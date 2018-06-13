Тула в Книге Рекордов России: Топ-5 ярких достижений

На сегодняшний день на счету Тульской области 38 рекордов и пятое место в Книге Рекордов России. Регион уступает обеим столицам, Московской и Омской областям. Myslo подготовил подборку ярких достижений туляков.

звезда из людей

В преддверии 70-й годовщины Великой Победы, 8 мая 2015 года, на Черепетском водохранилище в Суворове 70 тульских студентов выстроились на поверхности воды в пятиконечную «Звезду Победы» диаметром 42 метра.

Фигура установила сразу два рекорда: «Самая большая звезда из наибольшего количества человек на открытой воде» и «Самая большая в мире пятиконечная фигура в форме звезды, составленная из плывущих людей».

самая большая сковородка

Все в том же 2015 году в сквере «Тульское чаепитие» был заложен вишневый сад. Саженцы деревьев — это подарок жителей и администрации Тамбова.

А осенью в Тамбове прошла знаменитая Покровская ярмарка, куда туляки привезли ответный подарок — сковороду размером 2,6 м и весом 1800 кг, заодно установив российский рекорд. Во время ярмарки для тамбовчан на ней жарили картошку, а после сковорода-рекордсмен стала городской достопримечательностью и украсила местную набережную.

флаг-лента на глубине

7 июня 2016 года тульские дайверы отправились на Бали, где погрузились на 18 м, и на этой глубине развернули самую большую флаг-ленту. 5 дайверов растянули в непрерывную линию Государственный флаг России, Копия Знамени Победы, флаг Тульской области, флаг Индонезии и Книги рекордов России и, перехватывая руками, удерживали ленту в течение 2 минут. самая древняя оружейная столица Тульский оружейный завод попал в Книгу рекордов России в 2014 году, когда отмечал 302 годовщину со дня своего основания. У истоков производства оружия в России стоял Петр I, по приказу которого в 1712 году на берегах Упы и воздвигли первый в стране государственный оружейный завод. В новейшей истории 22 ноября 2011 года Дмитрий Медведев подписал Указ «О праздновании 300-летия начала государственного оружейного производства в Туле».

Частная коллекция самоваров и бульоток

24 мая 2018 года в парке-отеле «Грумант» в Щекинском районе открылся частный музей самоваров и бульоток. На создание коллекции ушло полтора десятка лет, и сейчас она насчитывает 569 уникальных предметов декоративно-прикладного искусства. За месяц до открытия, 24 апреля, коллекция попала на страницы Книги рекордов России.

В экспозицию вошли интересные образцы самых знаменитых тульских фабрик второй половины XIX века, американские бульотки, а также фонтаны, подносы разных форм и размеров, полоскательницы, заварочные чайники, бульотка для варки яиц и прибор для приготовления глинтвейнов.