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«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом

фото и видео Дмитрия Дзюбина.

«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом

Во время двухчасового концерта поклонники коллектива услышали большинство песен, на которых строилась музыка и жизнь группы. 

Прощальный концерт группы «Кукрыниксы» состоялся в Туле в ДК Туламашзавода 23 сентября. 

Выступление в Туле – это часть прощального турне, по окончании которого рок-группа завершит свою творческую деятельность.

– Продолжать существовать, по мнению лидера группы Алексея Горшенева, под названием союза карикатуристов, не представляется возможным! Творческие замыслы Алексея ассоциируются уже в новом и с новым, - говорится в официальном анонсе прощального тура.

Уже сейчас лидер команды занимается новыми проектами, с которыми скоро познакомит поклонников своего творчества.

Желающих услышать в живую любимых исполнителей пришло столько, что в восемь часов вечера, когда должен был уже начаться концерт, на улице стояла многометровая очередь. Из-за этого начало выступления было отложено на полчаса. 

Во время двухчасового концерта поклонники коллектива услышали большинство песен, на которых строилась музыка и жизнь группы. 

***

«Кукрыниксы» — российская рок-группа, основанная Алексеем Горшенёвым (Ягодой), младшим братом Михаила Горшенёва (Горшка), лидера группы «Король и Шут». Название группы происходит от трио советских карикатуристов Кукрыниксы: Куприянов, Крылов и Николай Соколов.

Галерея
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 1
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 2
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 3
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 4
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 5
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 6
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 7
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 8
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 9
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 10
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 11
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 12
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 13
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 14
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 15
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 16
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 17
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 18
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 19
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 20
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 21
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 22
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 23
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 24
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 25
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 26
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 27
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 28
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 29
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 30
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 31
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 32
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 33
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 34
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 35
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 36
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 37
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 38
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 39
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 40
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 41
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 42
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 43
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 44
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 45
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 46
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 47
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 48
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 49
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 50
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 51
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 52
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 53
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 54
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 55
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 56
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 57
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 58
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 59
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 60
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 61
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 62
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 63
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 64
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 65
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 66
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 67
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 68
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 69
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 70
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 71
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 72
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 73
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 74
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 75
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 76
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 77
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 78
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 79
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 80
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 81
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 82
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 83
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 84
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 85
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 86
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 87
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 88
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 89
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 90
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 91
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 92
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 93
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 94
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 95
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 96
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 97
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 98
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 99
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 100
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 101
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 102
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 103
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 104
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 105
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 106
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 107
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 108
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 109
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 110
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 111
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 112
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 113
«Кукрыниксы» выступили в Туле с прощальным концертом, Фото: 114
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Автор: Юлия Александрова, вчера, в 19:27 +1
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