую инструкцию.

Если горе случилось дома

Вызовите сотрудника ГРС по тел. 227-221 или 8 991 353-46-84 (мобильный – КРУГЛОСУТОЧНО). Спросите и запишите ФИО назначенного сотрудника и номер его удостоверения. Сверьте у прибывшего сотрудника его паспорт и удостоверение с записанными вами ранее. Вместе с ним вызовите участ­кового врача (днем) или скорую (нерабочее время). Приготовьте паспорт и медицинский полис покойного, а также удостоверяющие личность документы тех, кто находится рядом с усопшим.

Будьте внимательны!

Информация о смерти человека часто продается сотрудниками экстренных служб «черным агентам». Стоимость сообщения может доходить до 12 000 рублей. «Черные агенты» тут же приезжают к родственникам усопшего и настойчиво предлагают услуги, включая в них затраты на оплату полученного сообщения.

Чтобы не тратить лишние деньги, запомните: самовольное прибытие сотрудников ритуальной компании не обязывает заключать договор. Но пустив в дом незваных гостей, вы рискуете переплатить в 2-3 раза больше по сравнению с ценой тех же услуг, заказанных в ГРС.

Горе случилось в больнице

К сожалению, распространена практика, когда о смерти родственника в больнице сообщает не медработник, а «черный агент». Пользуясь шоковым состоянием человека и своим положением, он предлагает свои услуги по завышенным ценам, заманивая фиктивной скидкой на услуги морга.

Чтобы вы не стали жертвой обмана, наша компания предлагает:

Позвонить в ГРС. Доверить прибывшему сотруднику оформление всех необходимых документов в морге и оформ­ление документов в медучреждении.

Как уберечь себя и родных от обмана с помощью ГРС

Оформите прижизненный договор обслуживания с ГРС, зафиксировав в нем перечень услуг и товаров. Другой вариант – договор ритуального страхования. Такие программы – уверенность в целевом использовании отложенных на погребение денег и сохранение их от мошенников. Стоимость похорон не изменится, а близких вы обезопасите от «черных агентов» и забот при подготовке похорон.

Почему стоит выбрать ГРС

Профессионализм: многолетний опыт позволяет решать любые задачи.

Порядочность: ГРС не накручивает цены и не вымогает деньги. Ее цель – помочь в трудную минуту.

Сотрудники ГРС расскажут о пособиях, льготах и компенсациях на погребение и помогут оформить документы на получение пособия и др.

ГРС предоставляет абсолютно все услуги в ритуальной сфере

Сопровождение на всех этапах в этот нелегкий час.

Агент бесплатно выедет к вам домой, чтобы вы в минуты горя могли обсудить организацию траурной церемонии с близкими.

Подготовит и проведет похороны, предоставит транспорт, траурный зал, организует поминальный обед.

Большой выбор качественных ритуальных товаров – гробы разной ценовой категории, кресты, венки, подушки, одежда для усопших и многое другое. Благодаря собст­венному производству соотношение цены и качества ритуальных товаров оптимально.

Изготовление и установка памятников из гранита, мрамора и искусственного камня, в том числе по индивидуальному проекту. Предоставляются услуги по комплексному благоустройству могильных участков.

Благоустройство могил

покраска ограды;

выравнивание памятника;

уборка на могильном участке;

демонтаж и монтаж любой сложности.

Цены на благоустройство могильных участков

Памятники из гранита под ключ (стела + тумба + цветник) – от 40 000 руб.;

памятник из искусственного камня под ключ (стела + тумба + цветник) – от 15 000 руб.;

памятник из мрамора под ключ (стела + тумба + цветник) – от 30 000 руб.;

художественное оформление памятника – БЕСПЛАТНО;

ограды – от 1000 руб./метр;

укладка плитки – 3500 руб.;

скамейка – 2000 руб.;

стол – 1500 руб.;

цветник – 1500 руб.;

гарантия на все работы по благоустройству – 8 лет;

гарантия на изделия из камня – 50 лет.

Изготовление и монтаж сложных мемориальных комплексов.

Социальные гарантии при погребении граждан, проживавших в Тульской области:

Остерегайтесь мошенников, которые представляются нашим именем!

Тула, ул. Гоголевская, 31 /

ул. Жуковского, 51.

Телефоны:

8 (4872) 227-221,

8 991 353-46-84.

Ритуальная-служба-1.рф



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