«Есть ощущение, что все вымерло. Но оно воспрянет»: концерт «Макулатуры» и творческая встреча с писателями в Туле

В книжном магазине «Манифест» состоялась встреча с писателем, поэтом и музыкантом Евгением Алехиным и писателем Кириллом Рябовым. А на следующий день в «Октаве» прошел концерт рэп-группы «Макулатура».

Фото Алексея Пирязева.

Участники встречи поговорили о современной литературе, поэзии и музыке. Также состоялась презентация книг «Путешествия и сны» и «Фрол».

— Книга «Тебя зовут Фрол» изначально должна была стать сценарием для фильма, — рассказывает Евгений Алехин. — Отправной точкой стало знакомство с артистом, которого зовут Фрол. Он очень обаятельный в жизни и не настолько обаятельный на экране. Фрол и подкинул нам материалы для сценария и будущего фильма.

Кирилл обработал материал, а потом выдал первую версию сценария под рабочим названием «Остановка запрещена». Затем мы несколько раз переписывали, я сочинил песни, добавил какие-то идеологии. Фрол тоже высказал какие-то пожелания. Фильм пока так и не снят, а повесть опубликована. Книгу можно читать, одновременно слушать песни, и фильм будет разворачиваться у вас в голове. Мы, конечно, надеемся, что книга будет экранизирована.

PAV-4400.jpg

Рассказывая о совместной работе над произведением, Евгений отметил, что каждый выполнял свою важную роль:

— Кирилл разрабатывал комические ситуации, а на мне были песни и лирическая атмосфера, чтобы какая-то поэзия появилась во взаимодействии персонажей.

А вот книга «Путешествия и сны», по словам Евгения, вообще не планировалась:

— Я писал другую книгу про актера. Но вдруг у меня спросил знакомый редактор сайта, а не хочу ли я писать путевые заметки. Подумал и понял, что да, хочу. Я как раз тогда путешествовал и описывал все города, в которых бывал. Это оказалось самым вдохновляющим предложением. Я бы сам никогда не начал это делать, если бы не это сообщение от подруги. Иногда так бывает, что одна фраза может вдохновить на целую книгу.

PAV-6072.jpg

Участники встречи поинтересовались мнением писателей о школьной программе по литературе — что бы они хотели в ней изменить:

— Если до сих пор читают Пушкина и Лермонтова, то хорошо, — убежден Евгений. — А вот книги, которые проходят в 10 и 11-м классе, немного тяжеловаты для детей. Сам помню, как немного недоумевал, когда в школе читал эти толстые книги, герои которых жили во второй половине XIX века. Если мне еще было немного понятно (у меня оба родителя филологи), то, глядя на одноклассников, я задавался вопросом: зачем им-то это читать? Мне кажется, что нужны книги немного попроще, чтобы люди сначала научились их любить. Вот Пушкин, Лермонтов — это все круто. Читаешь — и все понятно. Мне кажется, что нужно детям давать что-то такое же захватывающее. Вместо «Преступления и наказания» включить «Дон Кихот» в школьную программу.

Говоря о современных требованиях к тем темам, которых нельзя касаться в искусстве, Евгений отметил: авторы найдут способ доносить свою мысль, даже несмотря на запреты.

— Да, сейчас есть ощущение, что все вымерло. Но оно воспрянет. 

PAV-6148.jpg

Завершилась встреча гаданием по книгам писателей и автограф-сессией.

На следующий день в «Октаве» прошел концерт рэп-группы Евгения Алехина и Константина Сперанского «Макулатура».

Алексей Пирязев подготовил репортаж с их выступления.

Автор:
Фотограф:
15 марта, в 15:19 +3
