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Объективный художник судьбы: в Туле открылась выставка графики Андрея Ветрогонского «Мы ушли гулять»

Объективный художник судьбы: в Туле открылась выставка графики Андрея Ветрогонского «Мы ушли гулять»

Экспозиция (0+) открылась в Туле 18 мая в Доме Крафта в рамках акции «Ночь музеев».

Графика, лишенная приукрашивания, создающая стоп-кадр из окружающей действительности таким, какой он есть, и подающая его в формате «живого» изображения. Такими видятся работы питерского художника Андрея Ветрогонского.

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Андрей Ветрогонский (родился в 1956 году) — младший из трёх сыновей Владимира Ветрогонского (1923–2002), признанного мэтра ленинградской школы графики, народного художника России.

Андрей рано начал рисовать, учился в средней школе им. Б. В. Иогансона, затем в Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина в мастерской отца. В 1981 году окончил графический факультет, вскоре стал серьезно заниматься живописью.

— Я с малых лет наблюдал за тем, как рисует отец. Именно он и отдал меня заниматься рисованием. Хотел ли я с детства стать художником? Наверное, нет. Тогда просто не задумывался об этом. Рисование было в какой-то степени естественным процессом, который сопровождал меня с самых юных лет, — рассказал Ветрогонский. — Конечно, папа не предполагал, насколько путь мой будет нелегким, времена-то поменялись. 

Художник успешно работает в разных жанрах: городской и традиционный пейзаж, натюрморт, портрет. Особенно известен своими петербургскими видами, для которых характерны экспрессия, стремительное движение цвета и формы.

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— Художник — это не профессия, это образ жизни и восприятия. Мы, художники, во многом по-другому смотрим на мир. Это не столько профессия, сколько творчество в первую очередь. Да, конечно, хорошо, если ты попал в тренд, но ни в коем случае не надо думать о том, что надо создать что-то модное. Если делать это самоцелью, то обязательно работа окажется фигнёй, и через несколько лет это просто забудут. Если же ты соотносишь себя с тем, что было сделано до, и не хочешь выпендриться, то, может быть, это со временем останется в истории. Редко, когда талант и тренды сочетаются и при этом художник остается самим собой, — отмечает Ветрогонский.

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В Тулу на выставку приехала только графическая часть его работ. Экспозиция встречает гостей яркими, цветными городскими пейзажами, но постепенно цвет угасает, уступая главную роль динамике запечатленной на ней действительности.

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Большая часть представленных работ  черно-белые, не отвлекают зрителя красками и дают возможность поймать ритм изображения. 

Благодаря этому можно «услышать» звучание изображенного момента: шумная толпа волейболистов, тихая улочка с припаркованными в тени авто, тихий рокот моторов и шаги спешащей через дорогу толпы пешеходов или грохочущий поезд, несущийся через переезд.

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Резкие, угловатые линии где-то намеренно жирные, а где-то — лишь слегка намеченные, будто недорисованные, создают контраст между статичностью, постоянностью и движущимся, тем, что в реальности изменится уже буквально через секунду после того, как оказалось запечатлено на бумаге.

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В работах не дается оценка происходящему, оно просто фиксируется, давая возможность наблюдателю самому дать ее. Ветрогонский ловит момент и показывает его.

Культуролог Владислав Дегтярёв:

«Когда смотришь на картины Ветрогонского, думаешь, что все эти резкие ракурсы, слишком жесткие, на взгляд расслабленных элегиков, цвета, экспрессивная геометрия и активные контуры — знаки тех процессов, в которых мы сами всего лишь часть. Эта жизнь, как вихрь и поток, мчится куда-то вперед, и в свете автомобильных фар бьется та же энергия, которая раскалывает льдины неправильными треугольниками, лежащими поверх черной воды.

Можно грустить о прошлом, можно злиться на чересчур назойливое настоящее, но есть сила, которая, как сказал один из древних, «согласных ведет, а несогласных тащит». Это судьба, и Ветрогонский — объективный художник судьбы, изгнавший из нее всю метафизику и оставивший зрителя один на один с тем, что не знает ни памяти, ни печали, ни сожалений».

Важно, что черный цвет не создает ощущения мрачности сюжетов. Полутона определяют баланс и наполняют работы Ветрогонского естественным светом и легкостью.

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Свежесть белых ночей Санкт-Петербурга, активность Великого Новгорода, неторопливость Сортавалы, легкость финского города Порвоо — все это и многое другое можно увидеть на выставке «Мы ушли гулять. Андрей Ветрогонский. Графика» до 18 августа в Доме Крафта.

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Автор:
Фотограф:
вчера, в 13:08 +5
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Люди
Андрей Ветрогонский
Место
ТулаТульская область
 

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