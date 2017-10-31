Beauty-революция по-корейски: Красота не требует жертв

Фото Дмитрия Дзюбина

Свежесть, молодость и красота кожи корейских женщин всегда вызывают неподдельное удивление и зависть. Невероятно, но и в 50 им удается выглядеть лет на 20 моложе! Главный секрет в том, что в этой азиатской стране за без малого 30 лет группы ученых из корейских исследовательских институтов превратили красоту в культ, а косметические средства сочетают в себе самые последние разработки и многовековые традиции.

Открывшийся в центре Тулы магазин корейской косметики Maya Korea собрал линейки средств по уходу за кожей лица марок, которые успели завоевать любовь и признание даже самых придирчивых женщин во всем мире. На полках можно найти баночки с чудодейственными кремами и сыворотками от Mizon, Secret Key, Holika Holika, Lioele, Lador, Elizavecca и многих других. Но обо всем по порядку.

Еще 30 лет назад корейские ученые задались вопросом: как подарить коже свежесть, скрыть дефекты и, не утяжеляя, заставить ее сиять изнутри? Проведенные исследования показали, что эффекта glow & shine, так популярного у голливудских кинодив, можно достичь, если увлажнить и напитать кожу всеми необходимыми веществами на всех уровнях. Причем начинать нужно с самого глубокого слоя. Итогом проведенных экспериментов стала разработка многоступенчатой программы ухода за кожей.

Сначала лицо очищают специальными мягкими пенками, после этого подушечками пальцев вбивают в кожу тонер. Благодаря своей легкой структуре тонер проникает в самые глубокие слои кожи. В состав некоторых тонеров входят фруктовые кислоты, они выравнивают тон, убирают покраснения и шелушения. Затем в ход идут сыворотки, в них содержатся концентраты полезных веществ. Кстати, регулярное использование сыворотки с гиалуроновой кислотой способно заменить «уколы красоты».

Потом на кожу наносится эмульсия, питающая верхние слои кожи. На финальном этапе наносится крем. Он «запечатывает» увлажненные и напитанные слои кожи и создает защитный барьер от вредных воздействий окружающей среды. Удивительно, но после всего этого на коже не возникает ощущения тяжести, а лицо буквально светится изнутри!

Волшебные средства с улиточным муцином смягчают, регенерируют кожу, придают ей гладкость и упругость, нейтрализуют аллергические реакции, восстанавливают жировой баланс, убирают акне и защищают от вредных воздействий внешних факторов.

А косметическая линия со змеиным ядом линейки Syn-Ake фирмы Secret Key продлевает молодость кожи и заменяет инъекции ботокса! Свое название фирма получила благодаря пептиду, очень схожему по своим свойствам с основой яда гадюки. Он также блокирует нервные импульсы, и мышцы лица не сокращаются, а расслабляются. В результате этого разглаживаются мелкие и средние мимические морщины, а глубокие становятся менее заметными, предотвращается появление новых морщин, восстанавливается упругость и эластичность кожи.

После рабочего дня и пары часов в пробках хочется выглядеть на миллион, причем абсолютно не важно, отправляетесь вы в кино, дома за чашкой кофе с подружкой обсуждаете последние события или собираетесь на праздничный вечер, – и здесь корейские ученые впереди планеты всей. «Скорая помощь» для уставшей кожи уже давно заняла почетное место в каждой косметичке. Гидрогелевые патчи для век с маслами и микроэлементами убирают следы усталости под глазами, а тканевые маски возвращают коже тонус, мягкость и сияние: 20 минут, и Золушка превращается в Принцессу! Цена чудодейственных масок начинается от 40 рублей.

Магазин корейской косметики Maya Korea:

ТРЦ «Парадиз», 3-й этаж, тел. 8-902-902-66-60;

ТРЦ «РИО», 1-й этаж, тел. 8-950-905-87-66.

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