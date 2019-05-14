Как безопасно купить автомобиль с пробегом?

Фото Алексея Пирязева.

Продажей автомобилей с пробегом сегодня занимаются многие: частные лица, интернет-сервисы, авторынки и специализированные автосалоны.

Услуги последних с каждым годом становятся все популярнее. Специализированные салоны помогают избежать неприятных последствий – например, покупки автомобиля с серьезными техническими неисправностями или юридическими проблемами (когда машина находится в залоге, аресте, угоне и т. д.). Разберемся, в чем заключаются преимущества покупки автомобиля с пробегом в автосалоне, на примере компании «Автокласс-Эксперт».

Откуда автосалон берет автомобили с пробегом?

Автосалон «Автокласс-Эксперт» входит в состав группы компаний «Автокласс», которая объединяет официальных дилеров BMW, Mazda, Renault, Lada, Chevrolet Niva, Fiat, Hyundai, Mitsubishi, Peugeot, Citroen в Тульском регионе.

Автомобили с пробегом обычно попадают в «Автокласс-Эксперт» по системе Trade-in: покупатель сдает свой б/у автомобиль в салон дилера и доплачивает оставшуюся часть стоимости новой машины.

Автомобили, принятые по системе trade-in, проходят тщательную подготовку, после чего отправляются на продажу в салон автомобилей с пробегом.

Есть и другие варианты поступления автомобиля в салон: например, когда владелец транспортного средства сам выставляет его на продажу в «Автокласс-Эксперт», либо салон выкупает этот автомобиль у собственника. В этих случаях машины также проходят полную проверку.

В чем преимущества покупки в автосалоне?

Каждое авто с пробегом в салоне проходит доскональный осмотр и детальное диагностирование, при необходимости осуществляется ремонт. Изучается прошлое машины, во внимание берётся каждая деталь:

количество собственников;

реальный пробег;

как и где производилось обслуживание.

История каждого автомобиля подкрепляется документами собственной экспертизы. Помимо этого, производится детальная проверка юридического прошлого транспортного средства.

Автомобили с пробегом в автосалоне проходят обязательную предпродажную подготовку. Это мойка, чистка салона профессиональными средствами, устранение различных косметических дефектов.

Еще одно преимущество услуг автосалона — максимальное удобство совершения покупки.

Менеджер внимательно выслушает вас, выяснит, чего вы хотите и предложит все варианты, которые удовлетворяют ваши потребности и пожелания, расскажет все сведения об автомобилях, имеющихся в наличии. Вы сможете сами протестировать понравившиеся авто во время пробной поездки, а также проверить лакокрасочное покрытие с помощью толщиномера, который вам предоставят в автосалоне.

Специализированный автосалон оказывает широкий спектр дополнительных услуг, в том числе обмен автомобиля по программе Trade-in и помощь на дорогах в любое время суток, включая эвакуацию, техническую и юридическую поддержку.

Немаловажным фактом в пользу сотрудничества с автосалоном является возможность приобретения автомобиля с пробегом в кредит.

Случается, что накопленных денег бывает недостаточно для покупки машины, а собственник не соглашается снижать цену или принять недостающую часть суммы в рассрочку. Конечно, при покупке автомобиля у частного лица вы также можете воспользоваться кредитованием, однако, придется самостоятельно обивать пороги банков в поисках подходящих вам условий. В автосалоне же помогут определиться с выбором банка и оформят всю соответствующую документацию – это дополнительная экономия времени и сил.

Приобретение собственного автомобиля – мечта многих людей. Автосалон может стать надежным решением для безопасной покупки автомобиля с пробегом и не отнимет при этом уйму времени и сил.

«Автокласс-Эксперт» - салон автомобилей с пробегом от ГК Автокласс.

Тула, Новомосковское шоссе, 27.

Телефон +7(4872)70-40-20.

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