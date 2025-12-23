  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Обзоры
  4. Здоровье
  5. Приручить астму с детства - MySlo.ru
город
город
Регистрация

Приручить астму с детства

Лечить — не просто выписать лекарства, а подобрать индивидуальную терапию, опираясь на данные обследований. Маленьким пациентам такой подход особенно важен.

Приручить астму с детства
erid: F7NfYUJCUneTUSwazCPx

Основа иммунитета закладывается в юном возрасте, вдумчивое назначение терапии и своевременная диагностика — залог здоровья во взрослой жизни. Этого правила придерживается Надежда Харченко, педиатр и пульмонолог детского медицинского центра «Доктория».

image.png

— Моя главная задача — не просто лечить детей, а создавать комплексный, понятный и, что очень важно, спокойный путь к здоровью для каждого маленького пациента и его родителей. Мы в «Доктории» объединяем высокую экспертизу с внимательным индивидуальным подходом, которого так часто не хватает в суматохе других поликлиник, — поясняет доктор. 

Причина многих распространенных проблем — частые бронхиты, затяжной кашель, аллергия — находится на стыке пульмонологии и педиатрии. Видеть картину в целом — это ключ к точному диагнозу.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

_Z5A9448.jpg

Междисциплинарный подход специалиста в сочетании с более расширенными возможностями для диагностики — яркая особенность медцентра «Доктория», позволяющая более точно подойти к постановке диагноза и выбору терапии. 

— Ко мне приводят детей, которых можно назвать «часто болеющими». Но за этим словосочетанием может скрываться и нераспознанная астма, и проблемы с аденоидами, и скрытые аллергии. Один из современных способов уточнить причину недомогания — спирография. Это диагностическое исследование функции внешнего дыхания. 

Компьютерный спирограф позволяет не гадать, а точно оценить, есть ли спазм бронхов, как они реагируют на лекарства, в норме ли жизненный объем легких. Объективные данные, дополняющие осмотр, помогают индивидуализировать подход к подбору терапии. 

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

_Z5A9353.jpg

Точность обследования сочетается с удобством для пациентов и их родителей: не нужно заранее готовиться, волноваться и тратить лишнее время. Диагностика на спирографе проводится во время визита к педиатру. 

— Для деток 4-6 лет обследование выглядит как игра, во время которой им надо лишь правильно подышать в трубку. И я их этому мягко учу. Поэтому все проходит спокойно и без слез, — подчеркивает Надежда Харченко. 

В медцентре «Доктория» есть всё необходимое для уточнения диагноза. Помимо спирографа, в арсенале педиатра — пульсоксиметр, который покажет уровень насыщения крови кислородом, и возможность экспресс-диагностики на грипп, ковид-19 и стрептококки. 

Тестирование в день приема позволяет точно подобрать лечение и исключить применение антибиотиков в тех случаях, когда в них нет необходимости.

Если потребуется, привлекут на консилиум ЛОРа или иммунолога и проведут более комплексное обследование — УЗИ экспертного уровня или функциональную диагностику.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Спирографию особенно важно пройти детям с подозрением на бронхиальную астму, рецидивирующими обструктивными бронхитами и аллергическим ринитом. Это позволит своевременно поставить диагноз и минимизировать ограничения.

_Z5A9402.jpg

— Я занимаюсь ведением детей как с уже установленной бронхиальной астмой, так и с ее выявлением. В обоих случаях наша цель — стремиться к контролю заболевания, чтобы ребенок мог бегать, заниматься спортом и жить полноценной жизнью без постоянных страхов и ограничений.

Но главное в клинике «Доктория» — это время, которое врачи уделяют семье. 

— Длительный кашель, свистящее дыхание, одышка при играх у ребенка — это не норма. Не стоит списывать это на «плохой иммунитет» и ждать, что перерастет. Разобраться в истории болезни, объяснить простым языком суть проблемы и план лечения, подобрать ингаляционные устройства, которые ребенок будет использовать, — без этой человеческой составляющей даже самая современная техника не так эффективна, — добавляет Надежда Харченко. — Времени, отведенного на прием каждого ребенка, достаточно, чтобы подробно расспросить маму не только о кашле, но и о том, как ребёнок спал в младенчестве, есть ли аллергия у бабушки, какие условия дома. Астма часто имеет «семейную историю».

Астма — это не приговор, а диагноз, с которым ребенок может жить полноценно, если терапия подобрана верно. Не стоит опасаться, что ингаляторы вызывают привыкание. Современные ингаляционные гормоны действуют локально, в бронхах, и являются общепринятым подходом в современной клинической практике, который позволяет избежать приёма таблеток и уколов. Четкие алгоритмы диагностики и лечения позволяют эффективно помогать в таких ситуациях. 

— Счастье для любого доктора — это, например, когда спустя несколько месяцев после начала терапии ко мне приходит ребёнок, который раньше задыхался при беге, а теперь играет в футбол и сдал нормы ГТО. Или когда решена проблема затяжного ночного кашля и вся семья наконец-то может спокойно высыпаться. Это не просто «вылечил пациента», это «позволил существенно улучшить самочувствие». Приглашаю вас на консультацию, чтобы развеять тревоги или вовремя взять проблему под контроль.

aa2fd4e6-c60a-4974-a96d-e720237b8f7a.jpg

Тула, ул. Кутузова, 8

+7(4872) 52-12-52

ВКонтакте

detskiymedcentr.ru

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
Реклама. ООО «Центр детского здоровья».

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
Фотограф:
23 декабря, в 15:30
Другие статьи по темам
Погода в Туле 16 января: морозно и скользко
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 16 января: морозно и скользко
сегодня, в 07:00, 119 1216 2
Губернатор Тульской области рассказал о последствиях ночной атаки на регион
Жизнь Тулы и области
Губернатор Тульской области рассказал о последствиях ночной атаки на регион
сегодня, в 07:29, 31 4197 -3
За заросшие сосульками крыши тульских коммунальщиков накажут рублём
Жизнь Тулы и области
За заросшие сосульками крыши тульских коммунальщиков накажут рублём
сегодня, в 08:00, 20 993 1
Стало известно, когда полностью заблокируют WhatsApp*
Мир
Стало известно, когда полностью заблокируют WhatsApp*
вчера, в 16:04, 225 6492 -34

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Семейный фестиваль в «Макси»: новогодние мастер-классы, аквагрим и «Пакман» со «Слободой»
Семейный фестиваль в «Макси»: новогодние мастер-классы, аквагрим и «Пакман» со «Слободой»
Контрольная закупка Myslo: пробуем оливье из магазинов
Контрольная закупка Myslo: пробуем оливье из магазинов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.