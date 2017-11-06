город
город
Регистрация
Обзоры / События

По Туле прокатились «Улетные гонки»

Фото Дмитрия Дзюбина.

По Туле прокатились «Улетные гонки»

Смотрите большой фоторепортаж от Myslo!

4 ноября в Туле на аэродроме «Мясново» в очередной раз состоялись «Улетные гонки». Участников ждала гонка по замкнутой извилистой трассе. Надо сказать, погода была как раз подходящей, чтобы проверить свои автомобили на выносливость: лужи, грязь, все как они любят.

По словам участников, несколько машин погрязли в этой «каше» настолько, что пришлось вытягивать их внедорожниками.

Смотрите большой фоторепортаж с «Улетных гонок» от нашего фотографа!

Галерея
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 1
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 2
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 3
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 4
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 5
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 6
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 7
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 8
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 9
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 10
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 11
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 12
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 13
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 14
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 15
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 16
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 17
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 18
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 19
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 20
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 21
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 22
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 23
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 24
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 25
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 26
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 27
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 28
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 29
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 30
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 31
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 32
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 33
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 34
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 35
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 36
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 37
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 38
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 39
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 40
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 41
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 42
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 43
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 44
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 45
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 46
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 47
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 48
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 49
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 50
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 51
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 52
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 53
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 54
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 55
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 56
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 57
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 58
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 59
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 60
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 61
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 62
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 63
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 64
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 65
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 66
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 67
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 68
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 69
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 70
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 71
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 72
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 73
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 74
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 75
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 76
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 77
"Улетные гонки" в Мясново, Фото: 78
показать все фотографии
Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 16:15 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
улетный гонки
Тулячка Алла Сидорова: «Леонид Якубович – обалденный мужчина!»
Тулячка Алла Сидорова: «Леонид Якубович – обалденный мужчина!»
Туляки спели с Джиганом, станцевали с Эльвирой Т и согрелись глинтвейном
Туляки спели с Джиганом, станцевали с Эльвирой Т и согрелись глинтвейном
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.