Закрытие мотосезона, квартирник и спектакль с Максимом Авериным: выходные в Туле

Закрытие мотосезона
Где: Парк «Патриот».
6 октября тульские байкеры официально закрывают мотосезон. В 12.00 участники мотопробега соберутся возле парка «Патриот».
Квартирники в кафе «Октавы»
Где: Творческий кластер «Октава».
4 октября в кафе «Октавы» пройдет музыкальный вечер певицы Юлии Хабаровой.
Лев зимой
Где: Городской концертный зал.
5 октября в Городском концертном зале покажут спектакль «Лев зимой» с Максимом Авериным.
АКМ – «Торос»
Где: Ледовый дворец.
4 октября в Ледовом дворце АКМ примет «Торос».
«Тулица» — «Динамо»
Где: Спорткомплекс «Тула-Арена».
5 октября в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдет матч «Тулица» — «Динамо».
Москва-Петушки
Где: Тульский камерный драматический театр.
5 октября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва-Петушки».