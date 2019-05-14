Калуга, рок-н-ролл и Дом восходящего солнца

За последнее время Калуга в Туле, как и Тула в Калуге, стали уже практически своими, а потому и интерес к их спектаклям особый.

Туляки представят в Калуге две своих последних работы – драматическую историю по рассказам Василия Шукшина «Кони привередливые» и комедию «Умная дурочка» по пьесе великого испанца Лопе де Вега. А вот калужане порадуют тульского зрителя тремя постановками.

Завтра будет показан уже классический спектакль «Пять вечеров» по пьесе Александра Володина. Наверное, нет театра в нашей стране, где хотя бы раз не шла эта трогательная история о любви и верности. В Туле спектакль «Пять вечеров» с успехом показывался в шестидесятые годы прошлого века. Потом был прекрасный фильм Никиты Михалкова с Людмилой Гурченко и Станиславом Любшиным в главных ролях. Но каждое новое поколение зрителей и режиссеров видит в этой истории что-то свое, созвучное времени.

Завершатся гастроли романтической историей любви по пьесе Владимира Гуркина «Саня, Ваня, с ними Римас». Название пьесы вряд ли что скажет обычному зрителю. Но в данном случае для знака качества достаточно фамилии ее автора. Владимир Гуркин – автор вечнозеленой комедии «Любовь и голуби».

Правда, пьеса «Саня, Ваня…» написана в другом жанре – это драма о человеческих судьбах, в которые безжалостно вмешалась война. Но теперь мир, и надо как-то устраивать жизнь, несмотря ни на что. Несмотря на то, что любимая девушка встречает вернувшегося через восемь лет разлуки фронтовика свадьбой с другим.

А начнется все сегодня со спектакля по заявкам радиослушателей и тульских зрителей. По заявкам радиослушателей – это жанр происходящего, но заявки тульских зрителей – вполне реальные. «Дом восходящего солнца» калужане привозят в Тулу далеко не в первый раз, и каждый раз они ожидаются с большим интересом. Абсолютно точно, что в паузах между гастролями некоторые тульские поклонники этого спектакля ездят смотреть его в Калугу.

Традиционно билеты на «Дом восходящего солнца» в обоих городах разлетаются со скоростью ветра. История о юности поколения, когда все мы в душе хоть немного, да хиппи, стала уже настоящей легендой. С 11 апреля 2009 года она идет только при аншлагах, до сих пор – ведь мечты о путешествии к морю, где обязательно притаился тот дом, где нас обязательно ждут, близки каждому. Тем более, что молодость – быстротечна, и посетить этот дом надо успеть, пока у тебя в душе пульсирует рок-н-ролл, и ты полностью открыт миру и восходящему солнцу.