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Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году

фото Алексея Пирязева.
Партнерский материал

Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году

Казалось бы только закончилось лето, первые снежинки еще не успели упасть на землю, и о зиме думать не хочется. Но для родителей это как раз самое время задуматься о новогодних подарках для своих малышей. 

Три месяца до самого волшебного праздника, но они пролетят очень быстро. Поэтому родители и работодатели, которые не хотят в новогодней суете искать подарки и толкаться в магазинах уже сегодня изучают предложения производителей и начинают делать заказы.

Можно, конечно, купить подарок в розничном магазине, но лучше это делать у оптового поставщика. Крупная компания – это гарантия качества и соблюдение сроков поставки.

Сладкий подарок  – уже традиция: яркая упаковка и вкусное содержание, его всегда с нетерпением ждут малыши. На что обратить внимание при выборе производителя Myslo выяснил у генерального директора ТПК «Кондитерград» Людмилы Корневой.

– Родители и работодатели начинают готовиться к Новому году заранее, и мы естественно также не отстаем. У нас к 1 октября уже все готово для того, чтобы представители родительских комитетов и организаций могли приехать и увидеть своими глазами ассортимент, – рассказывает Людмила Корнева. 

Во-первых, это удобно, потому что нет ажиотажа. Все виды подарков в наличии, и можно спокойно выбрать. А вариантов же огромное количество! Разнообразие позволяет из широкого ассортимента выбрать нужный и на любой бюджет.

Во-вторых, как правило, прежде чем сделать окончательный выбор, родители долго обсуждают, какой именно подарок должен быть и какой у него будет состав. Поэтому если начать работу эту сейчас, то на это вполне достаточно времени.

В-третьих, своевременный заказ дает гарантию получить свой подарок точно к нужной дате. 

В выборе подарков нет мелочей. А значит нужно предусмотреть и проверить все!

Упаковка

У «Кондитерграда» больше сотни вариантов исполнения: картонные, мягкие, в виде символа нового года, различных зверюшек, тубы, сундуки... Глаза разбегаются. Чтобы определиться, нужно понять, чего вы хотите: практичности или же просто ярких эмоций на лице ребенка?

Если хотите, чтобы не только конфеты порадовали чадо, но и осталось что-то на память, то выбирайте подарки в мягкой упаковке: с рюкзачком можно запросто ходить по улице, с игрушкой играть, а в сундучке хранить детские «секретики». 

Также есть несколько вариантов подарков, упаковка которых выполнена из экокожи или керамики. Смотрится очень красиво и точно запомнится малышу!

У «Кодитерграда» есть и практичные сладкие подарки. Например, уютному пледу с символом нового года или подушке будет рад не только ребенок, но и взрослый.

Состав

Каждый подарок – это лучшие конфеты популярных российских фабрик, таких как: ОАО «ТКФ» Ясная Поляна», ОАО «КК «Бабаевский», ОАО «КФ «Красный Октябрь», ОАО «Ротфронт» ГК «Славянка» и другие. 

Кстати, конфеты – не единственное содержимое, которое может быть у подарков. Внутрь можно положить игрушку или тульский пряник (с любым логотипом).

Кроме этого в наличие есть чаи, подарочные наборы и печенье.

Какой бы ни был состав подарка, состав обязательно должен быть указан либо на упаковке, либо на отдельном листе внутри. На нем также должна стоять дата изготовления и фасовки. И конечно же срок годности. Важен и сертификат качества. Если вы не нашли какой-то информации, то лучше отказаться от приобретения такого подарка.

У «Кондитерграда» вся продукция сертифицирована и отвечает требованиям безопасности. Компания работает напрямую с кондитерскими фабриками, что гарантирует свежесть продукции.

Цена

– Цена зависит от вида упаковки, состава и его веса. Но всегда можно найти оптимальный вариант, который устроит заказчика по цене. У нас стоимость подарков начинается от 370 рублей за килограмм конфет. 

Когда собираются подарки?

«Кондитерград» в октябре принимает заказы, а в ноябре-декабре начинает наполнять подарки конфетами. 

– За многолетний опыт работы мы хорошо изучили вкусовые предпочтения взрослых и детей, поэтому выбрав наши подарки, вы не ошибетесь. С производителями мы работаем напрямую, поэтому получаем всегда только свежие сладости.

Покупая у «Кондитерграда» подарки к Новому году, можно собрать его содержимое самостоятельно, приобретя отдельно упаковку и конфеты на развес.

Хранение

Наверняка всем попадались подтаявшие или прилипшие к фантику конфеты? Это говорит о том, что подарки неправильно хранились. «Кондитерград» хранит всю продукцию на складе европейского уровня. 

«Кондитерград»  гарантирует качество продукции.

Заказ

У крупных компаний обязательно должен быть сайт, где представлен каталог с продукцией и прайс с ценами. Ознакомиться с продукцией «Кондитерград» можно на konditergrad.ru.

– Оформить у нас заказ можно двумя способами: приехать в офис и лично выбрать подарки. Либо сделать заказ по телефону, – рассказала Людмила Корнева.

Доставка

Наличие доставки – важный показатель  в выборе компании. Это говорит о том, что компания с уважением относится к клиентам и заботится о них. 

 

Теперь найти подарок, увидев который ребенок наградит вас счастливой улыбкой, будет гораздо проще. А где искать сладкие радости - вы тоже уже знаете.

Тула, ул. Чмутова, 162Б, Тула
пн-пт с 9-00 до 19-00;
сб с 9-00 до 14-00.
Телефон: +7 (4872) 22-24-44, 22-23-44.
konditergrad.ru
 
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Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году, Фото: 2
Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году, Фото: 3
Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году, Фото: 4
Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году, Фото: 5
Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году, Фото: 6
Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году, Фото: 7
Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году, Фото: 8
Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году, Фото: 9
Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году, Фото: 10
Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году, Фото: 11
Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году, Фото: 12
Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году, Фото: 13
Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году, Фото: 14
Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году, Фото: 15
Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году, Фото: 16
Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году, Фото: 17
Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году, Фото: 18
Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году, Фото: 19
Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году, Фото: 20
Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году, Фото: 21
Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году, Фото: 22
Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году, Фото: 23
Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году, Фото: 24
Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году, Фото: 25
Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году, Фото: 26
Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году, Фото: 27
Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году, Фото: 28
Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году, Фото: 29
Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году, Фото: 30
Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году, Фото: 31
Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году, Фото: 32
Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году, Фото: 33
Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году, Фото: 34
Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году, Фото: 35
Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году, Фото: 36
Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году, Фото: 37
Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году, Фото: 38
Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году, Фото: 39
Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году, Фото: 40
Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году, Фото: 41
Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году, Фото: 42
Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году, Фото: 43
Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году, Фото: 44
Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году, Фото: 45
Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году, Фото: 46
Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году, Фото: 47
Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году, Фото: 48
Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году, Фото: 49
Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году, Фото: 50
Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году, Фото: 51
Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году, Фото: 52
Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году, Фото: 53
Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году, Фото: 54
Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году, Фото: 55
Кондитерград: Готовим сладкие подарки к Новому году, Фото: 56
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 09:24 +7
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