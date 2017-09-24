«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом

фото и видео Дмитрия Дзюбина.

Во время двухчасового концерта поклонники коллектива услышали большинство песен, на которых строилась музыка и жизнь группы.

Прощальный концерт группы «Кукрыниксы» состоялся в Туле в ДК Туламашзавода 23 сентября.

Выступление в Туле – это часть прощального турне, по окончании которого рок-группа завершит свою творческую деятельность.

– Продолжать существовать, по мнению лидера группы Алексея Горшенева, под названием союза карикатуристов, не представляется возможным! Творческие замыслы Алексея ассоциируются уже в новом и с новым, - говорится в официальном анонсе прощального тура.

Уже сейчас лидер команды занимается новыми проектами, с которыми скоро познакомит поклонников своего творчества.

Желающих услышать в живую любимых исполнителей пришло столько, что в восемь часов вечера, когда должен был уже начаться концерт, на улице стояла многометровая очередь. Из-за этого начало выступления было отложено на полчаса.

Во время двухчасового концерта поклонники коллектива услышали большинство песен, на которых строилась музыка и жизнь группы.

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«Кукрыниксы» — российская рок-группа, основанная Алексеем Горшенёвым (Ягодой), младшим братом Михаила Горшенёва (Горшка), лидера группы «Король и Шут». Название группы происходит от трио советских карикатуристов Кукрыниксы: Куприянов, Крылов и Николай Соколов.