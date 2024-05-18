В Туле прошло первое байкерское «Кастомайзер пати»: репортаж Myslo

Фоторепортаж Дмитрия Дзюбина.

Мотоклуб «Black Legion МС Original» собрал кастомайзеров со всех уголков страны. Расскажем про железную ж*пу, Добермана и дендро-фекальный метод создания шедевров.

Первое в Туле «Кастомайзер пати» состоялось 18 мая в рок-клубе «М2».

Таких байков вы больше нигде не увидите: каждый уникален. Таковы правила кастом-конкурса — мотоцикл-участник должен быть сделан только своими руками, и повторяться нельзя.

Байкеры уже называют кастом-пати самым ярким событием мотосезона-2024.

Атмосфера в «М2» соответствующая: с утра парковку для гостей закрыли, чтобы впустить за ворота и расставить по местам участников. Сегодня их 20, многие проехали сотни километров на самих двух- и трехколесных «выставочных образцах», кто-то вез свои самодельные байки и трайки «пассажирами».

Все они участвуют в конкурсе на лучший, по мнению посетителей шоу и самих кастомайзеров, экземпляр. Победителям и призерам — денежные призы, всем — сертификаты участников. И, конечно, слава и почет.

О событии Myslo рассказал Михаил Полковник, вице-президент байкерского клуба мотоклуба Black Legion MC original:

— Это первый такой фестиваль, и уже сейчас понятно, что он удался. Будем обязательно продолжать. Мы пригласили к участию всех желающих — кастомайзеров со всей России. И они откликнулись! Честно говоря, не ожидали такой отдачи- 20 участников, много зрителей, для первого раза это отличный результат!

Никакой регистрации мы не проводили. Как показывает практика, регистрация в наше очень нестабильное время, не даёт никаких гарантий. Если человек хочет — он приедет. Вот, к примеру, парень из Воронежа, его байк под номером 15, узнал про «Кастомайзер-пати» еще в январе и так загорелся! Он приехал, не смотря ни на что, работу бросил! Его, возможно, уже и уволили там…

Кастомайзеры — это люди, которые в каких-то своих гаражах, маленьких мастерских, еще где-то из запчастей разных мотоциклов и автомобилей делают мотошедевры. Иногда запчасти делаются с нуля, вручную.

Это не серийные мотоциклы. Каждый из них эксклюзивен, уникален, таких в мире больше нет.

К конкурсу мы допускали только такие. Мы как профессионалы в этом деле, сразу видим — вот это настоящий кастом, это — ненастоящий. У нас же байкерский клуб, а не шахматный. Нас не проведешь! В основном, приехали настоящие кастомайзеры, к конкурсу не допустили по техническим критериям всего одного мастера, но он не обиделся.

Просто многие путают кастом и тюнинг. А это совершенно разные вещи. Вот когда ты купил и поставил на место стандартной детали какую-то другую, но заводскую, это тюнинг. А когда ты сделал деталь с нуля — вот это кастом.

Победителя сегодня выбирают зрители. Голосование прозрачное, причем в прямом смысле. На столе три стеклянные банки для первого, второго и третьего места. Зрители подходят и пишут на бумажках номера участников, опуская их в соответствующую банку. Бдительный сотрудник клуба следил за обстановкой и вбросов не допускал).

— Голосовать может кто угодно, — говорит Михаил Полковник. — И байкер, и девочка, которая в мото не разбирается, просто ей понравился «красненький мотоцикл». Победителем запросто может стать и неудачное техническое решение, и слабенький двигатель, но при этом мотоцикл будет красивым, брутальным, с харизмой! Все честно — голосование по-настоящему народное. Голосуй сердцем, как говорится!

Давний знакомый Myslo, кастомайзер Дмитрий Сытин (тот самый, что изготовил электрический танк, уникальную «электричку» из японского электромобиля и много чего еще, представил на конкурс целых два мотоцикла собственного сочинения.

Новый байк, который он еще широкой публике не показывал, — мощный, настоящий царь-байк на базе Suzuki B-King.

— «Б-кинг» — один из самых мощных серийных мотоциклов в мире. Но проблема в том, что «японцы» все жутко страшные и очень скучные.

Нам такое не годится. Я решил полностью переделать этот мотоцикл, сохранив мощь. Здесь полностью переделана задняя часть, выпускная система и много чего еще. Все детали сделаны вручную из нержавейки, стеклопластика, полиэфирной смолы. Вот здесь желтый цвет — это тоже нержавейка, при определенной температуре она приобрела такой цвет. Плюс всякие фишки красивые.

