«Школодром-2023» в Центральном парке Тулы: яркое начало учебного года!

«Школодром» за шесть лет для многих тульских семей стал доброй традицией, открывающей начало нового учебного года. Они знают: какая бы ни была погода, все равно максимальный заряд хорошего настроения будет получен!

Дождик, припускавшийся в течение дня несколько раз, нисколько не напугал наших участников. На регистрацию пришли 27 из 30 заявившихся команд. Два свободных места быстро заняли другие команды, и в итоге претендентов на главные призы стало 29.

Почти все участники пришли заранее, поэтому регистрация не заняла много времени.

Торжественная церемония открытия дала старт основной части фестиваля — семейному баттлу. Для участников редакция портала Myslo и газеты «Слобода», а также друзья и партнеры издания подготовили задания.

Так, биологию провели сотрудники Тульского экзотариума.

— В палатке экзотариума с экобиологическим уклоном команды отвечали на каверзные вопросы о рептилиях, встречающихся в нашем регионе, учились отличать ужа от гадюки, а веретеницу от медянки, рассматривали насекомых, представляющих опасность для человека, а также составляли базовый гардероб для комфортных прогулок по лесу и лугу, — отметила Елена Курлыкова, заведующая отделом развития экзотариума. — Сотрудники зоопарка отметили высокий уровень подготовки участников и неплохое знание животных родного края.

Корреспондент Оксана Грудинина, на «Школодроме-2023» — учитель географии:

Оксана Грудинина — На уроке географии командам нужно было угадывать расположение районов Тульской области, вспоминать, как выглядят известные достопримечательности и называть реки нашего края. Все участники — молодцы! Тем, кто не смог получить заветную десятку, хочу сказать: воспринимайте ошибки как повод попутешествовать по просторам региона с семьей. Много классных моментов гарантировано. Хочется сказать спасибо всем, кто пришел на «Школодром», всем, кого не смыло ливнем. Мы изо всех сил старались сделать праздник интересным для вас. Надеемся, что у нас получилось, и до встречи в следующем году!

Корреспондент Анна Воронина, на «Школодроме-2023» — учитель математики:

Анна Воронина — Было интересно наблюдать за командной работой детей и родителей, когда они сообща подходят к решению задачи и вместе находят правильный ответ. Это очень здорово! Кстати, заметила, что, решая задачи, дети думали в правильном направлении и давали простой ответ, а родители расписывали чуть ли не интегралы. В целом же было приятно видеть на празднике много дружных семей, которые поддерживают друг друга!

Корректор Елена Адова, на «Школодроме-2023» — учитель русского языка:

Елена Адова — Урок «великого и могучего», который мне довелось проводить уже во второй раз, показал, что многие наши участники знают родной русский язык на отлично! И это не может не радовать: в этом году заданий было чуть больше, и мы их немного усложнили. Приятно было наблюдать за капитанами команд, самостоятельно выполнявшими задания! Так держать, вы молодцы! А еще порадовало то, что даже такой неприятной погоде, что досталась нам в тот день, не удалось испортить никому настроение! Никто не расходился, все с нетерпением ждали финала, угощались мороженым, принимали участие в различных активностях и получали замечательные призы от наших партнеров! Считаю, «Школодром-2023» удался на славу!

Урок Изо провел партнер фестиваля — студия дизайна, интерьера и архитектуры InterQueen. Компания InterQueen занимает одну из лидирующих позиций среди студий дизайна по рейтингам заказчиков в Туле и области. Студия работает со всеми застройщиками Тулы и предоставляет полный спектр услуг: от разработки проектов до реализации интерьеров и архитектуры под ключ и авторского надзора, ремонта и строительства. Также специалисты имеют собственный салон и представляют в Туле эксклюзивные отделочные материалы.

Командам, кстати, понравился урок от InterQueen за необычный подход. Участники должны были с закрытыми глазами нарисовать дом. И результат, независимо от успеха, неизменно вызывал у всех вау-эффект и улыбки!

Также пользовался популярностью даже у тех, кто не участвовал в конкурсной части, урок ОБЖ и факультативное занятие по физкультуре. Их приготовили сотрудники УГИБДД по Тульской области и Регионального образовательного проекта «Автоград71.RUS».

На сцене на протяжении всего фестиваля выступали топовые тульские исполнители – Тата Реброва, Мария Бибикова и Ольга Черюканова, а также ученики Центра современной хореографии А.Камериловой, танцевальная команда Look at me, Детский цирк Тамары Хижняченко и Лаборатория танцев X-lab. Завершили развлекательную программу зажигательные ритмы, исполненные женским барабанным шоу «Drums71».

