Второй четвертьфинал Оружейной лиги КВН: немного Бузовой, «Арсенала» и много шуток про Wildberries

В этом году четвертьфиналы Оружейной лиги КВН были необычными: всего две игры и два дня подряд. Мы заглянули на второй полуфинал, который проходил 26 мая в концертном зале ТулГУ. Зрителей было маловато. Видимо, два дня КВН тульскому зрителю не под силу.
В этом году тульский КВН претерпел много изменений. Одно из них — смена ведущего. Место Кирилла Давыдова в этом сезоне заняла участница Высшей лиги в составе команды «Бывшие» Екатерина Иванова.
За место в полуфинале боролись сразу 11 команд. Из-за такого большого числа участников конкурс был всего один — приветствие.
И нам его представили следующие команды:
- «Имени Серкана Болата», Тула.
- «Таков путь», Москва,
- «Вот так», Тула,
- «Сообразим на троих», Москва,
- «На разработке», Тула,
- «Провода», Москва,
- «Жердёла», Ростов-на-Дону,
- «Свои», Тула,
- «Не считая собаки», Москва,
- «На диване», Тула,
- «Имени Жеки Ватрухина», Электросталь.
Если оценивать игру в целом, то назвать сильной ее не получится. Ни одного разрыва или шутки, которая прямо запомнилась. Очень много однотипных заходов и непомерное число шуток про Wildberries и «ашкьюдишки». Участник одной из команд даже пустил пар на сцене. Нууу… такое.
Расскажем поподробнее.
Первой была команда «Имени Серкана Болата». Начали девчонки с песни, которую пели вразнобой, потом пошутили про фаната «Арсенала» с иконой.
Была шуточка про то, что участник команды решил переехать в Индию из-за того, что услышал песню Shik Shak Shok.
— Переехать из-за одной песни? — спросили девчонки.
— А что в стране мало людей, которые переехали из-за одной песни?
Ну и еще одна: «Мужчины, вы ругаете WB, но ведь именно благодаря ему каждая девушка знает себе цену».
Девчонки сильно волновались и зал не разогрели.
Второй была уже знакомая тулякам по прошлому сезону команда «Таков путь». Ребята выступали пободрее. Один из участников заигрывал с ведущей и шутил про детство:
— Она мне как мать.
— Ты же ее даже не знаешь!
— Столько совпадений!
Эту команду зал воспринял теплее.
Третьи — команда «Вот так». Снова туляки. Вернее, тулячки.
Девчонки много пели, танцевали и делали это неплохо. Шутили про Ольгу Бузову, которая приезжала в ТГПУ на днях, рассказывали про диету «винище вместо пищи», а еще показывали миниатюры «У клещей тоже есть детство» и «Бывшие встретились на быстром свидании».
Четвертой стала необычная команда «Сообразим на троих». Несмотря на название, участник в команде всего один.
Девушка сделала видеоинтерактив с мамой, а потом примерила на себя роль мэра Тулы Ольги Слюсаревой.
И сейчас здесь будет немного духоты от автора этого текста. Девушка в шутках перепутала все. Отправила мэра на работу в городскую администрацию, наделила несуществующими полномочиями. Круто, когда люди хотя бы немного знают матчасть.
Для одного из номеров девушка вытащила на сцену члена жюри — фронтмена команды КВН «Красный лис», полуфиналиста Высшей лиги КВН Романа Головина — и заставила его читать текст от лица маленькой девочки. Было необычно!
Пятыми выступили ребята из тульской команды «На разработке».
Они русифицировали российские города: Алексин — Олегов, Майкоп — Моймент,
Судак — Сутка. А еще команда пофантазировала на тему русской нейросети «Добрыня».
Команда «Провода» залу понравилась. Ну или зрители просто разгорелись к середине игры:
— Вы тоже считаете себя толерантными, но когда Евровидение выигрывает мужик в юбке, про себя думаете: «Как же хорошо, что мы всё-таки в этом цирке не участвуем»?
Следующие — команда «Жердёла». Вот несколько их шуток:
— Алло? Да, милый. Жена уехала? Давай сначала в ресторан, а потом к тебе.
— Лер, это ты чем занимаешься в сельском хозяйстве?
— Скотину развожу.
У ребят было много шуток про сельское хозяйство:
— А ваши лошади какие-нибудь команды знают?
— ЦСКА.
***
— Или мы идем дальше по сезону, или идем работать в поле. Помогите!
Команда «СВОИ» взбодрила зрителей зажигательными танцами и музыкой. А еще они позвали бабку на подкаст.
«Не считая собаки» очень волновались, быстро говорили и как будто вообще работали не в зал:
— Карты Таро хотели запретить даже в Госдуме. Сколько времени прошло, а на них до сих пор нет новых территорий.
Зрителям шутки не зашли.
Предпоследней выступила тульская команда «На диване».
Их в Туле знают очень хорошо. Шутили про героическую девушку, которая листала WB и ничего не заказала, а еще своровали стандартный текст финальной речи жюри, чтобы мотивировать и их на креатив.
Ну и, наконец, одиннадцатой стала команда «Имени Жеки Ватрухина». Яркие, активные и молодые.
Была целая серия миниатюр про психологически проработанную семью.
Психологически проработанная семья выбирает обои:
— Давай эти?
— Давай!
В итоге в полуфинал прошли шесть команд:
- «Сообразим на троих» — 6 баллов,
- «Таков путь» — 6 баллов,
- «На диване» — 5,4 балла,
- «Провода» — 5,2 балла,
- «Имени Жеки Ватрухина» — 4,8 балла,
- «Жердёла» — 4,8 балла.
О дате проведения полуфиналов Myslo сообщит дополнительно.