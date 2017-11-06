Тулячка Алла Сидорова: «Леонид Якубович – обалденный мужчина!»

Фото Алексея Пирязева и из архива героини публикации.

Выпуск «Поля чудес» с нашей тулячкой выйдет в эфир 1 декабря на Первом канале. Не пропустите!

Аллу Васильевну Сидорову знает каждый житель дома №22 по улице Арсенальной. Она не только старшая по дому, но и активный человек, который подает пример молодежи. Даже в свои годы женщина продолжает заниматься спортом: зимой ходит на лыжах, летом играет со знакомыми в шашки, домино, дартс и футбол. С 2015 года Алла Васильевна является членом народной дружины: участвует в общегородских культурно-массовых мероприятиях по охране общественного порядка совместно с полицейскими, патрулирует город. Всего в тульской народной дружине 200 человек.

В сентябре Алла Васильевна отметила юбилей — 65 лет. На свой праздник от коллег из общества инвалидов Зареченского района женщина получила подарок, о котором давно мечтала, — путевку на телепередачу «Поле чудес».

Собирали тулячку всем миром.

Соседи, знакомые как только узнали, какой шанс выпал Алле Васильевне, стали приносить ей «передачки» для Леонида Якубовича.

Чего там только не было: картошка, капуста, грибы, помидоры, огурцы, герб города-героя, и, конечно же, тульский пряник! С женщиной отправилась внушительная группа поддержки — внук Максим со своей девушкой и несколько коллег. Именно они и помогли довезти все дары до телестудии.

– Сначала было страшновато, — признается Алла Васильевна. — Я даже растерялась, била дрожь и пересохло в горле. Обстановка в студии была очень напряженная. А потом я покрутила барабан и познакомилась с Леонидом Аркадьевичем. Передала ему все подарки. Немного расслабилась.

Якубович оказался совсем не таким, каким Алла Васильевна его себе представляла.

– Леонид Аркадьевич — обалденный мужчина! По телевидению его показывают совсем не таким. В жизни он в сто раз лучше! Душевный человек. Много шутил, разряжал обстановку, — вспоминает тулячка.

Ведущего ждал неожиданный подарок — Якубовича приняли в ряды тульской дружины!

Теперь известный шоумен — 201-й тульский народный дружинник и может по праву заступать на дежурства в нашем городе.

Несмотря на волнение, Алла Васильевна выступила на передаче — исполнила песню «Тула — земля моя».

– Не спеть ее не могла, ведь это моя любимая композиция! От нее слезы наворачиваются на глаза, — говорит женщина.

Кстати, участникам «Поля чудес» нужно было ответить вот на такой заковыристый вопрос: какой формы в старину была шайба?

– Оказалось, квадратная. Я уже потом догадалась, но было поздно. От волнения я забыла всё на свете! — сетует тулячка.

Хоть Алла Васильевна и не выиграла главный приз, ценный подарок всё же получила — мультиварку и букет цветов.

Выпуск «Поля чудес» с нашей тулячкой выйдет в эфир 1 декабря на Первом канале. Не пропустите!

Из досье Myslo

Алла Васильевна Сидорова родилась 22 сентября 1952 года в Норильске.