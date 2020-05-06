Руководитель Центра медицины катастроф о COVID-19, работе скорой и приметах

И. о. главного врача областного Центра медицины катастроф Сергей Мухин поучаствовал в серии прямых эфиров «Отвечают врачи» в официальном аккаунте министерства здравоохранения Тульской области в соцсети ВКонтакте.

Туляки спрашивали, через сколько должна приезжать скорая, чем отличаются неотложные вызовы от экстренных и должны ли медики надевать бахилы, когда входят в квартиру.



Сергей Мухин,

руководитель Центра медицины катастроф

– Через сколько должна приехать скорая помощь?

– Все вызовы делятся на две категории: неотложные и экстренные. Если поступил экстренный вызов, то, по правилам, специалисты должны приехать в течение 20 минут. Если речь идет о неотложном вызове, то по приказу Министерства здравоохранения РФ от 20 июня 2013 г. № 388н, по которому мы работаем, время доезда не регламентировано. Такие вызовы обслуживает первая освободившаяся бригада при отсутствии экстренных вызовов. Решение о том, к какой категории относится вызов, принимает диспетчер. Он должен всегда предупреждать вас о категории вызова.

– В чем разница между экстренной и неотложной помощью?

– К категории экстренных вызовов относятся травмы, роды, последствия ДТП, кровотечения, боль в грудной клетке, болевой синдром, признаки инсульта и т. д. Неотложные – это повышение температуры, обострение хронических заболеваний. Отдельный вопрос, который нам часто задают пациенты: к какой категории относятся вызовы с жалобами на повышенное давление? Всё зависит от ситуации. Если давление не очень высокое и вызвано тем, что человек забыл выпить таблетки, то это неотложный вызов. Но если у пациента признаки гипертонического криза: высокое давление, тошнота и слабость в конечностях, то вызов определяют экстренным.

Правильный вывод должен сделать диспетчер. Именно поэтому так важно точно отвечать на его вопросы.

Это не праздное любопытство, а тщательный сбор анамнеза, который может спасти жизнь.

Кстати, некоторые неотложные вызовы передаются на отработку в поликлинику. О том, что ваша заявка передана, вам также сообщит диспетчер.

– Если у человека нет паспорта или полиса и он не прописан в области, окажут ли ему помощь специалисты скорой?

– Конечно. Наша задача – оказать помощь, снять острое состояние. Скорая к вам приедет и сделает всё возможное, чтобы вам стало легче. Специалисты могут спросить документы, но если их нет, это не повлияет на качество оказания помощи.

– Если скорая приехала, а человеку уже стало легче – это считается ложным вызовом?

– У нас не существует понятия «ложный вызов». Бригада только порадуется, если человеку стало легче. Но каждому из нас нужно понимать, что в этот момент медицинская помощь может быть необходима кому-то другому. Если вам стало легче, пожалуйста, наберите 103 или 112 и сообщите, что помощь вам уже не нужна. Бригада поедет дальше и, возможно, в этот момент спасет кому-то жизнь.

– Происходят ли в работе необычные случаи?

– Да, бывает всякое. Однажды нам дали повод к вызову, сказали, что пациент умирает. Мы приехали и узнали, что человек порезал палец и упал в обморок от страха. Посмеялись вместе и порадовались, что ситуация не критическая.

– Во что должен быть одет сотрудник на вызове?

– Особой экипировкой оснащены бригады, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией. Они одеты в комбинезон, у них респиратор, очки, бахилы и перчатки. Обычный сотрудник должен быть одет в стандартный костюм скорой медицинской помощи, он в перчатках и маске. Пока у нас действует строгий масочный режим, так что маска должна быть обязательно.

– Что такое эпидемиологическая бригада? И транспортируют ли сейчас коронавирусных пациентов в биокапсуле?

– Эпидемиологическая бригада выезжает на вызовы, где есть основание полагать, что у пациента, возможно, COVID-19. К таким относятся: пациенты с ОРВИ, пневмонией, повышенной температурой, те, кто находятся на карантине или входят в круг контактных с человеком, заболевшим COVID-19.

В настоящий момент пациентов с подозрением на коронавирус транспортируют без биокапсулы.

Есть рекомендации Министерства здравоохранения РФ и главного санитарного врача России о том, что ее использование в этих случаях необоснованно. Но при этом нужно понимать, что такой пациент транспортируется в маске и перчатках. После перевозки обрабатываются костюмы врачей и машина, так что риск заражения сведен к минимуму.

– С какими симптомами, похожими на коронавирус, скорая госпитализирует в больницу?

– Признаки дыхательной недостаточности, наличие пневмонии. То, что может нести угрозу жизни.

– Есть ли у сотрудников скорой помощи приметы и суеверия?

– Медики очень суеверные люди. Считается, если утро началось с госпитализации, то весь день будешь кататься по больницам и госпитализировать пациентов. Но больше всего сотрудники скорой помощи не любят, когда им желают спокойной ночи. Этого делать ни в коем случае нельзя – дежурство будет напряженным.

– Должны ли сотрудники скорой помощи надевать бахилы в квартире?

– Применение бахил медработниками не предусмотрено. Нет никаких нормативных актов, которые заставляли бы сотрудников их надевать. Скорая помощь – это экстренная служба, такая же, как пожарная и полиция. Важна экстренность, не всегда есть время надевать бахилы.

из досье Myslo

Сергей Игоревич Мухин

Родился в 1983 году в Щекино.

Окончил мединститут ТулГУ.

С 2007 года работал на станции скорой помощи, в горбольнице №9 Тулы.

С октября 2019 года – зам. главного врача областного Центра медицины катастроф.

С 13 апреля 2020 года – и. о. главного врача Центра.