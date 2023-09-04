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«Школодром-2023» в Центральном парке Тулы: яркое начало учебного года!

«Школодром-2023» в Центральном парке Тулы: яркое начало учебного года!

Уроки завершены, дневники сданы и оценки выставлены. Победители получили призы. Теперь самое время посмотреть фото- и видеоотчет о том, как это было.

«Школодром» за шесть лет для многих тульских семей стал доброй традицией, открывающей начало нового учебного года. Они знают: какая бы ни была погода, все равно максимальный заряд хорошего настроения будет получен!

Дождик, припускавшийся в течение дня несколько раз, нисколько не напугал наших участников. На регистрацию пришли 27 из 30 заявившихся команд. Два свободных места быстро заняли другие команды, и в итоге претендентов на главные призы стало 29.

Почти все участники пришли заранее, поэтому регистрация не заняла много времени.

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Торжественная церемония открытия дала старт основной части фестиваля — семейному баттлу. Для участников редакция портала Myslo и газеты «Слобода», а также друзья и партнеры издания подготовили задания. 

Так, биологию провели сотрудники Тульского экзотариума.

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— В палатке экзотариума с экобиологическим уклоном команды отвечали на каверзные вопросы о рептилиях, встречающихся в нашем регионе, учились отличать ужа от гадюки, а веретеницу от медянки, рассматривали насекомых, представляющих опасность для человека, а также составляли базовый гардероб для комфортных прогулок по лесу и лугу, — отметила Елена Курлыкова, заведующая отделом развития экзотариума. — Сотрудники зоопарка отметили высокий уровень подготовки участников и неплохое знание животных родного края.

Корреспондент Оксана Грудинина, на «Школодроме-2023» — учитель географии:

Оксана Грудинина

— На уроке географии командам нужно было угадывать расположение районов Тульской области, вспоминать, как выглядят известные достопримечательности и называть реки нашего края. Все участники — молодцы! Тем, кто не смог получить заветную десятку, хочу сказать: воспринимайте ошибки как повод попутешествовать по просторам региона с семьей. Много классных моментов гарантировано. Хочется сказать спасибо всем, кто пришел на «Школодром», всем, кого не смыло ливнем. Мы изо всех сил старались сделать праздник интересным для вас. Надеемся, что у нас получилось, и до встречи в следующем году!

Корреспондент Анна Воронина, на «Школодроме-2023» — учитель математики:

Анна Воронина

— Было интересно наблюдать за командной работой детей и родителей, когда они сообща подходят к решению задачи и вместе находят правильный ответ. Это очень здорово! Кстати, заметила, что, решая задачи, дети думали в правильном направлении и давали простой ответ, а родители расписывали чуть ли не интегралы. В целом же было приятно видеть на празднике много дружных семей, которые поддерживают друг друга!

Корректор Елена Адова, на «Школодроме-2023» — учитель русского языка:

Елена Адова

— Урок «великого и могучего», который мне довелось проводить уже во второй раз, показал, что многие наши участники знают родной русский язык на отлично! И это не может не радовать: в этом году заданий было чуть больше, и мы их немного усложнили. Приятно было наблюдать за капитанами команд, самостоятельно выполнявшими задания! Так держать, вы молодцы!

А еще порадовало то, что даже такой неприятной погоде, что досталась нам в тот день, не удалось испортить никому настроение! Никто не расходился, все с нетерпением ждали финала, угощались мороженым, принимали участие в различных активностях и получали замечательные призы от наших партнеров! Считаю, «Школодром-2023» удался на славу!

Урок Изо провел партнер фестиваля — студия дизайна, интерьера и архитектуры InterQueen. Компания InterQueen занимает одну из лидирующих позиций среди студий дизайна по рейтингам заказчиков в Туле и области. Студия работает со всеми застройщиками Тулы и предоставляет полный спектр услуг: от разработки проектов до реализации интерьеров и архитектуры под ключ и авторского надзора, ремонта и строительства. Также специалисты имеют собственный салон и представляют в Туле эксклюзивные отделочные материалы.

Командам, кстати, понравился урок от InterQueen за необычный подход. Участники должны были с закрытыми глазами нарисовать дом. И результат, независимо от успеха, неизменно вызывал у всех вау-эффект и улыбки!

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Также пользовался популярностью даже у тех, кто не участвовал в конкурсной части, урок ОБЖ и факультативное занятие по физкультуре. Их приготовили сотрудники УГИБДД по Тульской области и Регионального образовательного проекта «Автоград71.RUS».

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На сцене на протяжении всего фестиваля выступали топовые тульские исполнители – Тата Реброва, Мария Бибикова и Ольга Черюканова, а также ученики Центра современной хореографии А.Камериловой, танцевальная команда Look at me, Детский цирк Тамары Хижняченко и Лаборатория танцев  X-lab. Завершили развлекательную программу зажигательные ритмы, исполненные женским барабанным шоу «Drums71».

