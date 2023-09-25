В тульской клинике реабилитируют участника СВО из Ельца

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Илья Старченков был ранен в марте 2022 года. С тех пор мужчине так и не удалось полностью восстановить подвижность травмированной ноги. За дело взялись специалисты тульской клиники «ФизиоЗдоровье».

Илья Старченков был ранен в марте 2022 года. С тех пор мужчине так и не удалось полностью восстановить подвижность травмированной ноги. За дело взялись специалисты тульской клиники «ФизиоЗдоровье».

История Ильи Старченкова из Ельца достойна того, чтобы попасть на страницы школьных учебников. Молодой человек пошел служить по контракту еще в 2020 году. Тогда, по признанию самого Ильи, захотелось быть полезным своей стране.

За время службы мужчина получил несколько востребованных военных специальностей. Когда началась СВО, выбор тоже не стоял: Илья, не сомневаясь ни минуты, отправился защищать Родину.

Это продолжалось не очень долго – 12 марта 2022 года Илья получил серьезное ранение:

– Во время обстрела позиции нас сначала отбросило взрывной волной, а затем ранило осколками. Я был в сознании и сразу понял, что что-то не так с правой ногой. Все было в порохе, земля поднялась, я пытался выбраться, ползти, затем попробовал встать и понял, что правая нога висит.

Поступок мужчины был поистине героическим. За отвагу, проявленную при выполнении боевой задачи, Илье вручили государственную награду.

Но со здоровьем все было не так радужно. Мужчина несколько недель не мог ходить. Его перемещали в Херсон, Симферополь и Краснодар. В итоге в апреле в Москве провели долгожданную операцию – установили в ногу пластину. Как оказалось позже, эта самая пластина пережимала в ноге нерв, из-за чего стопа не опускалась, мешала контрактура голеностопного сустава. Ко всему прочему нога сильно болела.

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Заниматься проблемами реабилитации военные госпитали не могли: там в приоритете бойцы с более серьезными травмами. На помощь пришла тульская клиника «ФизиоЗдоровье», которая успешно применяет физиотерапию для лечения самых различных заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Руководство клиники вышло с предложением бесплатно помочь раненым бойцам СВО из Тульской и Липецкой областей. Об этом узнал мэр города Ельца, он и предложил Илье попробовать получить помощь.

Евгений Боровских, глава города Ельца:

– Мы с Ильей познакомились в День города, и эта встреча мне очень запомнилась, история запала мне в душу. Меня подкупила позиция мужчины, его боевой дух. Когда поступило предложение бесплатной помощи от клиники «ФизиоЗдоровье», не раздумывая связался с Ильей. Если потребуется, мы и дальше будем прилагать все усилия для реабилитации.

Это не просто слова. Илье в родном городе захотели помочь многие. Так, например, оплату аренды квартиры в Туле, которая необходима для проживания на время реабилитации, взял на себя известный в Ельце предприниматель, который попросил сохранить анонимность.

Восстановление идет уже второй месяц. Илья уже сделал операцию и теперь проходит реабилитацию в «ФизиоЗдоровье». Врач клиники оценил ситуацию и назначил целый комплекс физиопроцедур, которые помогут восстановить движение в стопе. Это длительный процесс: занятия проходят пять дней в неделю.

– При моем диагнозе без реабилитации не обойтись. Мне уже сделали немало процедур, но впереди еще много работы. Я рад, что у меня есть возможность получать медицинскую помощь бесплатно.

Возможность получить грамотное лечение в клинике «ФизиоЗдоровье» есть и у других раненых в зоне СВО. Все, что нужно, – позвонить в клинику по указанному ниже телефону и сообщить о своем желании.

«ФизиоЗдоровье» занимается лечением и реабилитацией опорно-двигательного аппарата.

Реабилитационный центр «Физио­Здоровье» специализируется на проведении физиотерапии. В клинике с ее помощью лечат и восстанавливают опорно-двигательный аппарат. Здесь помогают избавиться от многих недугов, от которых люди порой излечиваются только с помощью операции.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Новая клиника оснащена по последнему слову техники. Это аппараты высокой точности, они сильно отличаются от тех, что использовали десятки лет назад, и от тех, что стоят в государственных клиниках.

Физиотерапия не требует реабилитации и не влияет негативно на качество жизни человека.

В клинике доступны:

– лазеротерапия,

– миостимуляция,

– дарсонваль,

– сухое и подводное вытяжение позвоночника,

– подводный душ-массаж,

– мануальная терапия и иглорефлексотерапия,

– роботизированная разработка суставов,

– пароуглекислая ванна, которая считается одним из лучших методов физиотерапии для стимуляции кровообращения.

А еще в «ФизиоЗдоровье» установлен современный аппарат HUBER. Это тренажер для нейромышечной реабилитации и незаменимый помощник в восстановлении после травм.

г. Тула, ул. Пушкинская, 57-б

+7 (4872) 70-79-11

физиоздоровье.рф

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