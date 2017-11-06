По Туле прокатились «Улетные гонки»

Фото Дмитрия Дзюбина.

4 ноября в Туле на аэродроме «Мясново» в очередной раз состоялись «Улетные гонки». Участников ждала гонка по замкнутой извилистой трассе. Надо сказать, погода была как раз подходящей, чтобы проверить свои автомобили на выносливость: лужи, грязь, все как они любят.

По словам участников, несколько машин погрязли в этой «каше» настолько, что пришлось вытягивать их внедорожниками.

Смотрите большой фоторепортаж с «Улетных гонок» от нашего фотографа!