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Партнер фестиваля «Инмарко» угостил гостей праздника мороженым! «Инмарко» — один из лидеров рынка мороженого в России по объемам производства и продажам. На каждом этапе производства мороженого соблюдаются строгие правила контроля качества. «Инмарко» представляет любимые всеми бренды «Золотой Стандарт», а также эскимо «Магнат», «Экзо», «Корнетто», детское мороженое «Макс». Мороженое от «Инмарко» — это знак качества, вкусное и полезное!

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Пока участники состязались в интеллекте и силе, остальные гости фестиваля весело проводили время в палатках партнеров фестиваля.

Генеральный спонсор фестиваля «Школодром» – Группа компаний ИнГрупп, застройщик, который строит комфорт­ное и современное жилье для туляков уже 17 лет. Сейчас ИнГрупп возводит в Туле два жилых комплекса: 1-й Юго-Восточный и Левобережный. Вы наверняка видели и знаете эти красивые дома!

На «Школодроме» можно было без труда найти локацию застройщика, где специалисты компании ИнГрупп консультировали по вопросам покупки жилья: о том, как выбрать квартиру в новостройке, какому ЖК отдать предпочтение, на что обратить внимание при покупке.

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Дети же, которым взрослые вопросы ни к чему, не скучали и строили из классных кубиков свои дома, почти настоящие!

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Официальный спонсор фестиваля — Компьютерная Академия ТОР — устроил праздник робототехники! На фестивальной площадке были представлены роботы из Лего, Arduino.

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Дети познакомились с программированием и сборкой роботов, поиграли с моделями и интерактивным автомобилем. Помимо этого ребята посетили мастер-классы по 3D-моделированию и программированию, познакомились с работой 3D-принтера и проверили уровень своей компьютерной грамотности.

Все участники локаций получили сертификаты на бесплатные мастер-классы в Академии, купоны на скидки и памятные сувениры.

Официальный спонсор «Школодрома» — Группа компаний «Автоимпорт» — устроил в парке выставку автомобилей. Здесь были представлены новые в нашем городе бренды: KAIYI, Jetour, Livan и Changan. ГК «Автоимпорт» — один из лидеров рязанского автомобильного рынка. Начав свою деятельность в 1997 году, компания выдержала испытание временем и успешно развивается. Сегодня ГК «Авто­импорт» представляет в Туле официальные автосалоны Toyota, Hyundai, SKODA, UAZ, Haval, Chevrolet, JAC, KAIYI, Jetour, FAW, Livan и Changan.

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Для гостей и участников «Школодрома» ГК «Автоимпорт» приготовила зону развлечений: собрать на время картины из больших кубиков, сделать забавные фигурки из воздушных шаров, поиграть в активную игру «китайская лапша»: большими палочками переносить бутафорскую лапшу; поиграть в игру «попасть в цель» с конусами и колечками.

В подарок — сладкая вата и много других полезных и интересных подарков.

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Центр программирования и робототехники для детей 5-14 лет iKids вдохновлял высокими технологиями! На этой локации ребят ждала VR-зона, LEGO-зона, 3D-печать, интерактив с забавными лего-роботами и море положительных эмоций.

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Компьютерная Академия РУБИКОН на «Школодроме»: мастер-классы, которые вдохновляли детей на творчество и развитие! На мастер-классах они раскрывали свой творческий потенциал и учились создавать 3D-рисунки. Кроме этого, они прокачали технические знания, создав интерактивные электронные открытки, а также поучаствовали в увлекательной битве роботов на арене! 

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В Академии Рубикон уже 5 лет юные туляки успешно обучаются основам IT-специальностей. Ребята получают фундаментальные знания в программировании, робототехнике, дизайне, создании компьютерных игр, учатся работать с нейросетями и искусственным интеллектом.

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Помимо этого, на территории работали палатки, где можно было нарисовать улетный аквагрим от Софии и Евгении.

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Любителей настолок ждала игра в го вместе с представителями Тульской федерации этой игры.

Художница из студии Цветок хны украшала гостей оригинальными татуировками хной.

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Попробовать сделать свечу своими руками гости фестиваля могли вместе с Людмилой Коренчиковой.

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Сотрудники МЧС организовали выставку техники, а Росгвардия и полиция познакомили гостей со служебными собаками, а также показали их выступление. 

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Утолить жажду участники могли на локации компании «Ключ здоровья» (ТМ «Губернский колодезь»). Это один из лидеров в регионе по доставке и реализации качественной артезианской воды через соб­ственную сеть. «Ключ здоровья» имеет 3 лицензированных артезианских скважины в Ясногорском и Веневском районах, парк водовозов по доставке воды из источников до киосков и до потребителя. Сеть автоматов есть в Туле и Щекино, Киреевске и Новомосковске, Узловой и Донском, Кимовске и Богородицке.

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По завершении основной части капитанов всех команд пригласили на сцену для торжественного награждения за участие. Каждому вручили сумку с приятными подарками от редакции и наших партнеров.

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В финал вышли три команды: «Молния» (капитан — Ирина Камазова), «Воспитанные физкультурой» (капитан — Егор Дериглазов) и «Колесо Фортуны» (капитан Алексей Колесников). Между ними и состоялся розыгрыш уже призовых мест в рамках финального конкурсного задания — ЕГЭ.

