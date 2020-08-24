В «Ситилинк» проходит масштабная акция для юридических лиц

В одной из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники «Ситилинк» проходит федеральная акция для юридических лиц. До 31 августа техника для офиса и дистанционной работы со скидками до 40%.

Предложение распространяется на компьютеры и моноблоки, мониторы, МФУ и принтеры, картриджи, клавиатуры и мыши, программное обеспечение, проекторы и экраны, офисная техника и аксессуары, мебель. В акции участвует порядка 400 наименований техники. При покупке товаров из участвующего ассортимента покупатель получает возможность получить скидку на его стоимость при применении промокода LOWPRICE.

Так, стоимость IRU Office 313, Intel Core i3 8100, DDR4 4ГБ, 240ГБ (SSD), Intel UHD Graphics 630, Windows 10 Professional по промокоду будет доступен на 2000 рублей дешевле, а при покупке струйного принтера EPSON L132 экономия составит 10%.

Елена Шамбер, директор по корпоративным продажам «Ситилинк»:

Елена Шамбер - Мы понимаем, что сегодня, в период восстановления, поддержание бизнеса особенно актуально. В портфеле компании актуальные товары электроники и техники, продукты программного обеспечения, мебель и канцелярия — все необходимое для современного бизнеса. Мы открыты к диалогу и всегда готовы помочь в формировании заказа с учетом особенностей бюджета.

Подробнее об организаторе акции, сроках, правилах и условиях ее проведения, количестве товаров, участвующих в акции, уточняйте на сайте.

товары, участвующие в акции

Компьютер IRU Office 315 — скидка по промокоду составит 2000 рублей.

Характеристики:

процессор: Intel Core i5 8400;

частота процессора: 2.8 ГГц (4 ГГц, в режиме Turbo);

оперативная память: DIMM, DDR4 8192 Мб 2400 МГц;

видеокарта: Intel UHD Graphics 630;

HDD: 1000 Гб, 7200 об/мин, SATA III;

операционная система: Windows 10 Professional.

Монитор HP Pavilion 32 QHD 31.5″ - скидка составит 2586 руб.

Характеристики:

экран: 31.5″, частота: 60Гц,

матрица VA с разрешением 2560×1440,

отношением сторон 16:9,

яркостью 300 кд/м2, временем отклика (GTG) 20мс,

AMD FreeSync, HDMI, Display Port.

Принтер струйный EPSON L132:

Характеристики:

технология печати: струйный, цветной,

формат: A4, максимальная скорость печати (ЧБ) до 27 стр/мин,

формата А4, USB, встроенная СНПЧ.

«Ситилинк» — одна из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники, входит в ГК Merlion. На рынке с 2008 года. В инфраструктуре компании интернет-магазин citilink.ru, более 650 магазинов и пунктов выдачи заказов в 360 городах России. В продуктовом портфеле порядка 800 мировых брендов и 70 000 наименований компьютерной, цифровой, бытовой техники, а также других категорий товаров, включая садовую, автомобильную электронику, офисную мебель, канцелярию. В портфеле услуг — сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества, а также иные цифровые услуги. 1 место в исследовании Data Insight «Онлайн-рынок бытовой техники и электроники» (период июль 2018-июнь 2019).

в исследовании Data Insight «Онлайн-рынок бытовой техники и электроники» (период июль 2018-июнь 2019). 2 место в рейтинге TOP-100 крупнейших магазинов России E-Commerce Index 2019 Data Insight.

в рейтинге TOP-100 крупнейших магазинов России E-Commerce Index 2019 Data Insight. 8 место в рейтинге «10 главных продавцов Рунета» по версии Forbes

Сайт

Колл-центр: (4872)740−052.

*Подробнее об организаторе акции, сроках, правилах и условиях ее проведения, количестве товаров, участвующих в акции, уточняйте на официальном сайте www.citilink.ru.

Юридический адрес ООО «Ситилинк»: 105122, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 7, стр. 1, этаж 1, пом. I, ком. 51. ОГРН: 1147746461422.