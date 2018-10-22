Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году

фото Алексея Пирязева.

Казалось бы только закончилось лето, первые снежинки еще не успели упасть на землю, и о зиме думать не хочется. Но для родителей это как раз самое время задуматься о новогодних подарках для своих малышей.

Три месяца до самого волшебного праздника, но они пролетят очень быстро. Поэтому родители и работодатели, которые не хотят в новогодней суете искать подарки и толкаться в магазинах уже сегодня изучают предложения производителей и начинают делать заказы.

Можно, конечно, купить подарок в розничном магазине, но лучше это делать у оптового поставщика. Крупная компания – это гарантия качества и соблюдение сроков поставки.

Сладкий подарок – уже традиция: яркая упаковка и вкусное содержание, его всегда с нетерпением ждут малыши. На что обратить внимание при выборе производителя Myslo выяснил у генерального директора ТПК «Кондитерград» Людмилы Корневой.

– Родители и работодатели начинают готовиться к Новому году заранее, и мы естественно также не отстаем. У нас к 1 октября уже все готово для того, чтобы представители родительских комитетов и организаций могли приехать и увидеть своими глазами ассортимент, – рассказывает Людмила Корнева.

Во-первых, это удобно, потому что нет ажиотажа. Все виды подарков в наличии, и можно спокойно выбрать. А вариантов же огромное количество! Разнообразие позволяет из широкого ассортимента выбрать нужный и на любой бюджет.

Во-вторых, как правило, прежде чем сделать окончательный выбор, родители долго обсуждают, какой именно подарок должен быть и какой у него будет состав. Поэтому если начать работу эту сейчас, то на это вполне достаточно времени.

В-третьих, своевременный заказ дает гарантию получить свой подарок точно к нужной дате.

В выборе подарков нет мелочей. А значит нужно предусмотреть и проверить все!

Упаковка

У «Кондитерграда» больше сотни вариантов исполнения: картонные, мягкие, в виде символа нового года, различных зверюшек, тубы, сундуки... Глаза разбегаются. Чтобы определиться, нужно понять, чего вы хотите: практичности или же просто ярких эмоций на лице ребенка?

Если хотите, чтобы не только конфеты порадовали чадо, но и осталось что-то на память, то выбирайте подарки в мягкой упаковке: с рюкзачком можно запросто ходить по улице, с игрушкой играть, а в сундучке хранить детские «секретики».

Также есть несколько вариантов подарков, упаковка которых выполнена из экокожи или керамики. Смотрится очень красиво и точно запомнится малышу!

У «Кодитерграда» есть и практичные сладкие подарки. Например, уютному пледу с символом нового года или подушке будет рад не только ребенок, но и взрослый.

Состав

Каждый подарок – это лучшие конфеты популярных российских фабрик, таких как: ОАО «ТКФ» Ясная Поляна», ОАО «КК «Бабаевский», ОАО «КФ «Красный Октябрь», ОАО «Ротфронт» ГК «Славянка» и другие.

Кстати, конфеты – не единственное содержимое, которое может быть у подарков. Внутрь можно положить игрушку или тульский пряник (с любым логотипом).

Кроме этого в наличие есть чаи, подарочные наборы и печенье.

Какой бы ни был состав подарка, состав обязательно должен быть указан либо на упаковке, либо на отдельном листе внутри. На нем также должна стоять дата изготовления и фасовки. И конечно же срок годности. Важен и сертификат качества. Если вы не нашли какой-то информации, то лучше отказаться от приобретения такого подарка.

У «Кондитерграда» вся продукция сертифицирована и отвечает требованиям безопасности. Компания работает напрямую с кондитерскими фабриками, что гарантирует свежесть продукции.

Цена

– Цена зависит от вида упаковки, состава и его веса. Но всегда можно найти оптимальный вариант, который устроит заказчика по цене. У нас стоимость подарков начинается от 370 рублей за килограмм конфет.

Когда собираются подарки?

«Кондитерград» в октябре принимает заказы, а в ноябре-декабре начинает наполнять подарки конфетами.

– За многолетний опыт работы мы хорошо изучили вкусовые предпочтения взрослых и детей, поэтому выбрав наши подарки, вы не ошибетесь. С производителями мы работаем напрямую, поэтому получаем всегда только свежие сладости.

Покупая у «Кондитерграда» подарки к Новому году, можно собрать его содержимое самостоятельно, приобретя отдельно упаковку и конфеты на развес.

Хранение

Наверняка всем попадались подтаявшие или прилипшие к фантику конфеты? Это говорит о том, что подарки неправильно хранились. «Кондитерград» хранит всю продукцию на складе европейского уровня.

«Кондитерград» гарантирует качество продукции.

Заказ

У крупных компаний обязательно должен быть сайт, где представлен каталог с продукцией и прайс с ценами. Ознакомиться с продукцией «Кондитерград» можно на konditergrad.ru.

– Оформить у нас заказ можно двумя способами: приехать в офис и лично выбрать подарки. Либо сделать заказ по телефону, – рассказала Людмила Корнева.

Доставка

Наличие доставки – важный показатель в выборе компании. Это говорит о том, что компания с уважением относится к клиентам и заботится о них.

Теперь найти подарок, увидев который ребенок наградит вас счастливой улыбкой, будет гораздо проще. А где искать сладкие радости - вы тоже уже знаете.

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