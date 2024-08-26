«Октава» шумит и ест: фоторепортаж с фестиваля «Стерео квартал»

Фото Алексея Пирязева.

24 и 25 августа «Октава» весело проводила это лето. В последние августовские выходные гости кластера слушали драйвовую оригинальную музыку. Чтобы попасть на Oktava Lab Fest, молодые команды прошли отбор. Тулу на сцене представляли: MAZZLTOFF, «Дисциплина безбольной биты», «ОМАЙГАД», OVERDOSED, DOLZHANKINA, «Угарный гаZz» и другие. Среди столичных групп — «Пионеры дальнего космоса», «БЕЗ ОБИД», «ЛИЛУ», «Миконжас».

Хедлайнерами стали стероидные ретророкеры «Казускома» и проект Алексея Полянина «Сказание».



За вкусное и сытное гуляние отвечали популярные гастрономические проекты Тулы: SALDENS, Черновар, ХУД., TEN и другие. Экзотикой туляков угощала московская сеть корейских ресторанов «Пян-се» — в меню на «Стерео квартале» дальневосточный стрит-фуд. Но не им единым: на фестивале можно было попробовать продукцию маркета «Сделано в Тульской области».

Подробнее и ярче — на фотографиях Алексея Пирязева.