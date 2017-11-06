Туляки спели с Джиганом, станцевали с Эльвирой Т и согрелись глинтвейном

Фото Дмитрия Дзюбина.

В этом году День народного единства в Туле отпраздновали по-молодежному. На сцене «Ликерки Лофт» выступили поп-исполнители Джиган, Лигалайз и Эльвира Т.

4 ноября выдалось прохладным: туляки, утеплившись в зимние куртки и шапки, пришли в «Ликерку Лофт» за любимой музыкой и праздничным настроением.

Войдя на площадку, мы увидели длинную вереницу людей. Оказалось, все стоят за бесплатным глинтвейном.

- Ну и холодина сегодня, — переговаривались парни в очереди. — Был бы глинтвейн с градусом, было бы еще круче!

Перед началом концерта зрителей поздравил заместитель председателя правительства Тульской области Валерий Шерин:

- Добрый вечер, молодые туляки. Губернатор поддержал наше предложение перенести праздничные мероприятия с территории кремля в «Ликерку Лофт». Потому что если мы делаем молодежный концерт, то должны проводить его именно на молодежной площадке.

Говоря о Дне народного единства, Валерий Шерин отметил:

- Сегодня большой государственный праздник. 400 лет назад, в Смутное время, наш народ нашел силы, чтобы защитить свободу нашей великой страны. И сейчас нам нужно сохранять единство и силу.

Первой на сцену вышла Эльвира Т (Эльвира Тугушева).

Музыкальная карьера девушки началась в 15 лет: тогда Эльвира записала собственную дебютную песню «Все решено» и выложила ее в социальной сети. Вскоре композиция набрала популярность в интернете, а потом и вовсе вошла в топ-чарты российских и украинских радиостанций. В 2013 году вышел первый и пока единственный альбом молодой певицы.

Туляки уже встречались с Эльвирой Т три года назад.

Тогда она танцевала босиком в клубе «Пряник», с удовольствием позировала фотографу Myslo и призывала туляков петь вместе с ней.

Сейчас девушка повзрослела: это видно и по новой, более сдержанной манере исполнения, и по взгляду, и по песням.

Особенно горячо туляки встретили композицию «Такси»: ее певица представила в двух вариациях — оригинальной версии и зажигательном миксе.

Почему так тихо? — не раз интересовалась Эльвира у публики. — Хлопайте в ладоши, танцуйте, поднимайте руки вверх, пойте, кричите. Делайте все, чтобы этот вечер запомнился вам надолго!

Следующим на сцену вышел рэпер Лигалайз.

Пик его популярности пришелся на 2000-е: в те годы вышли самые известные треки исполнителя «Ни любви, ни тоски, ни жалости» и «Будущие мамы». Эти песни уже не в моде, поэтому несовершеннолетние туляки, незнакомые с творчеством Лигалайза, начали массово покидать концерт. Остались те, кому есть, что вспомнить под его музыку.

Самую внушительную аудиторию собрал Джиган. Начать рэп-исполнитель решил с новинки — трека «Дни и ночи».

- Сегодня не самый теплый день, — обратился с публике Джиган. — Поэтому мне придется умолять вас участвовать в нашей музыкальной феерии — петь, танцевать и поднимать руки вверх.

Но, вопреки ожиданиям, заставлять двигаться никого не пришлось: кажется, Джигана в Туле любят больше, чем теплую погоду. Туляки неустанно подпевали любимому исполнителю, а согревшись горячим глинтвейном, еще и танцевали под его треки.

Альбинас Казлаускас, 33 года (бизнес-тренер, фотограф) и Кристина Якунина, 27 лет (переводчик):

- Благодаря анонсу Myslo мы узнали о том, что в Тулу приезжает Джиган, — говорит Альбинас. — И вот пришли посмотреть на него вживую: давно хотел это сделать. Он поистине молодежный исполнитель, качает на пятерку!

- Люблю Джигана за драйв и энергию, которой он «заражает» публику. Положительно отношусь к Лигалайзу… А вот Эльвиру Т не знаю: кажется, это кумир более юных ребят, — говорит Кристина.

Татьяна Бурмистрова, 30 лет (копирайтер) и Леонтина Пичугина, 28 лет (врач):

- Не могу сказать, что пришла в «Ликерку» ради какого-то определенного артиста, — говорит Татьяна. — Это, скорее, просто желание быть причастной к большому государственному празднику. Вокруг столько людей, все радуются, веселятся… Грех сидеть дома в такой день.

- А мне нравится Эльвира Т, — продолжает Леонтина. — Милая девушка, не испорченная российским шоу-бизнесом, и поет отлично. Ее песни хорошо передают ощущение праздника.

Денис Макаров, 12 лет, школьник:

- Я пришел на концерт, чтобы сделать репортаж для «Школьного телевидения». Так что для меня праздник — это работа. Я делаю стенд-ап, беру синхроны, хорошо знаком с правилами съемки. Очень много народу здесь, для журналиста (пусть и начинающего) это большой плюс: можно узнать, чем людям нравится концерт.

досье myslo

Эльвира Т (Эльвира Сергеевна Тугушева) родилась 14 августа 1994 года в Саратове.

Не замужем.

Автор хитов «Такси», «Не будь дурой», «Поезда-самолеты», «Море».

Выпустила один студийный альбом — «Одержима» (2013).

Лигалайз (Андрей Владимирович Меньшиков) родился 30 июня 1977 года в Москве.

Основатель и участник андеграундного объединения D.O.B. Community, рэп-групп «Bad B. Альянс», «Легальный Бизне$$», Bad Balance, «П-13» и «ЯРОСТЪ Inc.». На данный момент занимается сольной карьерой и продюсерской деятельностью.

Обладатель премии MTV Russia Music Awards в 2006 году в номинации «хип-хоп».

Джиган (Денис Александрович Устименко-Вайнштейн) родился 2 августа 1985 года в Одессе.

Семья: жена Оксана Самойлова, дочери Лея (3.09.2014) и Майя (27.04.2017).

Студийные альбомы: