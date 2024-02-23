Хор Турецкого в Туле: «Танцевать сегодня в зале разрешается!»

Фото Алексея Пирязева

Михаил Турецкий и его коллектив признаются: в оружейную столицу возвращаются с огромным удовольствием. Тула рада им в ответ: дарит цветы и, конечно, пряники. В большом репортаже узнаем, чем Хор Турецкого удивил туляков на этот раз.

В преддверии Дня защитника Отечества Хор Турецкого приехал в Тулу с большим праздничным концертом. Оделись мужчины соответствующе: в пиджаки камуфляжной расцветки и чёрно-белые рубашки. Пели о главном: родине, любви, храбрости и... даже спели гимн нашего города!

Начали с военной песни: повод соответствует, да и что лучше объединит зал, чем общая память о войне. «От героев былых времен» подействовала на всех одинаково: зрители до одного встали и молча слушали Хор Турецкого. Многие заплакали.

Исполняли «Третью песню Леля»Римского-Корсакова, потом - городской романс, ещё патриотическое признание - авторскую песню «Русь», печального «Ямщика». Потом - классика советского рока: «Звезда по имени Солнце» Виктора Цоя.

Песня «Госпожа удача» из знаменитого «Белого солнца пустыни» как нельзя лучше подошла тематике концерта, ведь она про дерзкий вызов судьбе, надежду на настоящую любовь и тоску по родному краю. Кроме всего, какой здесь простор для артистизма солистов: можно и танцевать до упаду, и залихватски свистеть!

Классика из фильмов - есть! Теперь - классика «народная»! Зазвучала «Снег кружится, летает и тает...», свет приглушили. Михаил Турецкий «разрешил» зрителям танцевать прямо в зрительном зале: «Вставайте, администрация концертного зала говорит, что танцевать можно!» Можно значит можно! Два раза зрителей просить не пришлось. Под аккомпанемент ведущих теноров мужчины стали приглашать своих дам на танец.

Посмотрите, как завораживающе это было!

Теперь - к сольным номерам. Евгений Тулинов - один из первых участников Хора Турецкого. С коллективом он уже больше 30-ти лет. Евгений - тенор, а ещё талантливейший оперный певец. Он подарил тулякам часть самого высокого искусства: исполнил арию из оперы «Паяцы», которая называется «Смейся, паяц, над разбитой любовью». Ария о том, что паяц (шут, клоун) должен скрыть свою боль и быть смешным несмотря на муки от предательства и ревности.

Итальянские мотивы прошли через весь концерт. От грустного паяца перешли к протяжной и чувственной «Bésame mucho»: «Бесаме, бесаме мучо-о-о...», подпевал весь зал. Слегка растрогался на медленной серенаде, но тут же взбодрился на энергичной «Bella ciao» - итальянской народной песне, символе сопротивления времён Второй мировой войны. По случаю маленькой Италии в стенах концертного зала участники даже нарядились в национальные шляпы!

«Десертным» номером Михаил Турецкий объявил гимн Тулы. Ну кто из туляков не знает «Тула веками оружье ковала...»? Принялись петь всем залом. Несколько раз повторяли: то кто-то споёт Шнурковая вместо Курковая, то кто-то тише, а кто-то громче, а то и просто перепевали ещё раз для удовольствия.

После концерта, по традиции, цветы и пряники. А ещё - два раза номер на бис и бесконечные аплодисменты.

Михаил Турецкий давал интервью после концерта. Даже спустя два часа, что он пел, танцевал и активно общался со зрителями, усталым не выглядел. Пиджак, как и в самом начале концерта, был идеально выглажен и сидел ровно на плечах, на лице сияла улыбка: Маэстро снова был готов исполнять.

Михаил рассказал, что одна из главных ценностей сегодня - единение и правда. Это было заметно, впрочем, и по наполнению его концертной программы.

- Конфликт – основа драматургии. Конфликт, который у нас сейчас происходит с окружающей действительностью, сильно нас мобилизовал и сплотил. Люди поняли, что нет другой родины. Что надо начинать с себя, никто не придёт и не сделает нашу жизнь лучше, кроме нас самих.

Отвечая на вопросы, Михаил Турецкий признался: он тонко чувствует энергию зрителя.

