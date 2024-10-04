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Закрытие мотосезона, квартирник и спектакль с Максимом Авериным: выходные в Туле

Закрытие мотосезона, квартирник и спектакль с Максимом Авериным: выходные в Туле

А еще матч «Тулицы» и спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва-Петушки» — в нашем обзоре выходных.

Закрытие мотосезона

Когда: 6 октября, воскресенье, 12.00.

Где: Парк «Патриот».

Закрытие мотосезона

6 октября тульские байкеры официально закрывают мотосезон. В 12.00 участники мотопробега соберутся возле парка «Патриот». 

 

Квартирники в кафе «Октавы»

Когда: 4 октября, пятница, 17.00.

Где: Творческий кластер «Октава».

Квартирники в кафе «Октавы»

4 октября в кафе «Октавы» пройдет музыкальный вечер певицы Юлии Хабаровой.

 

Лев зимой

Когда: 5 октября, суббота, 18.00.

Где: Городской концертный зал.

Лев зимой

5 октября в Городском концертном зале покажут спектакль «Лев зимой» с Максимом Авериным.

 

АКМ – «Торос»

Когда: 4 октября, пятница, 19.00.

Где: Ледовый дворец.

АКМ – «Торос»

4 октября в Ледовом дворце АКМ примет «Торос».

 

«Тулица» — «Динамо»

Когда: 5 октября, суббота, 17.00.

Где: Спорткомплекс «Тула-Арена».

«Тулица» — «Динамо»

5 октября в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдет матч «Тулица» — «Динамо». 

 

Москва-Петушки

Когда: 5 октября, суббота, 18.30.
Где: Тульский камерный драматический театр.
 

Москва-Петушки

5 октября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва-Петушки».

 

а что в кино?

Любовь зла

Харизматичный вор-домушник Максим попадает в неприятности, задолжав деньги опасным бандитам. Во время очередного ограбления он становится свидетелем отчаянного поступка, который совершает неожиданно вернувшаяся хозяйка квартиры Ева: она пытается сжечь всё, что напоминает о парне-предателе, и вдобавок покончить жизнь самоубийством. Максим решает остановить Еву и уберечь себя от еще больших проблем.

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Автор:
вчера, в 14:34 +2
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