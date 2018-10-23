Туляки выбрали три лучших ресторана

С 21 сентября по 22 октября мы проводили на Myslo голосование за самые лучшие рестораны в Туле. Теперь мы знаем, куда туляки чаще всего заглядывают, чтобы вкусно поесть и провести вечер в приятной компании.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 22 октября, после проверки участников на накрутку голосов, и удаления этих накрученных голосов.

Из-за накруток реальные результаты и распределение мест отличается от рейтинга, который отображается в таблице голосования.

Победителем голосования стал ресторан «Сударъ» — он набрал 1512 голосов!

Второе место и 1128 голосов получил ресторан «Иверия».

Третье место и 806 голосов туляки отдали ресторану Cernovar.

Поздравляем всех победителей и благодарим всех участников!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное

звание ресторана.

Рестораны, занявшие второе и третье места, также получат не менее почётные наклейки!

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг ресторанов Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.