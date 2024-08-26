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Как мы выбирали квартиру в новостройке для молодой семьи
erid: F7NfYUJCUneLtXEPkeu4; Фото Юлианны Леоновой.

Как мы выбирали квартиру в новостройке для молодой семьи

Условий было много, но мы справились — нашли в Туле идеальное жилье для семьи с ребенком.

Что нам нужно

Нашей целью стала покупка квартиры в новостройке для семьи из трех человек. Из обязательных условий выделили следующие.

Расположение и инфраструктура:

  • близко к центру города,
  • развитая инфраструктура района,
  • детсады и школы поблизости.

ЖК:

  • высокая степень готовности или уже сданный дом,
  • современные планировки,
  • индивидуальное отопление,
  • закрытый двор со всем необходимым,
  • красивый вид из окна.

Думаете, в Туле такого не найти? Нам это удалось: ЖК «Престиж» отвечает всем этим условиям. Плюс — буквально в пяти минутах езды от дома — Белоусовский парк!

Что мы увидели

ЖК «Престиж» — это современный 9-этажный дом на улице Седова в Привокзальном районе Тулы рядом с новым ЖК «Солнечный». Из центра города на автомобиле мы добрались до него за 5 минут. Удачное расположение!

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Проспект Ленина — в пяти минутах ходьбы. От дома удобно добраться в любую точку города и на машине, и на общественном транспорте.

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ЖК «Престиж» построен в развитом районе с уже сложившейся инфраструктурой. Детсад, школа, магазины и салоны красоты — всё уже есть и работает. 

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Большой плюс семейного жилья — закрытая территория. Дети могут гулять в безопасности. Для них установят игровые площадки. Но и взрослым здесь будет уютно: те, кто «на спорте», смогут заниматься на спортплощадках, а для желающих просто отдохнуть во дворе появится мини-сквер с лавочками и деревьями.

А что внутри?

В квартирах ЖК «Престиж» хватит места для всей семьи и для идей каждого: современные, удобные планировки, спроектированные с учетом актуальных тенденций жилищного строительства. В каждой — большая кухня, просторная лоджия.


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В одной из комнат в квартирах — французское окно, из которого открывается вид на линию горизонта.

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В квартирах предусмотрены ниши для шкафов или гардеробные. А для габаритных вещей, которыми вы нечасто пользуетесь, — кладовки в цокольном этаже. 

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А главное — в ЖК «Престиж» семья не будет зависеть от профилактических отключений горячей воды и капризов погоды: в квартирах индивидуальное отопление и горячее водоснабжение. С ними так легко поддерживать дома комфортную атмосферу!

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А сколько ждать квартиру?

Совсем недолго. Степень готовности дома — 90%, ключи — уже в этом году. Квартиры сдаются под чистовую отделку и в высокой степени готовности.

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Все приборы учета коммунальных ресурсов уже будут установлены: настенный котел Ariston, разводка отопления с панельными радиаторами, счетчики на электричество, газоснабжение и холодную воду. Стальные входные двери, стеклопакеты — всё уже есть.

От вас — только смелые дизайнерские задумки и их исполнение!

Купить квартиру можно по программе Семейной и IT-ипотеке*. Подробности — в офисе продаж.

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престижтула.рф

Офис продаж:

Тула, ул. Макаренко, 32, пом. 114.

Тел. +7 (4872) 77-00-55+7 919 085-32-33+7 991 355-24-57.

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Фотограф Юлианна Леонова.
*Банки партнеры: ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), АО «Банк ДОМ.РФ», АО «Газпромбанк», АО «Альфа-Банк», АО АКБ «Новикомбанк», ПАО «Совкомбанк».
Проектные декларации опубликованы на сайте наш.дом.рф.
ООО «Специализированный застройщик „ПрестижСтрой“». Реклама.

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26 августа, в 11:55
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