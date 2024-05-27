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Второй четвертьфинал Оружейной лиги КВН: немного Бузовой, «Арсенала» и много шуток про Wildberries

Второй четвертьфинал Оружейной лиги КВН: немного Бузовой, «Арсенала» и много шуток про Wildberries

Команд было целых одиннадцать. Кто вышел в полуфинал и о чем шутили кавээнщики, рассказываем в материале.

В этом году четвертьфиналы Оружейной лиги КВН были необычными: всего две игры и два дня подряд. Мы заглянули на второй полуфинал, который проходил 26 мая в концертном зале ТулГУ. Зрителей было маловато. Видимо, два дня КВН тульскому зрителю не под силу.

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В этом году тульский КВН претерпел много изменений. Одно из них — смена ведущего. Место Кирилла Давыдова в этом сезоне заняла участница Высшей лиги в составе команды «Бывшие» Екатерина Иванова.

За место в полуфинале боролись сразу 11 команд. Из-за такого большого числа участников конкурс был всего один — приветствие.

И нам его представили следующие команды:

  • «Имени Серкана Болата», Тула.
  • «Таков путь», Москва,
  • «Вот так», Тула,
  • «Сообразим на троих», Москва,
  • «На разработке», Тула,
  • «Провода», Москва,
  • «Жердёла», Ростов-на-Дону,
  • «Свои», Тула,
  • «Не считая собаки», Москва,
  • «На диване», Тула,
  • «Имени Жеки Ватрухина», Электросталь.

Если оценивать игру в целом, то назвать сильной ее не получится. Ни одного разрыва или шутки, которая прямо запомнилась. Очень много однотипных заходов и непомерное число шуток про Wildberries и «ашкьюдишки». Участник одной из команд даже пустил пар на сцене. Нууу… такое.

Расскажем поподробнее.

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Первой была команда «Имени Серкана Болата». Начали девчонки с песни, которую пели вразнобой, потом пошутили про фаната «Арсенала» с иконой. 

Была шуточка про то, что участник команды решил переехать в Индию из-за того, что услышал песню Shik Shak Shok. 

— Переехать из-за одной песни? — спросили девчонки.

— А что в стране мало людей, которые переехали из-за одной песни? 

Ну и еще одна: «Мужчины, вы ругаете WB, но ведь именно благодаря ему каждая девушка знает себе цену».

Девчонки сильно волновались и зал не разогрели. 

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Второй была уже знакомая тулякам по прошлому сезону команда «Таков путь». Ребята выступали пободрее. Один из участников заигрывал с ведущей и шутил про детство:

— Она мне как мать.
— Ты же ее даже не знаешь!
— Столько совпадений!

Эту команду зал воспринял теплее.

Третьи — команда «Вот так». Снова туляки. Вернее, тулячки.

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Девчонки много пели, танцевали и делали это неплохо. Шутили про Ольгу Бузову, которая приезжала в ТГПУ на днях, рассказывали про диету «винище вместо пищи», а еще показывали миниатюры «У клещей тоже есть детство» и «Бывшие встретились на быстром свидании».

Четвертой стала необычная команда «Сообразим на троих». Несмотря на название, участник в команде всего один.

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Девушка сделала видеоинтерактив с мамой, а потом примерила на себя роль мэра Тулы Ольги Слюсаревой.

И сейчас здесь будет немного духоты от автора этого текста. Девушка в шутках перепутала все. Отправила мэра на работу в городскую администрацию, наделила несуществующими полномочиями. Круто, когда люди хотя бы немного знают матчасть.

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Для одного из номеров девушка вытащила на сцену члена жюри — фронтмена команды КВН «Красный лис», полуфиналиста Высшей лиги КВН Романа Головина — и заставила его читать текст от лица маленькой девочки. Было необычно!

Пятыми выступили ребята из тульской команды «На разработке».

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Они русифицировали российские города: Алексин — Олегов, Майкоп — Моймент, 
Судак — Сутка. А еще команда пофантазировала на тему русской нейросети «Добрыня».

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Команда «Провода» залу понравилась. Ну или зрители просто разгорелись к середине игры:

— Вы тоже считаете себя толерантными, но когда Евровидение выигрывает мужик в юбке, про себя думаете: «Как же хорошо, что мы всё-таки в этом цирке не участвуем»?

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Следующие — команда «Жердёла». Вот несколько их шуток: 

— Алло? Да, милый. Жена уехала? Давай сначала в ресторан, а потом к тебе.
— Лер, это ты чем занимаешься в сельском хозяйстве?
— Скотину развожу.

У ребят было много шуток про сельское хозяйство:

— А ваши лошади какие-нибудь команды знают?
— ЦСКА.

***

— Или мы идем дальше по сезону, или идем работать в поле. Помогите!

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Команда «СВОИ» взбодрила зрителей зажигательными танцами и музыкой. А еще они позвали бабку на подкаст.

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«Не считая собаки» очень волновались, быстро говорили и как будто вообще работали не в зал: 

— Карты Таро хотели запретить даже в Госдуме. Сколько времени прошло, а на них до сих пор нет новых территорий.

Зрителям шутки не зашли. 

Предпоследней выступила тульская команда «На диване».

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Их в Туле знают очень хорошо. Шутили про героическую девушку, которая листала WB и ничего не заказала, а еще своровали стандартный текст финальной речи жюри, чтобы мотивировать и их на креатив.

Ну и, наконец, одиннадцатой стала команда «Имени Жеки Ватрухина». Яркие, активные и молодые. 

PAV-8259.jpg

Была целая серия миниатюр про психологически проработанную семью.

Психологически проработанная семья выбирает обои:

— Давай эти? 

— Давай!

PAV-8273.jpg

В итоге в полуфинал прошли шесть команд: 

  • «Сообразим на троих» — 6 баллов, 
  • «Таков путь» — 6 баллов,
  • «На диване» — 5,4 балла,
  • «Провода» — 5,2 балла,
  • «Имени Жеки Ватрухина» — 4,8 балла,
  • «Жердёла» — 4,8 балла.

PAV-8402.jpg

О дате проведения полуфиналов Myslo сообщит дополнительно.

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вчера, в 18:30 +1
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