Правила жизни Максима Щербакова, главы Зареченского округа Тулы

Фото Алексея Пирязева и из архива героя публикации.

Мы поговорили с Максимом Щербаковым о том, как всё успевать и как стать самым молодым главой района в Туле.

Считаю, что нет ничего невозможного. Многие говорят: занять руководящую должность в администрации может только человек со связями. Это не так. Мои родители всю жизнь проработали на заводе, да и я сам сразу после университета устроился по специальности – инженером на завод по производству домофонов VIZIT в Веневском районе.

Прошел путь от инженера-технолога по литью пластмасс до начальника производства. Я никогда не стремился к карьере во власти, мою судьбу решил случай – в 26 лет коллеги предложили мне стать муниципальным депутатом в Веневе. Я не получал за это денег, но уже спустя 11 дней после назначения смог встретиться с Президентом за круглым столом по теме развития промышленности на сельских территориях.

Это сильно на меня повлияло. Потом я стал членом Молодежного парламента при Тульской областной Думе, там меня заметили, и уже после глава администрации Тулы Евгений Авилов пригласил работать в Зареченскую администрацию. Впоследствии я стал самым молодым главой района в городе. В моей работе нельзя что-то списать на молодость, здесь так не пройдет! Ты каждый день должен доказывать, что молодость – это энергия, а не право на ошибку.

...Работать нужно много. Мне близка пословица «Терпение и труд всё перетрут». Я прихожу на работу не позже 8.15, а заканчиваю около 20.00. Встречи с жителями, объезд территорий, контроль за работой подрядчиков отнимают много времени, но это уже мой образ жизни.

...Я горд быть частью большого коллектива. Всегда искренне радуюсь успехам города. Ремонт в историческом центре Тулы не касается Зареченского района, но каждый раз, когда я проезжаю мимо, радуюсь, что город хорошеет. Я коренной туляк и понимаю, как изменилась Тула и сколько в это вложено труда, в том числе и команды администрации.

...Коллектив – это продолжение меня. Я уверен, что даже самый грамотный специалист не добьется успеха без хорошей команды. Сотрудники должны искренне разделять твою точку зрения, поэтому в своей работе я приветствую диалог в коллективе. Любое поручение мы можем обсудить и вместе прийти к консенсусу.

...Сейчас чиновники работают в гораздо более быстром темпе, чем, например, десять лет назад. «Открытый регион», горячие линии губернатора и главы администрации не дают расслабиться. В сегодняшнем ритме проблемы нужно решать здесь и сейчас. И для того, чтобы справиться с большим объемом работы, нужна физическая и моральная выносливость.

Чтобы ум был ясным, а сил хватало на всё, нужно быть в хорошей форме. Шутки про толстых чиновников сегодня не могут быть реальностью.

...Все проблемы стараюсь решать системно. С каждым годом убеждаюсь, что во всем нужно выработать систему. Если мы боремся с мусором, то нужно понять, почему он скопился, кто недоработал, как не допустить такого в дальнейшем.

...Хочу быть для дочери примером. Общение с семьей важно для каждого. Моей дочери Виктории восемь лет, и моя внутренняя энергия аккумулируется от мысли, что я хочу быть для нее примером. Всегда стараюсь смотреть на себя ее глазами, думаю, как бы она оценила мой поступок.

...Акцент – на спорт. Еще школьником я подписал контракт с футбольным клубом «Арсенал». С профессиональным спортом завязал после окончания университета, но сейчас играю в команде администрации Тулы.

Я рад, что мои коллеги меня поддерживают в этом. Уверен: спорт – это жизнь. Хочу привести в порядок все спортивные объекты в Зареченском округе. И уже есть чем похвастаться. Еще год назад на стадионе «Химик» в поселке Ленинский была разруха: разломанные трибуны, заросли травы и деревьев.

А сейчас – это полноценный стадион с футбольным полем, хоккейной коробкой и местом для пляжного волейбола и универсальной спортивной площадкой. В Богучарово и Барсуках мы возродили футбольные поля. А на ул. Луначарского открылась Академия футбола. Мальчишки могут зимой и летом играть на поле с искусственным газоном. И это очень круто!

...Ленинский район – это отдельное направление моей работы. К Зареченскому району присоединились сразу пять сельских поселений. Они были в ужасном состоянии – без дорог, тротуаров, освещения, в них даже вечные огни не горели! А тогдашние главы в некоторые поселки не заглядывали никогда, и люди как будто с этим свыклись. Уже несколько лет мы стараемся исправить ситуацию – восстанавливаем памятники, благоустраиваем дворы и ремонтируем дороги. Объем работ колоссальный.

...Заречье – это въезд в Тулу со стороны Москвы. По нашему округу часто судят о нашей области в целом. Мы пытаемся объяснить это жителям, заставить их привести в порядок запущенные част­ные дома, ржавые покосившиеся заборы, выходящие на проезжую часть. Каждый день мы проводим беседы с жителями, пытаемся найти подход к каждому. Не просим много, просто привести в порядок свой дом – для себя же. Каждый такой маленький шаг идет на пользу всему городу.

...С энтузиазмом подхожу к новым проектам. Например, один из тульских предпринимателей – владелец конного клуба – решил провести 30 июня в Слободке народный семейный фестиваль «Дорога в Кордно – путь домой».

Для посетителей всё бесплатно – катание на лошадях, мастер-классы по рукоделию и гончарному искусству, концерт, выставки hand-made товаров и угощения. Это возможность интересно провести время с семьей. И организаторы хотят всё сделать безвозмездно, на общественных началах. Как не поддержать такую инициативу?

НА ЗАМЕТКУ Записаться на личный прием к Максиму Щербакову можно по телефону 47-32-94. Прием проходит каждый понедельник с 14.00 (кроме второго понедельника месяца). E-mail: sherbakovma@cityadm.tula.ru ИЗ ДОСЬЕ MYSLO Максим Александрович Щербаков Родился 20 декабря 1982 года в Туле.

В 2005 году окончил Тульский государ­ственный университет, факультет механики и систем управления, кафедра «Технологическая механика».

С 2013 года занимал должность заместителя начальника главного управления по Зареченскому территориальному округу.

С 2015 года – глава Зареченского территориального округа.

Семья: женат, воспитывает дочь.