И, как обычно, мои инициалы — SDV на самом видном месте.

Этот мотоцикл я начал делать два года назад, потом из-за работы немного забросил его, потом к нему вернулся. Всего на изготовление ушло, в общей сложности, 6 месяцев.

Желаем Дмитрию победы и идем к следующему участнику.

На роскошном огромном трайке Александра Герасимовича Дёмина все фотографируются — до того хорош! Мастер приехал на нем из самого Мценска.



На трайке Дёмина все фотографировались, либо просто сидели на чиле, на расслабоне.

Трайку стукнул третий сезон. Александр сделал его из автомобиля ВАЗ-2112. Правда, от «двенашки» остались мотор и коробка.

— Остальное все гнул, варил, шлифовал и красил самостоятельно. Есть такой научный метод — «дендро-фекальный», как говорится, из говна и палок. Вот так и получился трайк. Детали брал где получится — что-то покупал у «доноров», что-то подбирал на базах втормета. Вот фара, смотрите, ржавая была, подобрал, полностью вычистил, покрасил — красота! Трубы такие же были — одна ржавчина, теперь у них новая жизнь.



Полная масса трайка — тонна, 89 лошадей, на трассе легко жмет 170 км/ч.

На трайке Дёмин смело ездит у себя в Мценске — трехколесное чудо официально зарегистрировано, хоть для этого потребовалось множество времени, проверок и нервов. А права для его вождения нужны уже не категории «А», а «В1» — автомобильные.



Не трайк — карета!

— Пока еще трайки проще зарегистрировать, чем мотоциклы, — говорит кастомайзер. — Это редкий вид транспорта. Главная проблема — чтобы тормоза были сертифицированные, освещение соответствовало европейским стандартам, и все другие агрегаты тоже. Мы с трайком все проверки прошли, ему присвоили VIN и зарегистрировали.

Прямо перед началом официальной части пати Александр Германович преподнес президенту клуба «Black Legion МС Original» Александру Бухгалтеру подарок, сделанный своими руками — что-то типа вечного двигателя или маятника, под названием «Железная жопа».

— Говорят, у байкеров норматив — «железная жопа» — надо проехать за сутки 1600 км. Вот я и сварганил этого железного человечка. Качнешь — едет по кругу.

На конкурсе в Туле у Александра Дёмина есть фаворит — автор байка из Воронежа, который выступал под номером 15. К нему и направимся!

Воронежец Дмитрий — про профессии авиационный инженер, специалист по обслуживанию самолетов. А кастом — это его хобби, которое уже переросло буквально во вторую работу. Вместе с Дмитрием на кастом-пати в Тулу ехала его семья, места на байке всем не хватило. Поэтому его творение добиралось в наш город пассажиром. А на воронежских трассах он легко выжимает 130 км/ч — боевой байк!

— Этот мотоцикл строится уже много лет. Я постоянно в нем что-то переделываю. И от этого он становится только лучше! Сейчас я заморачиваюсь на оппозитных «ураловских» моторах и на их базе строю кастомы. У этого мотоцикла тоже движок от «Урала», есть кое-какие донорские детали от советского «Днепра». Все остальное сделано своими руками или имеет свою историю. Вот, допустим, вилка передняя — вообще легендарная! Эта вилка стояла на немецком трайке, который еще в нулевых привез из Германии один ростовский кастомайзер.

Так вот за эту вилку держался легендарный рокер Ронни Джеймс Дио! Это ли не круто? Теперь она на моем мотоцикле!

Старинный «ураловский» бензобак, выхлопная система вся сварена вручную, вынос ног, сиденья самодельные, крылья тоже делал сам.

В первоначальном варианте этот байк был крупным и носил кличку «Кабан». Но потом, в результате перестроек, он худел, пока не превратился в стройного прогонистого «Добермана».

— С «Доберманом» мы не раз занимали первые места на кастом-конкурсах в разных городах.

Пока на улице шел конкурс, в клубе вовсю рубили рок, работал бар.

На улице — шашлыки и пенное, а после награждения победителей — GO-GO в их честь. Как предупредил президент «Black Legion МС Original», вечеринка продлится даже не до отсечки, а до отключки.

Уже вечером после подсчета голосов объявили имена победителей. Первое место, явно за креативность, досталось мастеру, создавшему вот этот небольшой байк:

Второе и третье места заполучил Дмитрий Сытин со своими двумя мотоциклами.