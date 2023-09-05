Стас Даньшин, которого вся Тула знает под творческим псевдонимом Море, попробовал себя в роли учителя. И ему понравилось!

Стас Море — поэт, музыкант, автор и исполнитель собственных песен, финалист международного конкурса популярной песни «Новая Волна», участник шоу «Голос». В творческой копилке Стаса совместные песни с Люсей Чеботиной и Кириллом Нечаевым. А в 2022 году музыкант покорил Северный полюс в компании с лучшими школьниками страны.

Ну что ж, пришла пора попробовать себя в педагогике! Урок прошел в поддержку конкурса «Призвание — учить!» от Благотворительного фонда «Эмпатия».

Необычный урок музыки Стас Море провел для шестиклассников Яснополянского образовательного комплекса им. Л. Н. Толстого. Для музыканта это был первый опыт — в школе уроков он еще не проводил и поэтому немного волновался.

— Перед выходом к людям, к аудитории всегда волнуешься, а к детям — вдвойне, это особая ответственность, — говорит Стас. — С детьми нужно быть искренним и настоящим, быть самим собой. Урок будет о счастье! Вся моя музыка, мое творчество и моя жизнь, особенно в последние годы, — это про счастье. Будем разговаривать, общаться и петь!

С самого начала Стас решил зарядить ребят бодростью и позитивом и вместе с ними спел песню «Доброе утро!». Сначала немного робкие, мальчишки и девчонки начали подпевать учителю, а к концу песни уже чувствовали себя легко и свободно.

— Вспоминаю свою школу, и там, когда я учился в 10-м классе, моим любимым предметом был английский язык. Он проходил вот примерно в таком ключе. Педагог брал в руки гитару, присаживался на край стола, и мы весь урок пели песни на английском, разговаривали и так учили язык. Это было очень интересно, увлекало и всегда хотелось попасть на этот урок — его никто никогда не прогуливал. Музыка дает настроение и вовлекает.

В детстве я окончил музыкальную школу по классу фортепиано. Но когда во дворе собирались ребята, мы встречались, общались, кто-то приходил с гитарой — и это всегда были классные эмоции. Потом этот человек уходил, и эмоции пропадали. И я подумал, что никогда не смогу вынести фортепиано на улицу и поиграть на нем. И пришлось осваивать гитару (смеется).

Никогда не знаешь, куда тебя заведет жизнь и твоя мечта, но я счастлив, что меня всегда сопровождает музыка и у меня есть возможность жить в музыке и делиться этим настроением с другими людьми.

Еще одна песня, которую Стас Море спел с ребятами, была про счастье.

— В старших классах вы будете проходить роман Булгакова «Мастер и Маргарита». Там есть такой момент. Иешуа приводят на суд к Понтию Пилату, и тот у него спрашивает: «Ты действительно считаешь, что все люди добрые?» И Иешуа ему отвечает: «Да, злых людей нет, есть несчастливые». И вот для меня это большая мудрость. Когда я вижу людей, которые агрессивно себя ведут, я понимаю, что они просто несчастные. Чего-то в их жизни не случилось, где-то недолюбили в детстве, что-то пошло не так… Что мы можем сделать со своей стороны? Стать счастливыми и этим счастьем делиться с окружающими. У меня растет сын, и когда он расстроен, я печалюсь. А когда он радостный, я — самый счастливый человек на свете!

Итак, слово «счастье» в этой песне поем хором и в этот момент улыбаемся!

Разговаривали о том, как быть хорошим родителем, как быть счастливыми в своей семье. Пробовали ответить на вопрос: «Что же должны делать взрослые, чтобы суметь сохранить контакт с ребенком?»

— Я написал песню, где есть вот эти состояния близости, радости, родного дома, семьи… И в этой песне мы с вами вместе будем петь такие слова: «Хей-еа, родные, любимые!»

Стас Море еще о многом хотел поговорить с ребятами, но совершенно неожиданно прозвенел звонок. Сорокаминутный урок пролетел на одном дыхании. А уже на переменке многие шестиклассники подошли к Стасу сделать с ним селфи.

— Дети — это прекрасно! — улыбнулся Стас Море. — Жаль, не хватило времени, я бы еще с ними пообщался! Настоящие учителя всегда следят за временем, у меня с этим не очень. Но я надеюсь, что они что-то вынесли для себя из нашей беседы.

За тем, как проходил урок, наблюдала Татьяна Олеговна Жерлицына, педагог дополнительного образования, преподаватель хорового пения, руководитель коллектива «Яснополянские звездочки». По окончании она поделилась с нами своими впечатлениями:

— Все прошло замечательно, почаще бы проводились такие уроки! Он был неклассический, нестандартный, и в этом его прелесть. Я получила большое удовольствие. На уроке Стас затронул все аспекты нашей жизни: патриотизм, семейные ценности, дружбу, отношение к людям. Настолько все радостно и позитивно! Дети приготовились к традиционному уроку, а тут — душевная беседа и песни. Думаю, дети теперь по-другому будут смотреть на музыку. Хочется попросить Стаса, чтобы он почаще приезжал к нам в школу и проводил такие уроки — они необходимы для детей. Спасибо организаторам, Фонду «Эмпатия» и Myslo, что подарили детям такую возможность.

Конкурс для педагогов «Призвание — учить!» проводится в Тульской области третий год по инициативе губернатора региона Алексея Дюмина и основателя Благотворительного фонда «Эмпатия» Михаила Шелкова.

По решению основателя «Эмпатии» Михаила Шелкова объем средств, предоставленных фондом для поощрения педагогов в 2023 году, составит 14,5 млн руб. Для сравнения: в 2021 году было 8 млн руб., а в 2022 году — 11 млн руб.

Итоги конкурса «Призвание — учить!» и торжественное награждение будут приурочены ко Дню учителя и пройдут в кластере «Октава» в октябре 2023 года. Различного рода поощрения и награды получат 63 педагога. Следите за нашими публикациями!