Как мы выбирали квартиру в новостройке для молодой семьи

Что нам нужно
Нашей целью стала покупка квартиры в новостройке для семьи из трех человек. Из обязательных условий выделили следующие.
Расположение и инфраструктура:
- близко к центру города,
- развитая инфраструктура района,
- детсады и школы поблизости.
ЖК:
- высокая степень готовности или уже сданный дом,
- современные планировки,
- индивидуальное отопление,
- закрытый двор со всем необходимым,
- красивый вид из окна.
Думаете, в Туле такого не найти? Нам это удалось: ЖК «Престиж» отвечает всем этим условиям. Плюс — буквально в пяти минутах езды от дома — Белоусовский парк!
Что мы увидели
ЖК «Престиж» — это современный 9-этажный дом на улице Седова в Привокзальном районе Тулы рядом с новым ЖК «Солнечный». Из центра города на автомобиле мы добрались до него за 5 минут. Удачное расположение!
Проспект Ленина — в пяти минутах ходьбы. От дома удобно добраться в любую точку города и на машине, и на общественном транспорте.
ЖК «Престиж» построен в развитом районе с уже сложившейся инфраструктурой. Детсад, школа, магазины и салоны красоты — всё уже есть и работает.
Большой плюс семейного жилья — закрытая территория. Дети могут гулять в безопасности. Для них установят игровые площадки. Но и взрослым здесь будет уютно: те, кто «на спорте», смогут заниматься на спортплощадках, а для желающих просто отдохнуть во дворе появится мини-сквер с лавочками и деревьями.
А что внутри?
В квартирах ЖК «Престиж» хватит места для всей семьи и для идей каждого: современные, удобные планировки, спроектированные с учетом актуальных тенденций жилищного строительства. В каждой — большая кухня, просторная лоджия.
В одной из комнат в квартирах — французское окно, из которого открывается вид на линию горизонта.
В квартирах предусмотрены ниши для шкафов или гардеробные. А для габаритных вещей, которыми вы нечасто пользуетесь, — кладовки в цокольном этаже.
А главное — в ЖК «Престиж» семья не будет зависеть от профилактических отключений горячей воды и капризов погоды: в квартирах индивидуальное отопление и горячее водоснабжение. С ними так легко поддерживать дома комфортную атмосферу!
А сколько ждать квартиру?
Совсем недолго. Степень готовности дома — 90%, ключи — уже в этом году. Квартиры сдаются под чистовую отделку и в высокой степени готовности.
Все приборы учета коммунальных ресурсов уже будут установлены: настенный котел Ariston, разводка отопления с панельными радиаторами, счетчики на электричество, газоснабжение и холодную воду. Стальные входные двери, стеклопакеты — всё уже есть.
От вас — только смелые дизайнерские задумки и их исполнение!
Купить квартиру можно по программе Семейной и IT-ипотеке*. Подробности — в офисе продаж.
Офис продаж:
Тула, ул. Макаренко, 32, пом. 114.
Тел. +7 (4872) 77-00-55, +7 919 085-32-33, +7 991 355-24-57.