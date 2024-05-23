erid: F7NfYUJCUneLrXavaJMu; Фото: www.freepik.com.

Некоторые говорят: «Ноги — это лицо женщины». Звучит забавно, но на самом деле ведь именно женскими ножками восхищаются мужчины.

Впереди лето — время шортов, коротких юбок, легких платьев и открытых босоножек. Так приятно ловить на себе взгляды мужчин!

Подтянутые, стройные ноги, аккуратный педикюр и здоровые ноготочки — это не только эстетическое наслаждение для мужского взгляда, но и показатель здоровья и энергии. Они говорят о том, что их хозяйка заботится о себе.

Но постоянная тяжесть и боль в икрах по вечерам, проступающие сосуды заставляют многих прятать ноги под длинными юбками или в жарких джинсах, а вместо босоножек на каблучке — отдавать предпочтение сандалиям на плоской подошве или кроссовкам.

Помимо общего снижения настроения и усталости, регулярная боль и проступающая сеточка сосудов явно намекают на необходимость визита к врачу-флебологу. Если же ноги «украшают» крупные выпирающие вены и узелки, то это уже не намек, а крик о помощи.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Расширенные из-за варикоза вены не только портят внешний вид, но и напрямую ухудшают кровообращение.

А это тянет за собой целый ворох проблем, начиная от появления целлюлита до угрозы тромбозов, возникновения трофических язв.

Современные медицинские технологии позволяют избавиться от этих проблем всего за несколько визитов к специалисту-флебологу. Приближающийся летний сезон — дополнительный повод не откладывать его.

Зорий Казьмин, главный врач Тульского центра диагностики и лечения, кандидат медицинских наук, сосудистый хирург, врач высшей категории:

— Мнение о том, что для лечения варикоза предпочтительно холодное время года, давно устарело. Современные медицинские технологии позволяют проводить даже оперативное вмешательство без госпитализации и длительного выбивания из привычного рабочего ритма. Единственное ограничение для пациентов — ношение специальных чулок в течение месяца. Они легкие, комфортные и не доставят неудобств даже в жару. А если учесть, что при варикозе кровь застаивается, приводя к тяжести и отечности, то после оперативного вмешательства она вновь начинает свободно двигаться по сосудам, возвращая ножкам легкость.

Операция — далеко не единственный метод лечения варикоза. На консультации в Центре лечения и диагностики врач-флеболог проведет обследование на оборудовании экспертного класса, оценит состояние вен и составит индивидуальную программу восстановления.

— Варикозное расширение — в большинстве случаев наследственное заболевание. Поэтому всем, у кого в анамнезе имеется фактор риска, после 30 лет необходимо посещать флеболога ежегодно, даже если видимых поводов для беспокойства нет. Современное диагностическое оборудование позволяет выявить болезнь на ранней стадии и подобрать адекватную терапию, чтобы не допустить развития более серьезных осложнений, — подчеркивает Зорий Казьмин.

Ухоженные стопы — это возможность без стеснения ходить в открытой обуви в жаркую погоду. Кто-то обращается за помощью в салоны красоты, другие делают педикюр в домашних условиях. Но и те, и другие совершают ряд ошибок: чем больше идет воздействие на кожу стоп различными абразивами, тем активнее запускается процесс образования новых клеток.

А попытка сделать пяточки розовыми, как у младенца, обречена на провал: ждите трещин и огрубевшей кожи.

Педикюр лучше доверить профессионалам. В Тульском центре диагностики и лечения есть услуга медицинского педикюра. В отличие от эстетического, его цель не просто привести ножки в порядок, но и сделать всё, чтобы эффект был долговременным. Натоптыши, трещины на пятках, вросшие ногти и грибок останутся в прошлом.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Кстати, одна из причин этих бед со стопами — неправильно подобранная обувь. Многие ориентируются исключительно на длину стопы, забывая о ее ширине. А это прямой путь к мозолям, натоптышам и даже грибку и искривлению суставов. Подолог не только вернет стопам здоровье, но и определит причину их возникновения и поможет подобрать подходящую именно вам обувь, чтобы проблема не возвращалась, а также даст рекомендации по уходу.

ул. Металлургов, 108

+7 953 953-41-17,

+7 (4872) 58-54-42,

+7 (4872) 33-83-03.

tula.phlebocentr.ru

ООО «Радофлеб». Реклама.