Второй четвертьфинал Оружейной лиги КВН: немного Бузовой, «Арсенала» и много шуток про Wildberries

Команд было целых одиннадцать. Кто вышел в полуфинал и о чем шутили кавээнщики, рассказываем в материале.

В этом году четвертьфиналы Оружейной лиги КВН были необычными: всего две игры и два дня подряд. Мы заглянули на второй полуфинал, который проходил 26 мая в концертном зале ТулГУ. Зрителей было маловато. Видимо, два дня КВН тульскому зрителю не под силу.

В этом году тульский КВН претерпел много изменений. Одно из них — смена ведущего. Место Кирилла Давыдова в этом сезоне заняла участница Высшей лиги в составе команды «Бывшие» Екатерина Иванова.

За место в полуфинале боролись сразу 11 команд. Из-за такого большого числа участников конкурс был всего один — приветствие.

И нам его представили следующие команды:

«Имени Серкана Болата», Тула.

«Таков путь», Москва,

«Вот так», Тула,

«Сообразим на троих», Москва,

«На разработке», Тула,

«Провода», Москва,

«Жердёла», Ростов-на-Дону,

«Свои», Тула,

«Не считая собаки», Москва,

«На диване», Тула,

«Имени Жеки Ватрухина», Электросталь.

Если оценивать игру в целом, то назвать сильной ее не получится. Ни одного разрыва или шутки, которая прямо запомнилась. Очень много однотипных заходов и непомерное число шуток про Wildberries и «ашкьюдишки». Участник одной из команд даже пустил пар на сцене. Нууу… такое.

Расскажем поподробнее.

Первой была команда «Имени Серкана Болата». Начали девчонки с песни, которую пели вразнобой, потом пошутили про фаната «Арсенала» с иконой.

Была шуточка про то, что участник команды решил переехать в Индию из-за того, что услышал песню Shik Shak Shok.

— Переехать из-за одной песни? — спросили девчонки.

— А что в стране мало людей, которые переехали из-за одной песни?

Ну и еще одна: «Мужчины, вы ругаете WB, но ведь именно благодаря ему каждая девушка знает себе цену».

Девчонки сильно волновались и зал не разогрели.

Второй была уже знакомая тулякам по прошлому сезону команда «Таков путь». Ребята выступали пободрее. Один из участников заигрывал с ведущей и шутил про детство:

— Она мне как мать.

— Ты же ее даже не знаешь!

— Столько совпадений!

Эту команду зал воспринял теплее.

Третьи — команда «Вот так». Снова туляки. Вернее, тулячки.

Девчонки много пели, танцевали и делали это неплохо. Шутили про Ольгу Бузову, которая приезжала в ТГПУ на днях, рассказывали про диету «винище вместо пищи», а еще показывали миниатюры «У клещей тоже есть детство» и «Бывшие встретились на быстром свидании».

Четвертой стала необычная команда «Сообразим на троих». Несмотря на название, участник в команде всего один.

Девушка сделала видеоинтерактив с мамой, а потом примерила на себя роль мэра Тулы Ольги Слюсаревой.

И сейчас здесь будет немного духоты от автора этого текста. Девушка в шутках перепутала все. Отправила мэра на работу в городскую администрацию, наделила несуществующими полномочиями. Круто, когда люди хотя бы немного знают матчасть.

Для одного из номеров девушка вытащила на сцену члена жюри — фронтмена команды КВН «Красный лис», полуфиналиста Высшей лиги КВН Романа Головина — и заставила его читать текст от лица маленькой девочки. Было необычно!

Пятыми выступили ребята из тульской команды «На разработке».

Они русифицировали российские города: Алексин — Олегов, Майкоп — Моймент,

Судак — Сутка. А еще команда пофантазировала на тему русской нейросети «Добрыня».

Команда «Провода» залу понравилась. Ну или зрители просто разгорелись к середине игры:

— Вы тоже считаете себя толерантными, но когда Евровидение выигрывает мужик в юбке, про себя думаете: «Как же хорошо, что мы всё-таки в этом цирке не участвуем»?

Следующие — команда «Жердёла». Вот несколько их шуток:

— Алло? Да, милый. Жена уехала? Давай сначала в ресторан, а потом к тебе.

— Лер, это ты чем занимаешься в сельском хозяйстве?

— Скотину развожу.

У ребят было много шуток про сельское хозяйство:

— А ваши лошади какие-нибудь команды знают?

— ЦСКА.

***

— Или мы идем дальше по сезону, или идем работать в поле. Помогите!

Команда «СВОИ» взбодрила зрителей зажигательными танцами и музыкой. А еще они позвали бабку на подкаст.

«Не считая собаки» очень волновались, быстро говорили и как будто вообще работали не в зал:

— Карты Таро хотели запретить даже в Госдуме. Сколько времени прошло, а на них до сих пор нет новых территорий.

Зрителям шутки не зашли.

Предпоследней выступила тульская команда «На диване».

Их в Туле знают очень хорошо. Шутили про героическую девушку, которая листала WB и ничего не заказала, а еще своровали стандартный текст финальной речи жюри, чтобы мотивировать и их на креатив.

Ну и, наконец, одиннадцатой стала команда «Имени Жеки Ватрухина». Яркие, активные и молодые.

Была целая серия миниатюр про психологически проработанную семью.

Психологически проработанная семья выбирает обои:

— Давай эти?

— Давай!

В итоге в полуфинал прошли шесть команд:

«Сообразим на троих» — 6 баллов,

«Таков путь» — 6 баллов,

«На диване» — 5,4 балла,

«Провода» — 5,2 балла,

«Имени Жеки Ватрухина» — 4,8 балла,

«Жердёла» — 4,8 балла.

О дате проведения полуфиналов Myslo сообщит дополнительно.