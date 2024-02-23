Что желают тулячки мужчинам на 23 Февраля?

В День защитника Отечества чествуют всех, кто имеет отношение к Российской армии, а также этот праздник принято считать мужским днем. Myslo вышел на улицы Тулы и задала прекрасным жительницам города три вопроса.

Как в вашей семье отмечают День защитника Отечества? Какие подарки вы дарите своим мужчинам 23 Февраля? Что бы вы пожелали мужчинам Тулы?

Валерия Минеева, студентка ТГПУ:

1. Мы с мамой встаем пораньше. Ищем какую-нибудь веселую поздравительную песню. Готовим подарки, а потом идем будить мужчин. Иногда накрываем чисто мужской стол: картошка-пюре, сало, маринованные огурчики и помидорчики. Еще печем торт.

2. С подарками креативим. Мастерили букет из носочков, рисовали поздравительные плакаты.

3. Будьте смелыми, целеустремленными и сильными. И пусть все желания сбываются! Главное — здоровья!

Алла Падрова, сотрудница одного из тульских заводов:

1. В этом году не строю планов на праздник. Но всегда стараемся отмечать, устраиваем небольшое застолье. Главное — поздравить мужчин теплыми словами.

2. Стараюсь выбрать мужу что-то полезное, практичное, и при этом чтобы не было больших трат из семейного бюджета.

3. Желаю всем мужчинам храбрости, бодрости духа и здоровья. Пусть все будет хорошо!

Александра Роан, риелтор:

1. Мой отец, его братья, оба деда — военные. Настоящие защитники. Для нас это не только праздник, но и день памяти. Готовим праздничный ужин и проводим вечер в семейном кругу.

2. Обычно дарим что-то вкусненькое, папа — большой любитель кофе.

3. Желаю силы духа, крепкого здоровья, любви и уважения близких, побольше счастливых моментов. А всем нам — мирного неба над головой!

Виктория Сулейманова, менеджер по продажам:

1. Стараемся каждый год в этот день собраться всей семьей и душевно посидеть вечером. Прекрасный повод пообщаться!

2. Всегда с большим удоволь­ствием готовлю милые подарочки. Папа увлекается рыбалкой. В подарок выбираю то, что связано с его хобби и может пригодиться.

3. Желаю крепкого здоровья, успехов, большой удачи и постоянного продвижения во всех начинаниях!

Ольга Никонорова, мама в декрете:

1. Помню этот праздник, когда еще отмечали День Советской Армии. В День защитника Отечества обычно планируем активный отдых: всей семьей катаемся на лыжах и коньках. Столы не накрываем — мы за ЗОЖ и умеренное питание.

2. В семье в этот день дарим друг другу хорошее настроение.

3. Желаю счастья, здоровья, успехов во всем! Найти любимую девушку или женщину! И родить много сыновей!

Юлия Бортулева, преподаватель в колледже искусств:

1. Поздравляю дедушку, папу, мужа и, конечно же, сыновей! Папа служил на флоте, День защитника Отечества — наш семейный праздник.

2. Дарю что-то нужное, например те же носки. Детям — игрушки и раскраски.

3. В трудную минуту наши мужчины встанут на защиту Отечества… Но желаю, чтобы в повседневной жизни вы оставались защитниками и опорой своей семьи! Будьте здоровыми и мужественными!

Елена Строкатенко, учитель биологии в лицее № 2:

1. Я работаю в школе, и там мы поздравляем коллег-мужчин. У нас коллектив очень дружный. Накрываем стол мужчинам: чай, кофе и тортик.

2. Нет такого, что мы скидываемся женским коллективом и дарим подарок от всех. Каждая подготавливает приятный маленький подарок коллеге-мужчине. Дарим либо вкусняшки, либо что-то нужное.

3. Желаю мира, любви, счастья, здоровья и улыбок!

Наталья Оленникова, сотрудница УК:

1. Не все мужчины служили по разным причинам, но для своей страны и семьи они точно защитники. 23 Февраля поздравляю своих защитников — сына и мужа! Готовлю торт и маленькие подарочки.

2. Каждому — индивидуальный подарок. Сейчас выбор огромнейший! Даже носки можно подарить с прикольным принтом.

3. Здоровья! В этом году такая снежная зима, поэтому ходите по улицам уверенно, не поскальзывайтесь!

Ксения Акимова, повар:

1. В этот день у нас дома царит атмосфера праздника. Собираемся за столом и поздравляем наших мужчин. Дарим подарки, говорим теплые слова.

2. Стараюсь найти что-то особенное, что останется на долгую память. Коллегам дарю красивые наборы с чаем или кофе. Родным выбираю что-то по их интересам и потребностям. О том, что им нужно, стараюсь узнать заранее и тайно.

3.Крепкого здоровья! И несмотря ни на что, оставайтесь мужчинами!

Татьяна Потапова, продавец:

1. Муж и зять — военные. Подрастают три внука, думаю, тоже станут военными. Отмечаем День защитника Отечества в кругу семьи каждый год.

2. Стараюсь сделать всем сюрпризы. Узнаю, что зять хочет, что внукам нужно. За месяц закупаю подарки. Внукам дарю что-то полезное например, абонементы в бассейн или спортивные кружки. Муж и зять увлекаются охотой.

3. Самое главное всем, всем, всем — здоровья, любви, чтобы всегда были денежки!