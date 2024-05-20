Инженеров нового поколения подготовят в ТулГУ

erid: F7NfYUJCUneLrXMxuF69; Текст Дмитрия Литвинова. Фото Елены Горбачевой.

Поступить на новые образовательные программы абитуриенты смогут уже в 2024 году.

В специалисты – со школьной скамьи

Передовые инженерные школы – это проект федерального уровня, направленный на подготовку нового поколения российских инженеров, способных решать сложные технические задачи и внедрять инновационные технологии. В университетах запустят новые образовательные программы, разработанные с учетом последних тенденций в инженерном мире и вызовов современного рынка труда в реальном секторе экономики.

В конкурсе по созданию инженерных школ участвовали сотни проектов ведущих вузов страны. Строгий отбор прошли пятьдесят из них, в том числе Тульская инженерная школа «Интеллектуальные оборонные системы». Её центральной задачей определено создание семейства наземных боевых роботизированных комплексов с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ). Обязательное условие для создания передовой инженерной школы в вузе – участие высокотехнологичных компаний. Партнёром ТулГУ стало легендарное тульское Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова.

Олег Кравченко, ректор ТулГУ:

Олег Кравченко – Концепция Тульской инженерной школы включает следующие отраслевые направления: создание робототехнических устройств, средств и систем связи, внедрение искусственного интеллекта для распознавания объектов и т. д. Важно, что в работе над проектами будут участвовать не только студенты и молодые ученые, но и обучающиеся колледжа, а также школьники. Благодаря этому ребята смогут выбрать профессию еще до окончания школы.



Время выбирать и поступать

В 2024 году в ТулГУ запустят новые образовательные программы. Для тех, кто поступает после школы, доступны программы подготовки бакалавриата:

«Искусственный интеллект в технических системах»;

«Информационно-измерительные и управляющие системы мобильной робототехники».

Те, кто уже прошел первую ступень высшего образования, могут поступить в магистратуру по программам:

«Разработка устройств с элементами ИИ для управления роботизированными комплексами»;

«Информационно-измерительные системы с элементами ИИ»;

«Мобильные робототехнические комплексы с интеллектуальными системами управления»;

«Инерциальные и интегрированные системы ориентации и навигации подвижных объектов».

Мало кто сегодня сомневается, что за искусственным интеллектом – будущее человечества, поэтому в ТулГУ связанным с ним направлениям уделяют особое внимание.

Алексей Сычугов, директор Ин­ститута прикладной математики и компьютерных наук ТулГУ:

Алексей Сычугов – Мы с первого курса ориентируем студентов на решение уникальных промышленных задач, продиктованных запросами реального сектора экономики. Что касается магистратуры, то здесь студенты получают навыки управления сложными техническими объектами, используя методы принятия решений на основе анализа данных.



Учиться по-новому

Образовательный процесс в инженерной школе будет построен по-новому: в основе – проектная деятельность в междисциплинарных группах, в качестве преподавателей и наставников – не только сотрудники ТулГУ, но и практики из КБП. Проектной и практической работе будет отведена половина всего учебного времени.

Сергей Феофилов, профессор кафедры систем автоматического управления Института высокоточных систем имени В. П. Грязева ТулГУ:

Сергей Феофилов – Такой подход привлекает студентов, уже сейчас мы видим интерес будущих выпускников к обучению в технологической магистратуре. Программа «Мобильные робототехнические комплексы» рассчитана на комплексное освоение навыков создания роботизированных систем двойного назначения.

В процессе работы над проектом обучающиеся Тульской инженерной школы будут проходить через все стадии жизненного цикла научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ – от составления технического задания до разработки конструкторской документации на опытный образец. Студенты приобретут компетенции, позволяющие включиться в производственный процесс на любой его стадии – это и есть инженеры нового поколения.



Цели и перспективы

Проект передовой инженерной школы рассчитан до 2030 года. В рамках его реализации в ТулГУ появятся специальные образовательные пространства: проектный центр «Интеллект», лабораторный модуль «Эксперимент», производственно-технологический кластер «Мастерская» и испытательная лаборатория «Полигон». Оснащение этих пространств современным оборудованием, вычислительными мощностями и прикладным программным обеспечением позволит реализовать полный инженерный цикл – от разработки до испытания опытного образца.

В ТулГУ планируют внедрить программы дополнительного профессионального образования не только для обучающихся, но и для профессорско-преподавательского состава, работников предприятий оборонно-промышленного комплекса.

А результатом большой работы должны стать инженеры нового поколения, которые пополнят коллективы высокотехнологичных компаний и предприятий Тульской области и России.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный университет». Реклама