Приручить астму с детства

Лечить — не просто выписать лекарства, а подобрать индивидуальную терапию, опираясь на данные обследований. Маленьким пациентам такой подход особенно важен.

erid: F7NfYUJCUneTUSwazCPx

Основа иммунитета закладывается в юном возрасте, вдумчивое назначение терапии и своевременная диагностика — залог здоровья во взрослой жизни. Этого правила придерживается Надежда Харченко, педиатр и пульмонолог детского медицинского центра «Доктория».

— Моя главная задача — не просто лечить детей, а создавать комплексный, понятный и, что очень важно, спокойный путь к здоровью для каждого маленького пациента и его родителей. Мы в «Доктории» объединяем высокую экспертизу с внимательным индивидуальным подходом, которого так часто не хватает в суматохе других поликлиник, — поясняет доктор.

Причина многих распространенных проблем — частые бронхиты, затяжной кашель, аллергия — находится на стыке пульмонологии и педиатрии. Видеть картину в целом — это ключ к точному диагнозу.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Междисциплинарный подход специалиста в сочетании с более расширенными возможностями для диагностики — яркая особенность медцентра «Доктория», позволяющая более точно подойти к постановке диагноза и выбору терапии.

— Ко мне приводят детей, которых можно назвать «часто болеющими». Но за этим словосочетанием может скрываться и нераспознанная астма, и проблемы с аденоидами, и скрытые аллергии. Один из современных способов уточнить причину недомогания — спирография. Это диагностическое исследование функции внешнего дыхания.

Компьютерный спирограф позволяет не гадать, а точно оценить, есть ли спазм бронхов, как они реагируют на лекарства, в норме ли жизненный объем легких. Объективные данные, дополняющие осмотр, помогают индивидуализировать подход к подбору терапии.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Точность обследования сочетается с удобством для пациентов и их родителей: не нужно заранее готовиться, волноваться и тратить лишнее время. Диагностика на спирографе проводится во время визита к педиатру.

— Для деток 4-6 лет обследование выглядит как игра, во время которой им надо лишь правильно подышать в трубку. И я их этому мягко учу. Поэтому все проходит спокойно и без слез, — подчеркивает Надежда Харченко.

В медцентре «Доктория» есть всё необходимое для уточнения диагноза. Помимо спирографа, в арсенале педиатра — пульсоксиметр, который покажет уровень насыщения крови кислородом, и возможность экспресс-диагностики на грипп, ковид-19 и стрептококки.

Тестирование в день приема позволяет точно подобрать лечение и исключить применение антибиотиков в тех случаях, когда в них нет необходимости.

Если потребуется, привлекут на консилиум ЛОРа или иммунолога и проведут более комплексное обследование — УЗИ экспертного уровня или функциональную диагностику.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Спирографию особенно важно пройти детям с подозрением на бронхиальную астму, рецидивирующими обструктивными бронхитами и аллергическим ринитом. Это позволит своевременно поставить диагноз и минимизировать ограничения.

— Я занимаюсь ведением детей как с уже установленной бронхиальной астмой, так и с ее выявлением. В обоих случаях наша цель — стремиться к контролю заболевания, чтобы ребенок мог бегать, заниматься спортом и жить полноценной жизнью без постоянных страхов и ограничений.

Но главное в клинике «Доктория» — это время, которое врачи уделяют семье.

— Длительный кашель, свистящее дыхание, одышка при играх у ребенка — это не норма. Не стоит списывать это на «плохой иммунитет» и ждать, что перерастет. Разобраться в истории болезни, объяснить простым языком суть проблемы и план лечения, подобрать ингаляционные устройства, которые ребенок будет использовать, — без этой человеческой составляющей даже самая современная техника не так эффективна, — добавляет Надежда Харченко. — Времени, отведенного на прием каждого ребенка, достаточно, чтобы подробно расспросить маму не только о кашле, но и о том, как ребёнок спал в младенчестве, есть ли аллергия у бабушки, какие условия дома. Астма часто имеет «семейную историю».

Астма — это не приговор, а диагноз, с которым ребенок может жить полноценно, если терапия подобрана верно. Не стоит опасаться, что ингаляторы вызывают привыкание. Современные ингаляционные гормоны действуют локально, в бронхах, и являются общепринятым подходом в современной клинической практике, который позволяет избежать приёма таблеток и уколов. Четкие алгоритмы диагностики и лечения позволяют эффективно помогать в таких ситуациях.

— Счастье для любого доктора — это, например, когда спустя несколько месяцев после начала терапии ко мне приходит ребёнок, который раньше задыхался при беге, а теперь играет в футбол и сдал нормы ГТО. Или когда решена проблема затяжного ночного кашля и вся семья наконец-то может спокойно высыпаться. Это не просто «вылечил пациента», это «позволил существенно улучшить самочувствие». Приглашаю вас на консультацию, чтобы развеять тревоги или вовремя взять проблему под контроль.

Тула, ул. Кутузова, 8

+7(4872) 52-12-52

ВКонтакте

detskiymedcentr.ru

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Реклама. ООО «Центр детского здоровья».