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Безусловным победителем стала команда «Колесо Фортуны». Она получила главный приз — ноутбук от «Слободы» и Myslo, от «Фитнес парка» — 2 клубные карты для взрослых на 6 мес., 2 детские клубные карты на 2 мес. и много других полезных и вкусных призов от наших партнеров и спонсоров.

https://img.myslo.ru/Contents/3f/24/8c4e-f2f2-457d-bb69-56986ae87a2d/4cd980ec-4ac1-42b0-a55e-a066040d6680.jpg

Второе место заняла команда «Воспитанные физкультурой». Они получили сертификат на сумму 20 тысяч рублей на приобретение спортивного инвентаря от партии «Единая Россия».

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Третье место завоевала команда «Молния». За третье место приз — планшет от депутата облдумы Сергея Гребенщикова, тульского регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ и от зам. руководителя регионального отделения партии Дмитрия Андросова.

https://img.myslo.ru/Contents/3f/24/8c4e-f2f2-457d-bb69-56986ae87a2d/c768283e-7ddc-46d6-9d85-2d75240d8525.jpg

Специальный приз от Совета отцов Тульской области — смартфон — получил самый шустрый капитан. Им стал Матвей Мельников, капитан команды «Вершина».

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Портал Myslo и газета «Слобода» выражают благодарность всем, кто принимал участие в подготовке этого праздника!

А что было в сумках?

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Сеть магазинов «Читай-город» приготовила всем участникам подарки — сертификаты на сумму 500 рублей.

Партнер праздника оператор Tele2 обеспечил качественное покрытие 4G на территории «Школодрома». В этом году оператор провел масштабные работы на сетях и повысил качество 4G в Туле, в том числе на территориях образовательных учреждений. В локациях, где ранее отмечался средний уровень сигнала, скорость подключения к интернету выросла в 2-3 раза. Также оператор приготовил для участников фирменные подарки.

Федеральная сеть кафе СВШ подарил участникам семейного баттла купоны с промокодом на бесплатные комбо-наборы. В набор входит: шаурма с курицей, картошка фри и напиток на выбор — полноценный обед! 
Самая Вкусная Шаурма (СВШ) — крупная сеть кафе быстрого питания в России: более 200 кафе в 86 городах Центрального федерального округа, 43 наименования блюд в меню, 12 видов шаурмы!

ООО «Белевские Сладости» — многократные победители конкурса «Сто лучших товаров России». Белевская яблочная пастила, в т. ч. и без сахара, заварная пастила, мармелад, конфеты, зефир, смоква, хрустила, рахат-лукум, яблочные чипсы — все эти лакомства вы знаете и любите! «Белевские Сладости» приготовили всем участникам «Школодрома» сладкие, но полезные подарки — наборы своей вкусной и полностью натуральной продукции.

Компания «МАТЯШ» приготовила для участников баттла сладкие подарки! 20 лет «МАТЯШ» производит кукурузные палочки и снеки — качественный, недорогой российский продукт. Продукция пользуется спросом у россиян и за рубежом. Кукурузные палочки с игрушкой — «Королевские», «Мика»; кукурузные шарики с сыром «Лайф» и с карамелью «Краш», попкорн «БУМС», чипсы «ЛАЙК», луковые кольца «Лучок» — вы это знаете и любите!
Снеки от «МАТЯШ» — легкий и сытный перекус для детей и взрослых!

Мастера кондитерской фабрики «Тульский пряник» угостили участников баттла своими потрясающими пряниками. Фабрика Ирины Поляковой по производству тульских пряников была основана в мае 1998 года. Эти пряники выпекаются по ГОСТу и только из натуральных продуктов и сырья высшего качества. В изделиях фабрики Поляковой нет ни грамма химии!

Каждая из команд-участников баттла получила в подарок баночку варенья «Царская ягода» от торгового дома «Богучарово-Маркет». Это один из крупнейших в России производителей пищевых ингредиентов, плодово-ягодной и овощной консервации. 2 консервных завода, более 600 га земли с посадками яблонь, черной смородины. Компания неоднократно удостаивалась наград и почетных дипломов на Российских и Международных выставках, лауреат национальной премии в сфере предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» и «100 лучших товаров года».

Что еще было в подарочных сумках участников? Конечно карамель! Ею сегодня угощает «Карамельная мастерская»: уютная мастерская-магазин в центре Тулы, где вы можете попробовать карамель ручной работы на любой вкус! Уникальная технология позволяет изобразить рисунок, надпись или логотип внутри маленькой конфеты. 70 различных вкусов карамели, 120 видов мармелада и вкусный кофе!

 

Команда «Ёжики» — семья Аркуш после фестиваля поделилась своими эмоциями от праздника:

ежики.jpg

– Хотели бы выразить огромную благодарность за организацию мероприятия. Нам очень понравилось впрочем, как и всегда. Так здорово, что для нас участие стало некой традицией, еще одной, где мы собираемся все вместе и проводим здорово время. Будем читать книжки и изучать Тульский край! Чтобы в следующий раз обязательно победить. Еще раз спасибо за положительные эмоции!

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4 сентября, в 21:35 +2
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