Партнер фестиваля «Инмарко» угостил гостей праздника мороженым! «Инмарко» — один из лидеров рынка мороженого в России по объемам производства и продажам. На каждом этапе производства мороженого соблюдаются строгие правила контроля качества. «Инмарко» представляет любимые всеми бренды «Золотой Стандарт», а также эскимо «Магнат», «Экзо», «Корнетто», детское мороженое «Макс». Мороженое от «Инмарко» — это знак качества, вкусное и полезное!

Пока участники состязались в интеллекте и силе, остальные гости фестиваля весело проводили время в палатках партнеров фестиваля.

Генеральный спонсор фестиваля «Школодром» – Группа компаний ИнГрупп, застройщик, который строит комфорт­ное и современное жилье для туляков уже 17 лет. Сейчас ИнГрупп возводит в Туле два жилых комплекса: 1-й Юго-Восточный и Левобережный. Вы наверняка видели и знаете эти красивые дома!

На «Школодроме» можно было без труда найти локацию застройщика, где специалисты компании ИнГрупп консультировали по вопросам покупки жилья: о том, как выбрать квартиру в новостройке, какому ЖК отдать предпочтение, на что обратить внимание при покупке.

Дети же, которым взрослые вопросы ни к чему, не скучали и строили из классных кубиков свои дома, почти настоящие!

Официальный спонсор фестиваля — Компьютерная Академия ТОР — устроил праздник робототехники! На фестивальной площадке были представлены роботы из Лего, Arduino.

Дети познакомились с программированием и сборкой роботов, поиграли с моделями и интерактивным автомобилем. Помимо этого ребята посетили мастер-классы по 3D-моделированию и программированию, познакомились с работой 3D-принтера и проверили уровень своей компьютерной грамотности.

Все участники локаций получили сертификаты на бесплатные мастер-классы в Академии, купоны на скидки и памятные сувениры.

Официальный спонсор «Школодрома» — Группа компаний «Автоимпорт» — устроил в парке выставку автомобилей. Здесь были представлены новые в нашем городе бренды: KAIYI, Jetour, Livan и Changan. ГК «Автоимпорт» — один из лидеров рязанского автомобильного рынка. Начав свою деятельность в 1997 году, компания выдержала испытание временем и успешно развивается. Сегодня ГК «Авто­импорт» представляет в Туле официальные автосалоны Toyota, Hyundai, SKODA, UAZ, Haval, Chevrolet, JAC, KAIYI, Jetour, FAW, Livan и Changan.

Для гостей и участников «Школодрома» ГК «Автоимпорт» приготовила зону развлечений: собрать на время картины из больших кубиков, сделать забавные фигурки из воздушных шаров, поиграть в активную игру «китайская лапша»: большими палочками переносить бутафорскую лапшу; поиграть в игру «попасть в цель» с конусами и колечками.

В подарок — сладкая вата и много других полезных и интересных подарков.

Центр программирования и робототехники для детей 5-14 лет iKids вдохновлял высокими технологиями! На этой локации ребят ждала VR-зона, LEGO-зона, 3D-печать, интерактив с забавными лего-роботами и море положительных эмоций.

Компьютерная Академия РУБИКОН на «Школодроме»: мастер-классы, которые вдохновляли детей на творчество и развитие! На мастер-классах они раскрывали свой творческий потенциал и учились создавать 3D-рисунки. Кроме этого, они прокачали технические знания, создав интерактивные электронные открытки, а также поучаствовали в увлекательной битве роботов на арене!

В Академии Рубикон уже 5 лет юные туляки успешно обучаются основам IT-специальностей. Ребята получают фундаментальные знания в программировании, робототехнике, дизайне, создании компьютерных игр, учатся работать с нейросетями и искусственным интеллектом.

Помимо этого, на территории работали палатки, где можно было нарисовать улетный аквагрим от Софии и Евгении.

Любителей настолок ждала игра в го вместе с представителями Тульской федерации этой игры.

Художница из студии Цветок хны украшала гостей оригинальными татуировками хной.

Попробовать сделать свечу своими руками гости фестиваля могли вместе с Людмилой Коренчиковой.

Сотрудники МЧС организовали выставку техники, а Росгвардия и полиция познакомили гостей со служебными собаками, а также показали их выступление.

Утолить жажду участники могли на локации компании «Ключ здоровья» (ТМ «Губернский колодезь»). Это один из лидеров в регионе по доставке и реализации качественной артезианской воды через соб­ственную сеть. «Ключ здоровья» имеет 3 лицензированных артезианских скважины в Ясногорском и Веневском районах, парк водовозов по доставке воды из источников до киосков и до потребителя. Сеть автоматов есть в Туле и Щекино, Киреевске и Новомосковске, Узловой и Донском, Кимовске и Богородицке.

По завершении основной части капитанов всех команд пригласили на сцену для торжественного награждения за участие. Каждому вручили сумку с приятными подарками от редакции и наших партнеров.

