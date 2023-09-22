На предприятии ЕВРАЗ Ванадий школьникам показали производство таким, какое оно есть

erid: 4CQwVszH9pUmKB1RxEB, фото Дмитрия Дзюбина

Ребята, вступающие во взрослую жизнь, своими глазами смогли увидеть тонкости производственного процесса, узнать о специфике рабочих специальностей, а какие-то из них даже примерить на себе. На первой такой экскурсии побывали наши корреспонденты.

Посещение металлургического предприятия — мероприятие ответственное.

Поэтому для школьников все по-взрослому. Для начала прослушали лекцию

по технике безопасности — а как же! Расписались, что ознакомлены с

необходимыми требованиями, в журнале. Без этого и взрослых-то на

предприятие не допустят, а уж подростков — тем более. Затем облачились в

костюмы металлургов: ботинки на толстой подошве, защитные костюмы,

очки, респираторы. На голове — каска.

Цель такой экскурсии — дать детям настоящее представление о рабочей

профессии. Все, что интересно, — спросить самим. Все, что можно

попробовать сделать, — попробовать сделать. Все остальное оценить

визуально.

Школьники, надо сказать, пришли на трудовой урок подготовленными. Во всяком случае, вопрос о том, что такое ванадий, не поставил их в тупик. Представление об этом сплаве они имели.

— Показали знания даже лучше некоторых наших коллег, — с улыбкой

прокомментировал менеджер производственного развития Виталий

Страшков, который вел экскурсию по предприятию. — Или сами так проявили инициативу, или учитель химии подготовил.

Многие на экскурсии по предприятию с удивлением узнали для себя, что

ванадий присутствует во многих окружающих нас материалах. Ведь

феррованадий — это легирующий элемент, который добавляется в

металлургическую плавку, чтобы получить прочную и высоколегированную

сталь. Он присутствует не только в металле для автомобилей, буровых

платформах, рельсах или конструкции для небоскребов, но и в велосипедных рамах, медицинском инструменте, даже в зубных протезах. Ванадий — неотъемлемая часть современной жизни, а значит, работать на предприятии, которое его выплавляет, не только ответственно, но и почетно. Не зря и само название произошло от имени древнескандинавской богини красоты Ванадис.

Сегодня ЕВРАЗ Ванадий Тула — современное, модернизированное,

инновационное производство металлургической отрасли. Поэтому одним из

первых объектов для посещения предприятия стала химическая лаборатория. Исследовательский центр занимается разработками новых продуктов, новых процессов для производства, разрабатываются новые аналитические методы. Желающие могли даже попробовать себя в роли химика — поколдовать над колбами с химическими растворами, понаблюдать процессы, происходящие после выплавки в тигельной печи.

— Если говорить о новых продуктах, здесь, в нашей лаборатории, был

получен высокочистый ванадий именно по собственной технологии, —

рассказала начальник группы исследовательского центра Татьяна Белякова. — Один из масштабных экологических проектов — доизвлечение ванадия из отходов производства. Из сливной воды мы можем доставать и ванадий, и марганец, и магний; получать из них марганцевый концентрат, семиводный сульфат магния, ванадиевый электролит. Об этих процессах мы и рассказывали школьникам, показывали, как это происходит на практике.

На примере лаборатории школьникам показали, что жизнь современного

предприятия — не только изготовление конечного продукта, но также

большая исследовательская работа. Металлургия постоянно развивается,

поэтому ЕВРАЗ Ванадию интересны не только представители

традиционных профессий, но и химики, молодые ученые, которые будут

участвовать в разработках новых технологий.

Особый интерес у всех экскурсантов традиционно вызывает посещение

механической мастерской и поднятие тяжестей с помощью экзоскелета —

специального приспособления, которое надевается на человека и облегчает

таким образом физический труд. Он помогает правильно распределять

нагрузку и дольше не уставать, поэтому широко применяется на производстве там, где есть ручной труд. Для наглядности всем, кто его надел, дали попробовать оба варианта — с полностью надетым экзоскелетом и без него. Практика подтвердила, что первый вариант куда удобнее.

Конечный продукт — переливающийся серебром готовый феррованадий — они увидели в электромеханическом цехе. Там же понаблюдали за процессом выплавки. Впечатлило. Это всех впечатляет.

— Обычно на экскурсии к нам приходят в организованном порядке жены или, по желанию, семьи сотрудников, молодые специалисты и даже руководители области. Но вот именно со школьниками был первый опыт, — рассказал менеджер производственного развития Виталий Страшков. — Сегодня мы хотели показать школьникам производство таким, какое оно есть, без прикрас. В отличие от взрослых дети не стеснялись подходить к работникам, расспрашивать их о чем-то. В том числе и о зарплате. Она у нас на производстве достойная.

Принципиально, по его словам, состоявшаяся экскурсия не отличалась от всех других.

Металлургия в Тульской области — это перспективная и современная отрасль производства. И для тех, кто хочет обрести дело на всю жизнь, состояться в жизни, это очень удачный выбор. Бесплатные экскурсии по предприятию в рамках популярного сейчас промышленного туризма в этом хорошо помогают. По предварительной записи посетить такую экскурсию могут старшеклассники школ шестнадцати лет и старше, студенты колледжей и вузов. Молодым кадрам здесь традиционно рады. На предприятии созданы прекрасные условия для самореализации, есть достойная зарплата, хороший социальный пакет.

Виолетта Труфакина:

— Очень масштабно. Запомнилась плавка, это было очень эпично. Стало

интересно, как производится металл. На экскурсии все понравилось.

Александр Иванов:

— Я примерил на себя экзоскелет. Действительно, с ним все оказалось

намного проще, спина не нагружается. Понравился процесс выплавки

ванадия. Также произвели впечатление масштабы предприятия. Было

интересно на все посмотреть. Ожидания от экскурсии оправдались. Даже больше того, я думал, что это будет скучно, а вышло наоборот. Пообщался с рабочими, спросил у них про зарплату. Ответили, что все нормально.

Я учусь в одиннадцатом классе и думаю о том, чтобы связать жизнь с производством. Но пока это будет поступление в университет. Хочу стать инженером или инженером-ракетчиком.

Никита Клефас:

— По масштабам — удивительно. Всегда хотел здесь побывать, посмотреть, как все происходит на самом деле. У меня бабушка работала тридцать лет в доменном цехе, дедушка был инженером по поломкам доменных печей. Они рассказывали о разных случаях на производстве. Все увиденное понравилось, в частности переплавка металла — это захватывающий процесс. Также мы были в лаборатории, смотрели, как переплавляют вещества. Но выплавка металла привлекла больше. Получается, производство мне более интересно. Разговаривали также с рабочими. Спрашивали про зарплату, условия работы. Все довольны.

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