Что посмотреть: Эстетика восьмидесятых в современных сериалах

Очень странные дела (2016 - ...)

Американский научно-фантастический сериал заслуженно занимает свое место в нашей подборке. Этот кинофеномен культивирует фантастику 80-х и заодно создает культ вокруг себя, собирая воедино эстетику ранних спилберовских фильмов. В данном случае ретроспектива является не подтверждением кризиса идей, а успешным примером умелого использования старых инструментов.

Черное зеркало: "Сан Джуниперо" (2016)

Сериал «Черное зеркало» известен как беспощадное исследование нашего возможного неблагополучного будущего. Тем более интересно, что премия «Эмми» в номинации «Лучший телефильм» досталась почти утопической серии, в которой герои скрываются от реальности в цифровых проекциях прошлого. По сюжету Сан Джуниперо – это виртуальный город, в который погружаются люди, физически ограниченные в оффлайновом мире.

Данную серию уместно рассматривать не только как произведение, поднимающее сложные темы эвтаназии и однополых отношений, но еще и как метафору индустрии развлечений. Фильмы и музыка консервируют в себе уходящие эпохи, современные технологии позволяют зрителю погружаться в них с головой, забыв о датах в календаре. Тем временем создатели развлекательного продукта легко могут конструировать уютные ретро-миры.

Мне это не нравится (2020)

17-летняя школьница по имени Сид (София Лиллис из «Оно»), живущая где-то в американском пригороде, про себя грубо возмущается по поводу всего своего непримечательного окружения и вообще чувствует себя по жизни в чужой тарелке. В ряд из неразделенной любви, незаживающей раны от семейной трагедии и противных школьных подколок в какой-то момент добавляются неконтролируемые телекинетические способности (что-то похожее было в другом нетфликсовском сериале про школьников «Очень странные дела»), после чего и без того непонятная подростковая жизнь превращается в сущий ночной кошмар. Единственная отдушина — дружба с лучшей подругой Диной и соседом Стэнли.

Блеск (2017)

Лос-Анджелес 1980-х. Безработная актриса Рут (Элисон Бри) безуспешно ходит по прослушиваниям. Она настолько отчаялась, что подумывает о съемках в порно. Внезапно ее приглашают на кастинг, который оказывается набором в участницы телешоу, посвященного женскому профессиональному рестлингу. Почти ни у кого из нанятых в шоу женщин нет спортивного или каскадерского опыта, но режиссера Сэма (Марк Марон) это не волнует. Он работает над проектом лишь потому, что надеется получить от продюсера шоу деньги на новый фильм. Поэтому он берет всех, кто недорого обходится и кто колоритно смотрится. Рут, в отличие от коллег, невзрачна, но зато она больше всех старается. Также работу получает ее бывшая лучшая подруга Дебби (Бетти Гилпин), которая ненавидит Рут с тех пор, как узнала, что та переспала с ее мужем.

Чернобыль (2019)

Пронзительный мини-сериал о советской катастрофе в жанре исторической драмы, созданный американским телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky. «Чернобыль» состоит из пяти серий, посвященных аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, ликвидации последствий этой аварии и расследованию её причин.

Оно (2017)

Чудовищное воплощение детских страхов, клоун Пеннивайз приходит за новыми свежими жертвами каждое поколение – раз в 27 лет. Так же случилось и с экранизацией романа Стивена Кинга «Оно», вновь появившейся на экранах спустя одну жизнь рок-звезды. Время действия сместилось в соответствии с реальностью: из 50-х мрачные приключения подростков-аутсайдеров переместились в 80-е.

Драйв (2011)

Лос-Анджелес — город, который как воплощает даже самые смелые мечты, так и с завидной легкостью разбивает их о стены суровой реальности. Причем второе в нем происходит куда чаще, чем первое.

В "Драйве" мир несправедлив, прекрасной девушке нужна помощь, а наш герой под неспешный синтипоп должен все уладить. Нарратив истории с завидной легкостью вмещается в рамки одного предложения, но фильм о бравом при свете дня каскадере и матером с наступлением ночи грабителе от этого умудрился стать двухчасовой одой романтике и стилю восьмидесятых.



Американская история ужасов: 1984 (2019)

Летом 1984 года группа подростков, увлекающихся аэробикой, решает сбежать из Лос-Анджелеса, в котором орудует на самом деле существовавший серийный убийца Ричард Рамирес (Зак Вилла) по прозвищу Ночной Странник, в летний лагерь «Редвуд». Там ребята собираются работать вожатыми и оттянуться, что по меркам любого слешера затея так себе, особенно учитывая то, что в 1970 году уборщик Бенджамин Рихтер (Джон Кэрролл Линч) по прозвищу Мистер Перезвон устроил в «Редвуде» резню. В сериале потрясающе передана атмосфера Америки 80-ых годов. Неподдельное увлечение парнями и девушками аэробикой, пышные прически, идеально подобранный саундтрек - все это на высоте.

Поза (2018 – ...)

Разворачивающееся в Америке в конце 1980-х и начале 1990-х годов шоу показывает несколько сегментов жизни в Нью-Йорке — балл-культуру, жизнь даунтауна, а также взлёт эпохи Трампа.

Кунг Фьюри (2015)

В Майами 80-х появляется самый опасный преступник всех времен — Адольф Гитлер, по прозвищу Кунг Фюрер. Суперкоп Кунг Фьюри решает совершить путешествие во времени в нацистскую Германию, чтобы убить Гитлера и положить конец нацистской империи.

Восьмидесятые (2011 – 2016)

Сериал «Восьмидесятые» — это история одного из самых интересных периодов в жизни нашей страны. Мы как-то обходились без интернета и мобильного телефона. А чтобы передать ключ от квартиры, просто оставляли его под ковриком. Это было странное время, когда нельзя было ничего купить, но достать можно было все. В каждой квартире обязательно стояли югославский гарнитур и шведская стенка, а лучшим подарком были французские духи и электрическая бритва. Это время и вспоминает второкурсник Ваня Смирнов, который живет в обычной московской хрущевке и первым в своей семье получает высшее образование.

Культуре, как и человеку, свойственно рефлексировать по ушедшим временам, заниматься самокопанием, чтобы в конечном счете, проанализировав свое прошлое, создать что-то совершенно новое.

Мы надеемся, что хотя бы пару фильмов или сериалов обязательно попадут в вашу фильмотеку и станут непременным украшением ваших уютных вечеров.