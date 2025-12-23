  1. Моя Слобода
Семейный фестиваль в «Макси»: новогодние мастер-классы, аквагрим и «Пакман» со «Слободой»

В преддверии Нового года в ТРЦ «Макси» прошел семейный фестиваль, организованный Тульским пищевым комбинатом. Смотрите большой фоторепортаж! 

Вход на фестиваль был открыт для всех семей города, что сделало праздник по-настоящему народным и многолюдным.

_ZYB4908.jpg

Сюрпризом от организаторов стала авторская версия знаменитой аркадной игры «Пакман». У большого дисплея с азартом соревновались и дети и взрослые.

_ZYB5022.jpg

Для юных гостей и их родителей работали творческие мастер-классы. Детские лица украшали аквагримом, а вся семья могла расписать цветной глазурью имбирные пряники. 

_ZYB4973.jpg

_ZYB4979.jpg

_ZYB4882.jpg

Александр Билюков:

— Все очень красиво, классная организация и приятная семейная атмосфера. Больше всего понравилась зона с игрой «Пакман», я почти побил предыдущий рекорд. 

_ZYB4938.jpg

Екатерина Абросимова:

— Шикарный фестиваль, для детей много развлечений, очень понравились мастер-классы, вкусные угощения. Супер-конкурсы, классные призы! Спасибо большое! 

_ZYB5015.jpg

Семейный фестиваль прошел по-настоящему тепло и уютно. И стал отличной возможностью выбраться всей семьей из дома и активно провести время. 

Марина Чернова, менеджер по подбору персонала Тульского пищевого комбината:

— Сегодня мы решили познакомить туляков с нашим предприятием: рассказать о планах комбината, особенностях корпоративной культуры, возможностях для роста и обучения, которые предлагаем. 
 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/d4/a4/629e-b6a0-4940-a563-dbed6e4481eb/4cc90193-2253-4140-817b-cac518bb5735.jpeg

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/d4/a4/629e-b6a0-4940-a563-dbed6e4481eb/5c9c2eec-710d-40ce-ad2b-91ba2683ee76.jpg
 

Это уже третий подобный проект, организованный Тульским пищевым комбинатом в регионе в этом году. В июле он прошел в Новомосковске, а в августе — в Узловой, с личным участием телеведущего Дмитрия Губерниева. Мероприятия ТПК приурочены к началу работы завода, 20-го для группы компаний «ЭФКО». 

Автор:
Фотограф:
23 декабря, в 16:10
