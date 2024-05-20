Объективный художник судьбы: в Туле открылась выставка графики Андрея Ветрогонского «Мы ушли гулять»

Графика, лишенная приукрашивания, создающая стоп-кадр из окружающей действительности таким, какой он есть, и подающая его в формате «живого» изображения. Такими видятся работы питерского художника Андрея Ветрогонского.

Андрей Ветрогонский (родился в 1956 году) — младший из трёх сыновей Владимира Ветрогонского (1923–2002), признанного мэтра ленинградской школы графики, народного художника России.

Андрей рано начал рисовать, учился в средней школе им. Б. В. Иогансона, затем в Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина в мастерской отца. В 1981 году окончил графический факультет, вскоре стал серьезно заниматься живописью.

— Я с малых лет наблюдал за тем, как рисует отец. Именно он и отдал меня заниматься рисованием. Хотел ли я с детства стать художником? Наверное, нет. Тогда просто не задумывался об этом. Рисование было в какой-то степени естественным процессом, который сопровождал меня с самых юных лет, — рассказал Ветрогонский. — Конечно, папа не предполагал, насколько путь мой будет нелегким, времена-то поменялись.

Художник успешно работает в разных жанрах: городской и традиционный пейзаж, натюрморт, портрет. Особенно известен своими петербургскими видами, для которых характерны экспрессия, стремительное движение цвета и формы.

— Художник — это не профессия, это образ жизни и восприятия. Мы, художники, во многом по-другому смотрим на мир. Это не столько профессия, сколько творчество в первую очередь. Да, конечно, хорошо, если ты попал в тренд, но ни в коем случае не надо думать о том, что надо создать что-то модное. Если делать это самоцелью, то обязательно работа окажется фигнёй, и через несколько лет это просто забудут. Если же ты соотносишь себя с тем, что было сделано до, и не хочешь выпендриться, то, может быть, это со временем останется в истории. Редко, когда талант и тренды сочетаются и при этом художник остается самим собой, — отмечает Ветрогонский.

В Тулу на выставку приехала только графическая часть его работ. Экспозиция встречает гостей яркими, цветными городскими пейзажами, но постепенно цвет угасает, уступая главную роль динамике запечатленной на ней действительности.

Большая часть представленных работ — черно-белые, не отвлекают зрителя красками и дают возможность поймать ритм изображения.

Благодаря этому можно «услышать» звучание изображенного момента: шумная толпа волейболистов, тихая улочка с припаркованными в тени авто, тихий рокот моторов и шаги спешащей через дорогу толпы пешеходов или грохочущий поезд, несущийся через переезд.

Резкие, угловатые линии где-то намеренно жирные, а где-то — лишь слегка намеченные, будто недорисованные, создают контраст между статичностью, постоянностью и движущимся, тем, что в реальности изменится уже буквально через секунду после того, как оказалось запечатлено на бумаге.

В работах не дается оценка происходящему, оно просто фиксируется, давая возможность наблюдателю самому дать ее. Ветрогонский ловит момент и показывает его.

Культуролог Владислав Дегтярёв:

«Когда смотришь на картины Ветрогонского, думаешь, что все эти резкие ракурсы, слишком жесткие, на взгляд расслабленных элегиков, цвета, экспрессивная геометрия и активные контуры — знаки тех процессов, в которых мы сами всего лишь часть. Эта жизнь, как вихрь и поток, мчится куда-то вперед, и в свете автомобильных фар бьется та же энергия, которая раскалывает льдины неправильными треугольниками, лежащими поверх черной воды.

Можно грустить о прошлом, можно злиться на чересчур назойливое настоящее, но есть сила, которая, как сказал один из древних, «согласных ведет, а несогласных тащит». Это судьба, и Ветрогонский — объективный художник судьбы, изгнавший из нее всю метафизику и оставивший зрителя один на один с тем, что не знает ни памяти, ни печали, ни сожалений».

Важно, что черный цвет не создает ощущения мрачности сюжетов. Полутона определяют баланс и наполняют работы Ветрогонского естественным светом и легкостью.

Свежесть белых ночей Санкт-Петербурга, активность Великого Новгорода, неторопливость Сортавалы, легкость финского города Порвоо — все это и многое другое можно увидеть на выставке «Мы ушли гулять. Андрей Ветрогонский. Графика» до 18 августа в Доме Крафта.