В финал вышли три команды: «Молния» (капитан — Ирина Камазова), «Воспитанные физкультурой» (капитан — Егор Дериглазов) и «Колесо Фортуны» (капитан Алексей Колесников). Между ними и состоялся розыгрыш уже призовых мест в рамках финального конкурсного задания — ЕГЭ.

Безусловным победителем стала команда «Колесо Фортуны». Она получила главный приз — ноутбук от «Слободы» и Myslo, от «Фитнес парка» — 2 клубные карты для взрослых на 6 мес., 2 детские клубные карты на 2 мес. и много других полезных и вкусных призов от наших партнеров и спонсоров.

Второе место заняла команда «Воспитанные физкультурой». Они получили сертификат на сумму 20 тысяч рублей на приобретение спортивного инвентаря от партии «Единая Россия».

Третье место завоевала команда «Молния». За третье место приз — планшет от депутата облдумы Сергея Гребенщикова, тульского регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ и от зам. руководителя регионального отделения партии Дмитрия Андросова.

Специальный приз от Совета отцов Тульской области — смартфон — получил самый шустрый капитан. Им стал Матвей Мельников, капитан команды «Вершина».

Портал Myslo и газета «Слобода» выражают благодарность всем, кто принимал участие в подготовке этого праздника!

А что было в сумках?

Сеть магазинов «Читай-город» приготовила всем участникам подарки — сертификаты на сумму 500 рублей.

Партнер праздника оператор Tele2 обеспечил качественное покрытие 4G на территории «Школодрома». В этом году оператор провел масштабные работы на сетях и повысил качество 4G в Туле, в том числе на территориях образовательных учреждений. В локациях, где ранее отмечался средний уровень сигнала, скорость подключения к интернету выросла в 2-3 раза. Также оператор приготовил для участников фирменные подарки.

Федеральная сеть кафе СВШ подарил участникам семейного баттла купоны с промокодом на бесплатные комбо-наборы. В набор входит: шаурма с курицей, картошка фри и напиток на выбор — полноценный обед!

Самая Вкусная Шаурма (СВШ) — крупная сеть кафе быстрого питания в России: более 200 кафе в 86 городах Центрального федерального округа, 43 наименования блюд в меню, 12 видов шаурмы!

ООО «Белевские Сладости» — многократные победители конкурса «Сто лучших товаров России». Белевская яблочная пастила, в т. ч. и без сахара, заварная пастила, мармелад, конфеты, зефир, смоква, хрустила, рахат-лукум, яблочные чипсы — все эти лакомства вы знаете и любите! «Белевские Сладости» приготовили всем участникам «Школодрома» сладкие, но полезные подарки — наборы своей вкусной и полностью натуральной продукции.

Компания «МАТЯШ» приготовила для участников баттла сладкие подарки! 20 лет «МАТЯШ» производит кукурузные палочки и снеки — качественный, недорогой российский продукт. Продукция пользуется спросом у россиян и за рубежом. Кукурузные палочки с игрушкой — «Королевские», «Мика»; кукурузные шарики с сыром «Лайф» и с карамелью «Краш», попкорн «БУМС», чипсы «ЛАЙК», луковые кольца «Лучок» — вы это знаете и любите!

Снеки от «МАТЯШ» — легкий и сытный перекус для детей и взрослых!

Мастера кондитерской фабрики «Тульский пряник» угостили участников баттла своими потрясающими пряниками. Фабрика Ирины Поляковой по производству тульских пряников была основана в мае 1998 года. Эти пряники выпекаются по ГОСТу и только из натуральных продуктов и сырья высшего качества. В изделиях фабрики Поляковой нет ни грамма химии!

Каждая из команд-участников баттла получила в подарок баночку варенья «Царская ягода» от торгового дома «Богучарово-Маркет». Это один из крупнейших в России производителей пищевых ингредиентов, плодово-ягодной и овощной консервации. 2 консервных завода, более 600 га земли с посадками яблонь, черной смородины. Компания неоднократно удостаивалась наград и почетных дипломов на Российских и Международных выставках, лауреат национальной премии в сфере предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» и «100 лучших товаров года».

Что еще было в подарочных сумках участников? Конечно карамель! Ею сегодня угощает «Карамельная мастерская»: уютная мастерская-магазин в центре Тулы, где вы можете попробовать карамель ручной работы на любой вкус! Уникальная технология позволяет изобразить рисунок, надпись или логотип внутри маленькой конфеты. 70 различных вкусов карамели, 120 видов мармелада и вкусный кофе!

Команда «Ёжики» — семья Аркуш после фестиваля поделилась своими эмоциями от праздника:

– Хотели бы выразить огромную благодарность за организацию мероприятия. Нам очень понравилось впрочем, как и всегда. Так здорово, что для нас участие стало некой традицией, еще одной, где мы собираемся все вместе и проводим здорово время. Будем читать книжки и изучать Тульский край! Чтобы в следующий раз обязательно победить. Еще раз спасибо за положительные эмоции!