  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Обзоры
  4. Здоровье
  5. Ноги – это лицо женщины - MySlo.ru
город
город
Регистрация
Ноги – это лицо женщины
erid: F7NfYUJCUneLrXavaJMu; Фото: www.freepik.com.

Ноги – это лицо женщины

Некоторые говорят: «Ноги — это лицо женщины». Звучит забавно, но на самом деле ведь именно женскими ножками восхищаются мужчины.

Впереди лето — время шортов, коротких юбок, легких платьев и открытых босоножек. Так приятно ловить на себе взгляды мужчин!

Подтянутые, стройные ноги, аккуратный педикюр и здоровые ноготочки — это не только эстетическое наслаждение для мужского взгляда, но и показатель здоровья и энергии. Они говорят о том, что их хозяйка заботится о себе.

Но постоянная тяжесть и боль в икрах по вечерам, проступающие сосуды заставляют многих прятать ноги под длинными юбками или в жарких джинсах, а вместо босоножек на каблучке — отдавать предпочтение сандалиям на плоской подошве или кроссовкам.

Помимо общего снижения настроения и усталости, регулярная боль и проступающая сеточка сосудов явно намекают на необходимость визита к врачу-флебологу. Если же ноги «украшают» крупные выпирающие вены и узелки, то это уже не намек, а крик о помощи.

painful-varicose-spider-veins-female-legs-woman-massaging-tired-leg-office.jpg

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Расширенные из-за варикоза вены не только портят внешний вид, но и напрямую ухудшают кровообращение.

А это тянет за собой целый ворох проблем, начиная от появления целлюлита до угрозы тромбозов, возникновения трофических язв.

Современные медицинские технологии позволяют избавиться от этих проблем всего за несколько визитов к специалисту-флебологу. Приближающийся летний сезон — дополнительный повод не откладывать его.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/f1/29/2485-25b3-4c14-a14b-d726cb740343/e951937e-c949-4fab-bac5-a806d3f4f6a2.png

Зорий Казьмин, главный врач Тульского центра диагностики и лечения, кандидат медицинских наук, сосудистый хирург, врач высшей категории:

— Мнение о том, что для лечения варикоза предпочтительно холодное время года, давно устарело. Современные медицинские технологии позволяют проводить даже оперативное вмешательство без госпитализации и длительного выбивания из привычного рабочего ритма. Единственное ограничение для пациентов — ношение специальных чулок в течение месяца. Они легкие, комфортные и не доставят неудобств даже в жару. А если учесть, что при варикозе кровь застаивается, приводя к тяжести и отечности, то после оперативного вмешательства она вновь начинает свободно двигаться по сосудам, возвращая ножкам легкость.

Операция — далеко не единственный метод лечения варикоза. На консультации в Центре лечения и диагностики врач-флеболог проведет обследование на оборудовании экспертного класса, оценит состояние вен и составит индивидуальную программу восстановления.

— Варикозное расширение — в большинстве случаев наследственное заболевание. Поэтому всем, у кого в анамнезе имеется фактор риска, после 30 лет необходимо посещать флеболога ежегодно, даже если видимых поводов для беспокойства нет. Современное диагностическое оборудование позволяет выявить болезнь на ранней стадии и подобрать адекватную терапию, чтобы не допустить развития более серьезных осложнений, — подчеркивает Зорий Казьмин.

Ухоженные стопы — это возможность без стеснения ходить в открытой обуви в жаркую погоду. Кто-то обращается за помощью в салоны красоты, другие делают педикюр в домашних условиях. Но и те, и другие совершают ряд ошибок: чем больше идет воздействие на кожу стоп различными абразивами, тем активнее запускается процесс образования новых клеток.

А попытка сделать пяточки розовыми, как у младенца, обречена на провал: ждите трещин и огрубевшей кожи.

Педикюр лучше доверить профессионалам. В Тульском центре диагностики и лечения есть услуга медицинского педикюра. В отличие от эстетического, его цель не просто привести ножки в порядок, но и сделать всё, чтобы эффект был долговременным. Натоптыши, трещины на пятках, вросшие ногти и грибок останутся в прошлом.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/f1/29/2485-25b3-4c14-a14b-d726cb740343/a30bfacc-2db0-4c01-a69c-61fd3a0ae039.jpg

Кстати, одна из причин этих бед со стопами — неправильно подобранная обувь. Многие ориентируются исключительно на длину стопы, забывая о ее ширине. А это прямой путь к мозолям, натоптышам и даже грибку и искривлению суставов. Подолог не только вернет стопам здоровье, но и определит причину их возникновения и поможет подобрать подходящую именно вам обувь, чтобы проблема не возвращалась, а также даст рекомендации по уходу.

 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/8d/fb/7dce-4a51-4a4b-b0aa-c7027be508c7/61b5d473-98de-46b9-9a57-c0191a3956a6.jpg

ул. Металлургов, 108

+7 953 953-41-17, 
+7 (4872) 58-54-42,
+7 (4872) 33-83-03.

tula.phlebocentr.ru

ООО «Радофлеб». Реклама.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 10:00
Другие статьи по темам
Событие
варикозздоровье ноглечение варикоза в Туле
Место
ТулаТульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
ЖК «Престиж» – комфорт в двух шагах от проспекта Ленина
ЖК «Престиж» – комфорт в двух шагах от проспекта Ленина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.