«Бонус маркет» – магазин выгодных предложений

Здесь туляки могут найти практически любой товар и получить подарок к основной покупке.

В середине октября в Туле открылся новый магазин «Бонус маркет». Магазин расположился в черте города по адресу ул. Пролетарская, 28. В Туле это первый магазин такого формата. По внешнему виду это обычный магазин, но внутри посетителей встречает широкий ассортимент товаров. Такое количество наименований можно встретить разве что в гипермаркете.

На полках магазина представлен богатый ассортимент товаров разных категорий: бытовой химии, бакалеи, товаров для детей, косметики и товаров для животных.

Но это далеко не все преимущества нового магазина. Кроме большого выбора здесь постоянно действуют выгодные акции. Покупая любой товар, вы гарантировано получаете подарок.

Целые прилавки пестрят желтыми лентами с надписью «подарок».

Вот основные акции, которые на данный момент можно встретить в магазине:

Сопутствующие товары в подарок. Например, к гелю для душа прилагается мыло или дезодорант, а к детским сокам идет в подарок стакан, к пюре — ложка;

Например, к гелю для душа прилагается мыло или дезодорант, а к детским сокам идет в подарок стакан, к пюре — ложка; 1+1 . К упаковке крема стандартного размера идет в подарок аналогичный товар;

. К упаковке крема стандартного размера идет в подарок аналогичный товар; Скидки. Корм для животных торговой марки Royal Сanin в данный момент продается c выгодным акционным предложением.

На первый взгляд подобные акции не внушают доверия, у многих покупателей сразу возникают сомнения в качестве товара, ведь все помнят поговорку про бесплатный сыр.

Чтобы развеять ваши сомнения в качестве товара, управляющий поясняет – подобная щедрость объясняется тем, что весь ассортимент поступает на полки напрямую от производителей.

Позиции проходят тщательную проверку качества и соответствия срокам годности.

Полный Ассортимент магазина:

консервация,

к рупы,

кондитерские изделия,

приправы,

соусы,

шоколад,

лимонады, соки,

чипсы, семечки,

детские пюре и соки,

«Мажитэль»,

сгущенное молоко и фруктовая консервация,

чай, кофе и т. п.,

корма для животных,

кремы,

шампуни,

порошки,

зубные пасты,

гели для душа,

хозяйственные товары,

туалетная бумага,

салфетки и пр.

В магазине можно найти сотни наименований товаров бытовой химии и косметики.

В преддверии праздников здесь представлено огромное количество изысканно оформленных подарочных наборов к Новому году.

Увидеть ассортимент и познакомиться со всеми акциями и подарками от производителей можно в самом магазине «Бонус маркет» по адресу:

Тула, ул. Пролетарская, 28.

Режим работы: с 10.00 до 20.00 без выходных.

Магазин «Бонус маркет» ждёт вас!