- В прошлом году Вы приезжали с юбилейной программой «Мне 60, и это здорово!». Тогда Вы признались, что по сути «энергетический вампир»: питаетесь энергетикой зрителей.

- Я с таким удовольствием отдаю энергию! Это как в спортзале: сначала не хочешь на тренировку, думаешь: «Ничего не отдам этим снарядам!» А после выкладываешься и уходишь окрылённым. Так и здесь: я отдаю всего себя. Неважно где я, какого «престижа» концерт: Кремлёвский зал или компания из 70-ти человек.

- Можно ли помолодеть, заряжаясь энергетикой зала?

- Честно говоря, много сил занимает логистика. В разъездах и постареть можно! Дорога – самое сложное. Но Тула даёт жизненные силы! Тула даёт столько любви! Эти лица, о, эти лица! Из зрительного зала не видно, но мы видим всё и всех. На лицах счастье. Подпевают даже мужчины.

Говорят, если мужчины на концерте поют, экология в городе хорошая! Мужчина оживает, где хороший воздух, природа.

- Как вы создаёте «мужской» репертуар из такого многообразия тем и мотивов: любовь к родине, любовь к женщине, подвиг, веселье?

- Всё просто: это искусство, здесь куча связей и ассоциаций. Когда-то я собрал коллектив SOPRANO Турецкого, чтобы они смогли заменить мужской хор, исполнить, например, «Ромашки спрятались» Ольги Воронец. Помните, «Зачем вы девочки, красивых любите...»Песни, которые поют мои парни, априори мужские, иногда мужские «с нажимом». Тем более, песни о любви очень нравятся женщинам: они любят, когда по ним страдают, когда «глыба» мужская таять начинает!

- Как сильно вас вдохновляет постоянная смена картинки «за окном»: города, регионы, разные культуры?

- Очень вдохновляет. Без перемен не могу жить. Пытаюсь как можно больше ухватить. Иосиф Кобзон говорил мне: «Миша, надо себя как можно больше изнурять». Стараюсь следовать этому: можно ведь давать не один концерт в день, а два или три!

- Поделитесь планами на будущее: чего нам ждать в вашем творческом пути?

- Творчество и план – понятия несовместимые. Будет ли вам кутюрье рассказывать, как планирует раскроить полотно? Сказать ничего не могу больше!

Мы поговорили с поклонниками творчества Хора Турецкого. Все как один утверждают: их шоу поражают артистизмом участников и чистотой исполнения.

Елена Иванова и Владимир Панфёров специально приехали в Тулу из Плавска. Они точно знают, что на концертах Хора Турецкого зрителей ждёт масса эмоций.

- Мы в таком хорошем настроении! Владимир юбиляр: вчера у него был день рождения, и нам подарили билет на этот концерт. У Хора Турецкого замечательное исполнение, и мы всегда хотели его услышать, что называется, в живую. Пришли на их концерт в первый раз. Знаем, что приезжали в начале зимы SOPRANO Турецкого, но нам больше по душе мужские голоса, поэтому на девчонок не ходили.

Тамара Викторовна пришла на концерт с дочерью Натальей Константиновой.

- На концерте Хора Турецкого впервые. Это какой-то праздник души! Такая мужская энергия, страсть преобладает на их концертах. Правда, пока визуально хорошо знаем только Михаила Турецкого...

Евгения Петровна любит концерты. Не так давно она побывала на концерта нашего знаменитого земляка - SHAMANа!

- С концерта SHAMANа вышла в восторге: он на меня так подействовал, что я попыталась встать, но даже не смогла: ноги подкосились! От Хора Турецкого жду того же! Мне так нравятся статные мужчины, их прекрасные голоса... Мой любимчик - с длинными чёрными волосами (Олег Бляхорчук - прим.). Надеюсь сегодня рассмотреть его получше!

Юная Мария признаётся: Хор Турецкого - второй её любимый музыкальный исполнитель после одного популярного современного певца. На концерте она с мамой Анастасией.

- Мне так интересно увидеть Хор Турецкого в живую! Это непередаваемые эмоции. На концертах бываем редко, я вот была где-то на четырёх в своей жизни. Рада, что попала сюда. Слышала несколько песен Хора, теперь хочу узнать новые композиции.

Анастасия добавляет:

- Наши сиденья на седьмом ряду. Достаточно близко к сцене. Надеюсь хорошенько рассмотреть таких прекрасных мужчин!