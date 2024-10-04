Закрытие мотосезона, квартирник и спектакль с Максимом Авериным: выходные в Туле

А еще матч «Тулицы» и спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва-Петушки» — в нашем обзоре выходных.

Когда: 6 октября, воскресенье, 12.00. Где: Парк «Патриот».

6 октября тульские байкеры официально закрывают мотосезон. В 12.00 участники мотопробега соберутся возле парка «Патриот». Квартирники в кафе «Октавы» Когда: 4 октября, пятница, 17.00. Где: Творческий кластер «Октава».

4 октября в кафе «Октавы» пройдет музыкальный вечер певицы Юлии Хабаровой. Лев зимой Когда: 5 октября, суббота, 18.00. Где: Городской концертный зал.

5 октября в Городском концертном зале покажут спектакль «Лев зимой» с Максимом Авериным. АКМ – «Торос» Когда: 4 октября, пятница, 19.00. Где: Ледовый дворец.

4 октября в Ледовом дворце АКМ примет «Торос». «Тулица» — «Динамо» Когда: 5 октября, суббота, 17.00. Где: Спорткомплекс «Тула-Арена».

5 октября в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдет матч «Тулица» — «Динамо». Москва-Петушки Когда: 5 октября, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр .





5 октября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва-Петушки».

а что в кино? Любовь зла

Харизматичный вор-домушник Максим попадает в неприятности, задолжав деньги опасным бандитам. Во время очередного ограбления он становится свидетелем отчаянного поступка, который совершает неожиданно вернувшаяся хозяйка квартиры Ева: она пытается сжечь всё, что напоминает о парне-предателе, и вдобавок покончить жизнь самоубийством. Максим решает остановить Еву и уберечь себя от еще больших проблем.