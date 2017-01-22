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Туляк утверждает, что снял НЛО в небе над Восточным обводом

Туляк утверждает, что снял НЛО в небе над Восточным обводом

Когда мужчина начал снимать необычную «звезду», объект «выстрелил» в него лучом. НЛО это или более земные вещи - судите сами по видеоролику.

21 января туляк Сергей У. опубликовал видеоролик с пояснениями:

- Сегодня НЛО над Тулой в районе гипермаркета «Глобус».Сначала объект выглядел звездой цилиндрической формы, а когда я начал съёмку, он выпустил в меня луч и включил защиту перед собой в виде крутящегося шара. Это не шутка!

На свою публикацию мужчина уже получил несколько откликов, довольно разных:

  • «И я один раз видела в виде полусферы с множеством светящихся точек по ней. Не забуду ощущение, хотя до сих пор не знаю НЛО ли это было или что иное. Только дочка была свидетелем мне тогда».
  • «Все-таки прилетели, родненькие!..»
  • «Когда работал клуб Премьер, у них на крыше стояло спец. освещение, которое давало примерно такой же эффект, видно было почти с любой точки города. И вот иду я с работы из Аиды зимой на Приупскую и вижу это чудо, стою около Банска Бистрицы рассматриваю, уставился в небо, ко мне подходят менты, спрашивают что стоите товарищ, я им отвечаю НЛО смотрю, хорошо трезвый был!!!»

Не так давно в нашем «Народном журналисте» также были опубликованы фото и видео неопознанных объектов, естественным образом, летающих. Посмотреть можно вот тут.

вчера, в 23:51 0
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